世界的クリエイターが手掛けた快適かつアーティスティックな公共トイレを、渋谷区内に次々と生み出してきた「THE TOKYO TOILET」。2023年3月24日に「西参道公衆トイレ」の利用が始まり、プロジェクト全17カ所が出そろった。今年完成した個性豊かな4つのトイレを紹介する。
“透けるトイレ”で注目されたアートな公共トイレ
公衆トイレが持つ「4K（汚い・くさい・暗い・怖い）」のイメージを、革新的なデザインと自由な発想力で払拭（ふっしょく）することを目指し、渋谷区と日本財団が推進する「THE TOKYO TOILET」プロジェクト。
参加クリエイターは建築家の安藤忠雄氏や伊藤豊雄氏、隈（くま）研吾氏らに加え、アートディレクター・佐藤可士和氏やファッションプロデューサー・NIGO氏、プロダクトデザイナーのマーク・ニューソン氏など、世界で活躍する多彩なメンバーが集結。2020年8月から、完成したトイレを順次オープンしてきた。
2025年の大阪・関西万博の会場デザインプロデューサー・藤本壮介氏が担当した「西参道公衆トイレ」が3月24日に利用開始となり、計画していた17カ所の設置が全て完了した。
同プロジェクトは第一弾の坂茂（ばん・しげる）氏の「透けるトイレ」がSNSで拡散され、いきなり世界中の注目を集めた。無人の時は丸見えだが、中に入って施錠するとガラスが不透明になる斬新な仕組み。“透ける”ことで、内部の清潔さや、不審者が隠れることができない安全性を担保してくれる。
その後も、21年8月に完成した「手をつかわないトイレ」（佐藤カズー/ Disruption Lab Team）が世界的なデザイン賞に輝くなど、たびたび話題を呼んだ。現在はTHE TOKYO TOILETを舞台とする映画が、日本を代表する俳優・役所広司主演、ドイツの鬼才ヴィム・ヴェンダース監督で製作中。23年中に公開予定で、こちらも期待がかかる。
今後のメンテンナンスや活用が重要
17つのトイレを改めて眺めてみると、真っ白なトイレが多いのが印象的。藤本氏は「白は視認性が高く、清潔感もあるので、灰色が多い都会の中で輝いて見える」とし、「ただ、汚れが目立ちやすいので、普通なら公衆トイレには使いづらい。このプロジェクトはメンテナンスにも力を入れているので、クリエイター側の制約も少なく、自由な発想ができた」と語ってくれた。
THE TOKYO TOILETでは1日3回の通常清掃に加え、毎月のトイレ診断と専用の溶剤を使用した湿式清掃、年に1度は外壁や照明設備などのメンテナンスを実施する。徹底した維持管理プランによって、快適な空間を保つだけでなく、真っ白な壁や床、ガラスに囲まれたトイレ、天然木をふんだんに使った意匠など、難しい条件も実現させたのだ。
プロジェクトがスタートする際、日本財団の笹川順平理事が「この事業は、トイレの完成で（達成率は）50パーセント。これから、いかに利用してもらうかが重要だ」と述べていた。この先も清潔で美しい状態を保ってこそ、プロジェクトの真価が発揮される。
すでに、お気に入りのクリエイターのトイレを見るために、渋谷を訪れる建築ファンやアート好きが増えており、区でも観光資源にしようと動き出している。22年11月には渋谷区観光協会主催で「THE TOKYO TOILETのトイレをめぐるバスツアー」を開催。観賞するだけでなく、清掃風景を見学したり、交流会を楽しんだりと内容は盛りだくさんで、参加者の好評を受け、定期的な開催を計画している。
他には子ども向けのトイレ清掃体験会を実施し、公共施設の大切さを伝えるなど情報発信に力を入れる。今後も東京の文化拠点・渋谷から、性別や年齢、障害の有無を問わず、誰でもが快適に利用できるトイレを通して、多様性を尊重する社会の実現をアピールしていくという。
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■マーク・ニューソン
「裏参道公衆トイレ」（千駄ヶ谷4-28-1 2023年1月20日オープン）
明治通り・北参道交差点近くの首都高速道路下に現れたのは、コンクリート製のシンプルなトイレ。神社仏閣のような銅板の屋根と石垣は、伝統的な和風建築を思わせる。手掛けたのはオーストラリア出身のマーク・ニューソン氏。ルイ・ヴィトンやApple Watchのデザインに携わるなど、現代を代表するプロダクトデザイナーだ。
内部は清潔感のある青みの強いグリーンで統一。銅屋根は長い年月をかけて「緑青（ろくしょう）」というさびに覆われ、色味が変化していく。内部のグリーンと調和していく過程を、たびたび訪れて確認したくなるトイレといえる。
■マイルス・ぺニントン/東京大学DLXデザインラボ
「幡ヶ谷公衆トイレ」（幡ヶ谷3-37-8 2023年2月22日オープン）
単なる公共トイレではなく、コミュニティースペースを目指したのが、東京大学生産技術研究所のマイルス・ペニントン教授が率いるチーム。「…With Toilet」をコンセプトに、待合所や展示スペース、ポップアップストアにも活用できる空間を創出した。
真っ白な壁面は、アート作品を展示したり、プロジェクターを投射したりすることを想定している。埋め込んである車止めポールを引き出し、座面となる木材を渡せば簡易ベンチが完成。31本のポールの組み合わせ次第で、講義形式にも車座形式にもベンチのレイアウトを変更できる。
■小林純子
「笹塚緑道公衆トイレ」（笹塚1-29 2023年3月10日オープン）
さびだらけの外観は一見すると近寄りがたい雰囲気だが、車いすやバギーでもアプローチしやすいゆとりあるレイアウト。子ども用のトイレを親の目が届きやすいように手前側に設置し、採光用のガラス面も広くとるなど、安心して利用できる配慮があふれる。さすが250カ所以上の公共トイレの設計に携わり、日本トイレ協会会長を務める小林純子氏の作品だ。
高さの違う円筒を組み合わせたユニークな意匠で、見上げた時に高架のコンクリートではなく、大庇（ひさし）の明るい黄色が目に入るようにするなど、楽しさも演出。鋼板パネルはさびの風合いが年々変化していくので、こちらも度々訪れてみたくなる。
■藤本壮介
「西参道公衆トイレ」（代々木3-27-1 2023年3月24日オープン）
2025年大阪・関西万博のシンボル「大屋根（リング）」が話題となっている建築家・藤本壮介氏。“公衆トイレ＝みんなで共有する水場”ととらえ、「器・泉」をコンセプトに都会のオアシスのような空間を生み出した。
前面の曲線部分にある手洗い場は、施設内の通路と歩道側の両方から利用可能で、6つの蛇口を異なる高さで設置。子どもや老人はもちろん、トイレを利用しない通行者にまで配慮したデザインだ。側面には“誰でもトイレ”が設置してあるなど、機能面も申し分ない。
取材・文・写真＝ニッポンドットコム編集部