機場、鐵路、公共汽車等交通設施及主要公共設施，越來越多地開始設置能夠配合輪椅使用的洗手間，鋪設由日本人發明的導盲磚。2020年東京奧運帕運申辦成功，在此推動下，包括道路地面高差、劇院和體育館的無障礙化，以及「心靈無障礙化」活動等在內，都有望得到更進一步的發展。

奧運帕運的舉辦助推無障礙化發展

公共交通發達的日本。憑藉縱橫交錯的交通網路優勢，2020年日本將在東京舉辦奧運帕運。並且，日本的老齡化率也是全球第一，各類設施的無障礙化已成為緊要的課題。

2006年12月，日本實施了《有關方便老年人、身障人士行動的法律（無障礙新法）》。以往的無障礙對策工作，都是各個設施「各自為政」地展開的，而隨著該法律的實施，超過一定面積的車站、機場、渡輪碼頭等公共交通設施，以及商業和公共設施、馬路，加上公園和露天停車場等，都開始統一推進無障礙對策。

《新法》不僅關注硬體，另有一個重點，是促進對老年人、身障人士的理解、關愛、問候和幫助，即所謂的人人「心靈無障礙化」。

專為視障人士發明的「導盲磚」

如今，靠腳底感知突起物的視障人士專用地磚——「導盲磚」，以各種形態在全球普及。然而很多人卻並不知道，它其實是一位名叫三宅精一的日本人為失明的友人發明並自掏腰包，努力推廣，於1967年率世界之先在岡山市投入使用的。如今的導盲磚，作為盲人獨自安全行走的一大助力，已然走出日本，在全球不斷普及。