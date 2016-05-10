Острая проблема профилактики заболеваний
По состоянию на 26 апреля 2016 г. в пострадавших от землетрясения районах префектур Кумамото и Ойта ведутся работы по восстановлению жизненно важной инфраструктуры, в том числе водопровода и системы электроснабжения, а численность проживающих в эвакуационных пунктах людей сократилась со 180 тысяч (пиковый показатель) до неполных 50 000. Однако в наиболее пострадавших от бедствия районах по-прежнему отсутствует подача воды, немало людей продолжает ночевать в автомобилях. Управление префектуры Кумамото сообщает, что число пациентов с диагнозом «синдром экономического класса», нуждающихся в стационарном лечении, возросло до 37 человек. 23 апреля в эвакуационном пункте деревни Минами-Асо был обнаружен вирус желудочно-кишечного заболевания – норовирус. Перед эвакопунктами остро встала задача профилактики распространения инфекции.
Синдром экономического класса может быть спровоцирован как недостатком двигательной активности, так и нехваткой поступающей в организм жидкости. Однако после решения проблемы снабжения пострадавших регионов питьевой водой наиболее распространённой причиной заболевания стала проблема туалетов. Хасэгава Таро, главный врач клиники урологии и терапии Сёнан, приехавший волонтёром в эвакопункт начальной школы Хироясу посёлка Масики, дважды пережившего семибалльное землетрясение, объясняет связь между здоровьем и состоянием туалетов.
«Поначалу временные туалеты в эвакопунктах не убирались, люди страдали от сильного запаха, а из-за отсутствия электричества приходилось ходить в туалет в полной темноте. Пожилым людям с больными ногами трудно присаживаться на корточки в туалетах без стульчака. Женщины и старики стали избегать посещения туалетов, поэтому они пьют меньше воды, а это сказывается на здоровье».
При смывании экскрементов водой из вёдер в условиях отсутствия водоснабжения брызги могут разлетаться за пределы унитаза, загрязняя всё вокруг. Это ухудшает гигиеническую ситуацию и создаёт условия для распространения таких инфекций, как норовирус. Усовершенствование туалетов в эвакопунктах – задача первостепенной важности.
Однажды медсестра-волонтёр в начальной школе Хироясу вспомнила об опыте ликвидации последствий стихийного бедствия в марте 2011 года – работающих без воды портативных туалетах Wrappon, герметично упаковывающих кал и мочу в специальную плёнку, и предложила установить их в убежищах Кумамото. Власти немедленно подали соответствующую заявку, и 20 апреля в эвакопункте появился первый Wrappon, а 25 апреля их количество увеличилось до трёх. Туалеты предоставлены в распоряжение стариков, лиц с ограниченными возможностями, детей и других категорий населения, испытывающих трудности с использованием временных туалетов на улице.
Возвращаем улыбки!
Туалеты с функцией автоматической упаковки экскрементов Wrappon, появившиеся в школе Хироясу, – продукт компании Nippon Safety. Отличительная особенность данных туалетов, изначально разработанных для использования в домах престарелых, – возможность утилизировать герметично упакованные отходы, не прикасаясь к ним. При наличии электроснабжения и запаса сменных кассет с плёнкой для герметизации отходов (в каждой кассете – 50 пакетов), туалет может эксплуатироваться в течение нескольких лет. Полное отсутствие запаха позволяет использовать туалет в жилых помещениях, а герметичная упаковка экскрементов и рвотных масс предотвращает риск вторичного заражения. После землетрясения на полуострове Ното в 2007 году компания предоставила 50 таких туалетов, после землетрясения в бухте Эттю – 100, после Великого восточно-японского землетрясения в марте 2011 года – 150. Включение туалета в программу экстренной помощи фонда The Nippon Foundation позволило установить в эвакуационных пунктах Кумамото рекордное количество Wrappon – 500 единиц.
Врач Хасэгава вспоминает: «Бабушка с шершавой кожей и мрачным выражением лица после появления этого туалета наконец-то стала улыбаться, её кожа вновь приобрела здоровый вид. Во многом это объясняется устранением запаха, распространявшегося по всему зданию от использовавшихся ранее туалетов. Из-за необходимости постоянного пополнения запасов таких расходных материалов, как плёнка и коагулянт, обеспечить туалетами Wrappon сразу всех эвакуированных невозможно, однако мы определили приоритетный порядок, разработали правила и будем стремиться к постепенному улучшению качества жизни всех проживающих в эвакопунктах людей».
Преимущества Wrappon
В соседнем с Масики посёлке Мифунэ, несмотря на восстановление водопровода, в спортивном зале начальной школы Кинокура всё ещё живут 130 человек. Кому-то просто некуда идти – дома превратились в руины; одинокие старики, опасаясь повторных толчков, боятся возвращаться домой. Водопровод и канализация уже функционируют, однако спрос на туалеты Wrappon по-прежнему высокий. «В здании спортзала туалетов нет, поэтому у нас много случаев, когда в ночное время пожилые люди, возвращаясь из расположенного на улице туалета, спотыкаются и падают. До серьёзных травм дело пока не дошло, но мы беспокоились за стариков, поэтому, узнав о туалете, который можно установить внутри помещения, тут же его заказали», – рассказал нам сотрудник поселковой администрации. Слушая инструкции о правилах эксплуатации от приехавшего представителя компании Nippon Safety, женщины радостно восклицали: «Как хорошо!», «Как просто пользоваться!».
Автор текста: Кавасаки Михо (редколлегия Nippon.com)
Видеоматериал: Оотани Киёхидэ (редколлегия Nippon.com)
Фото: Хасино Сюсуй