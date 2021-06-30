外出先で入ったトイレが清潔で心地よいと、なんだかちょっとトクしたような気分になる。誰もが使う公共のトイレは、街の顔かもしれない。

丸一日絶食するのはなんとか耐えられても、その間、一度もトイレに行けないのは絶対に無理！生きている限り、トイレに行かない日はない。

日本財団が17～19歳1000人を対象に5月に実施した「18歳意識調査」では、約7割の人が外出先で公共トイレを使うことが「よくある」「たまにある」と回答した。

設置場所ごとの公共トイレの利用頻度を聞いたところ、利用率が最も高いのは「百貨店や映画館など商業施設」57.1％、最も低いのが「公園内や歩道」13.5％だった。

設置場所ごとの公共トイレの印象は、「百貨店や映画館など商業施設」は「きれい」65.0％、「安全」24.3％、「明るい」26.3％などポジティブなものが優勢だった。一方、「公園内や歩道」は、「汚い」67.6％、「危険」22.8％、「暗い」23.4％、「臭い」28.6%どネガティブなイメージに塗り固められており、それが、利用しない理由にもつながってるいようだ。

日本財団は「トイレは日本が世界に誇る“おもてなし文化”の象徴」であるとして、性別、年齢、障害を問わず誰もが快適に使用できる公共トイレを同区内17カ所に設置するTHE TOKYO TOILETプロジェクトを進めている。それぞれのトイレのデザインは、世界で活躍する16人の建築家やデザイナーが担当。個性的で、遊び心にあふれ、きれいに使いたくなる公共トイレの実現を目指す。

21年6月には同プロジェクトの9番目として、松濤鍋島公園（渋谷区松濤）に建築家の隈研吾さんがデザインしたトイレが誕生。緑豊かな公園に、分棟タイプの5つのトイレが集落のようになっている。（バナー写真は個室の内観）

18歳意識調査では、公共トイレをきれいに保つためには、「公共の財産であると理解し、利用者がきれいに使う」54.5％、「清掃回数を増やす」42.3％。「汚したくないと思うおしゃれな空間にする」39.3％が多かった。

建築家の坂茂さんデザインの はるのおがわコミュニティパークトイレ（渋谷区代々木） 「透けるトイレ」として大きな話題を呼んだ

バナー写真 : ニッポンドットコム編集部撮影