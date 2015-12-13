Japón continúa mejorando su accesibilidad con la instalación de baños para usuarios de silla de ruedas, o con el pavimento podotáctil, un invento japonés, en los aeropuertos, estaciones de ferrocarril, metro y bus, y otros lugares. Ahora, gracias a que Tokio ha sido elegida para albergar los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de 2020, se espera que Japón progrese más en la eliminación de barreras, la mejora de la accesibilidad en teatros y estadios, y también una mayor integración de las personas con discapacidad.

Tokio 2020, una oportunidad para mejorar en accesibilidad

Japón continúa desarrollando sus medios de transporte públicos, y espera que todo el mundo pueda utilizarlos con total libertad cuando lleguen los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020. Hoy Japón es uno de los países del mundo con un mayor número de personas de la tercera edad, por lo que avanzar en la eliminación de barreras se ha convertido en una prioridad.

En diciembre de 2006 entró en vigor la Ley para la Promoción de una Mejor Movilidad para las Personas Mayores y con Discapacidad en Japón. Hasta entonces las medidas de accesibilidad eran tomadas por cada edificio de manera individual, pero gracias a esta ley estas políticas se ampliaron a las estaciones, aeropuertos y terminales de pasajeros en los puertos, entre otros edificios con cierta superficie relacionados con el transporte público, además de empresas y edificios públicos, caminos, parques, aparcamientos y otras instalaciones en conjunto. Pero esta nueva ley no se limita únicamente a medidas de este tipo, sino que busca también que Japón avance en una mayor comprensión, consideración y apoyo de la sociedad hacia las personas mayores y con discapacidad, lo que podríamos denominar la eliminación de la barrera mental.

Una rampa plegable que se utiliza en las estaciones de tren y metro para ayudar a subir al coche a los usuarios de sillas de ruedas.

El pavimento podotáctil, un invento japonés para las personas con problemas de visión

Hoy el pavimento podotáctil (tenji burokku) está siendo introducido en numerosos países y transformando las calles, pero lo que apenas se sabe es que este sistema con el que las personas invidentes pueden caminar tranquilamente utilizando la planta del pie para guiarse fue la invención de un japonés que lo creó para ayudar a un amigo que perdió la vista. Este inventor estableció posteriormente una fundación privada para extender este sistema. El pavimento podotáctil inventado por Miyake Seiichi se instaló por primera vez en el mundo en Okayama en 1967. Hoy este pavimento está siendo utilizado en todo el mundo para permitir a las personas con problemas de visibilidad pasear de forma autónoma y segura.

Pavimento podotáctil para las personas invidentes dentro de una estación.

Los medios de transporte se vuelven más accesibles

Los medios de transporte de Japón, utilizados por una amplia variedad de usuarios indeterminados, están transformándose para ser más accesibles con medidas fundamentales como la eliminación de escaleras, la instalación de pavimento podotáctil, baños para personas con problemas de movilidad, el aumento de indicaciones con paneles en braille y espacios para las sillas de ruedas, y la mejora del equipamiento en coches de tren y aviones.

Un ejemplo de estas medidas es la escritura braille incluida en los paneles de las estaciones con información sobre tarifas, en las máquinas para comprar los billetes, en los pasamanos junto a las rampas y en los ascensores, o la ayuda que el personal de la estación ofrece cuando es necesario.

Panel en braille en la puerta automática de un andén.

¿Hasta dónde se ha avanzado en la mejora de la accesibilidad en instalaciones donde transitan un promedio de más de 3.000 personas al día? A continuación comparamos algunos porcentajes:

Ascensor en una estación.

En marzo de 2014 un 85 % de los aeropuertos, un 88 % de las terminales de pasajeros en los puertos, un 82 % de las estaciones de autobús y un 83 % de las estaciones de tren habían tomado medidas para la eliminación de barreras como la instalación de ascensores y rampas. No obstante, si observamos el conjunto de algo más de 9.500 estaciones de ferrocarril del país, por el momento solo el 43 % ha completado las obras de accesibilidad. En las estaciones que están aún por adaptar son los mismos empleados los que ayudan a las personas que lo necesitan. En cuanto a los baños adaptados a personas con movilidad reducida, los encontramos en el 100 % de los aeropuertos, el 71 % de las terminales de los puertos, el 63 % de las estaciones de autobús y el 80 % de las estaciones de tren.

A finales de marzo de 2014 un 33 % de los autobuses en Japón eran ya de suelo bajo, sin escalón en la entrada de los pasajeros y con un desnivel en la entrada menor de 30 centímetros para facilitar el acceso. Las oficinas de transporte de la metrópolis de Tokio y la de la ciudad de Osaka están introduciendo autobuses de este tipo en la actualidad, y cuatro empresas cuentan ya con una flota completa de ellos. Poco a poco los autobuses tradicionales están siendo sustituidos por estos otros vehículos más accesibles.

Ciudades más agradables para las personas mayores y con discapacidad, y adecuadas para la crianza de los hijos

Aunque Japón es el país asiático que más ha avanzado en la mejora de la accesibilidad, aún está atrasado si lo comparamos con algunos países de Occidente. Bajo la legislación referente a la accesibilidad, los medios de transporte y las instalaciones de los grandes negocios, así como los hoteles y otros edificios se han ido adaptando de forma paulatina. Sin embargo en la actualidad más de la mitad de los edificios antiguos, como los teatros o los estadios y las instalaciones de negocios pequeños en avenidas, no han eliminado aún sus barreras.

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El objetivo es crear ciudades donde las personas con discapacidad no encuentren barreras, y donde las personas mayores y las familias que crían a sus hijos puedan llevar una existencia agradable. Con la vista puesta en los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Tokio 2020 y más allá, se espera que Japón continúe transformándose para ser un país cada vez con menos barreras, no solo físicas sino también mentales.