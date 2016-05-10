Острая проблема профилактики заболеваний

По состоянию на 26 апреля 2016 г. в пострадавших от землетрясения районах префектур Кумамото и Ойта ведутся работы по восстановлению жизненно важной инфраструктуры, в том числе водопровода и системы электроснабжения, а численность проживающих в эвакуационных пунктах людей сократилась со 180 тысяч (пиковый показатель) до неполных 50 000. Однако в наиболее пострадавших от бедствия районах по-прежнему отсутствует подача воды, немало людей продолжает ночевать в автомобилях. Управление префектуры Кумамото сообщает, что число пациентов с диагнозом «синдром экономического класса», нуждающихся в стационарном лечении, возросло до 37 человек. 23 апреля в эвакуационном пункте деревни Минами-Асо был обнаружен вирус желудочно-кишечного заболевания – норовирус. Перед эвакопунктами остро встала задача профилактики распространения инфекции.

Разрушенные дома в посёлке Масики

Эвакуационный центр в начальной школе Кинокура посёлка Мифунэ

Синдром экономического класса может быть спровоцирован как недостатком двигательной активности, так и нехваткой поступающей в организм жидкости. Однако после решения проблемы снабжения пострадавших регионов питьевой водой наиболее распространённой причиной заболевания стала проблема туалетов. Хасэгава Таро, главный врач клиники урологии и терапии Сёнан, приехавший волонтёром в эвакопункт начальной школы Хироясу посёлка Масики, дважды пережившего семибалльное землетрясение, объясняет связь между здоровьем и состоянием туалетов.

«Поначалу временные туалеты в эвакопунктах не убирались, люди страдали от сильного запаха, а из-за отсутствия электричества приходилось ходить в туалет в полной темноте. Пожилым людям с больными ногами трудно присаживаться на корточки в туалетах без стульчака. Женщины и старики стали избегать посещения туалетов, поэтому они пьют меньше воды, а это сказывается на здоровье».

Главный врач клиники урологии и терапии Сёнан Хасэгава Таро рассказывает о проблемах туалетов в эвакуационных пунктах

При смывании экскрементов водой из вёдер в условиях отсутствия водоснабжения брызги могут разлетаться за пределы унитаза, загрязняя всё вокруг. Это ухудшает гигиеническую ситуацию и создаёт условия для распространения таких инфекций, как норовирус. Усовершенствование туалетов в эвакопунктах – задача первостепенной важности.

Однажды медсестра-волонтёр в начальной школе Хироясу вспомнила об опыте ликвидации последствий стихийного бедствия в марте 2011 года – работающих без воды портативных туалетах Wrappon, герметично упаковывающих кал и мочу в специальную плёнку, и предложила установить их в убежищах Кумамото. Власти немедленно подали соответствующую заявку, и 20 апреля в эвакопункте появился первый Wrappon, а 25 апреля их количество увеличилось до трёх. Туалеты предоставлены в распоряжение стариков, лиц с ограниченными возможностями, детей и других категорий населения, испытывающих трудности с использованием временных туалетов на улице.

1) Забаррикадированный туалет в здании школы. До установки экстренных туалетов Wrappon некоторые обитатели эвакопункта в нарушение правил посещали закрытый туалет, который засорился и стал источником запаха, заполнившего всё помещение (слева вверху, далее по часовой стрелке). 2) Перед использованием туалета Wrappon необходимо наполнить пакет специальным коагулянтом. 3) После использования следует нажать на кнопку, после чего снизу появляется мешок с герметично упакованными экскрементами. 4) Отдельное помещение из картона. В школе Хироясу оно поступит в распоряжение женщин для переодевания и кормления грудью.

Возвращаем улыбки!

Туалеты с функцией автоматической упаковки экскрементов Wrappon, появившиеся в школе Хироясу, – продукт компании Nippon Safety. Отличительная особенность данных туалетов, изначально разработанных для использования в домах престарелых, – возможность утилизировать герметично упакованные отходы, не прикасаясь к ним. При наличии электроснабжения и запаса сменных кассет с плёнкой для герметизации отходов (в каждой кассете – 50 пакетов), туалет может эксплуатироваться в течение нескольких лет. Полное отсутствие запаха позволяет использовать туалет в жилых помещениях, а герметичная упаковка экскрементов и рвотных масс предотвращает риск вторичного заражения. После землетрясения на полуострове Ното в 2007 году компания предоставила 50 таких туалетов, после землетрясения в бухте Эттю – 100, после Великого восточно-японского землетрясения в марте 2011 года – 150. Включение туалета в программу экстренной помощи фонда The Nippon Foundation позволило установить в эвакуационных пунктах Кумамото рекордное количество Wrappon – 500 единиц.

Туалеты Wrappon прибыли в больницу Красного Креста Кумамото для последующей отправки в эвакопункты, нуждающиеся в улучшении условий для охраны здоровья их обитателей

Врач Хасэгава вспоминает: «Бабушка с шершавой кожей и мрачным выражением лица после появления этого туалета наконец-то стала улыбаться, её кожа вновь приобрела здоровый вид. Во многом это объясняется устранением запаха, распространявшегося по всему зданию от использовавшихся ранее туалетов. Из-за необходимости постоянного пополнения запасов таких расходных материалов, как плёнка и коагулянт, обеспечить туалетами Wrappon сразу всех эвакуированных невозможно, однако мы определили приоритетный порядок, разработали правила и будем стремиться к постепенному улучшению качества жизни всех проживающих в эвакопунктах людей».

Преимущества Wrappon

В соседнем с Масики посёлке Мифунэ, несмотря на восстановление водопровода, в спортивном зале начальной школы Кинокура всё ещё живут 130 человек. Кому-то просто некуда идти – дома превратились в руины; одинокие старики, опасаясь повторных толчков, боятся возвращаться домой. Водопровод и канализация уже функционируют, однако спрос на туалеты Wrappon по-прежнему высокий. «В здании спортзала туалетов нет, поэтому у нас много случаев, когда в ночное время пожилые люди, возвращаясь из расположенного на улице туалета, спотыкаются и падают. До серьёзных травм дело пока не дошло, но мы беспокоились за стариков, поэтому, узнав о туалете, который можно установить внутри помещения, тут же его заказали», – рассказал нам сотрудник поселковой администрации. Слушая инструкции о правилах эксплуатации от приехавшего представителя компании Nippon Safety, женщины радостно восклицали: «Как хорошо!», «Как просто пользоваться!».

Жители эвакуационного пункта проходят инструктаж об использовании сидячего туалета Wrappon.

Автор текста: Кавасаки Михо (редколлегия Nippon.com)

Видеоматериал: Оотани Киёхидэ (редколлегия Nippon.com)

Фото: Хасино Сюсуй

(Статья на японском языке опубликована 27 апреля 2016 г.)