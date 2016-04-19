Магнитуда 7,3, как при землетрясении Хансин-Авадзи

В префектурах Кумамото и Ойта с 14 по 16 апреля продолжались чрезвычайно сильные толчки. На данный момент, 18 апреля, насчитывается 42 погибших из-за разрушений жилых домов и оползней, и 10 человек, местонахождение которых неизвестно. По данным национальной телерадиовещательной компании NHK, до утра 18 апреля произошло более 500 землетрясений силой более 1 балла по шкале Метеорологического агентства Японии, и максимальное количество эвакуированных составило около 200 тысяч человек.

Землетрясения в преф. Кумамото и Ойта (магнитуда более 5,0)

14 апреля 2016 г. 21:26 M6,5 максимум 7 баллов р-н Кумамото 14 апреля 22:07 M5,7 менее 6 баллов р-н Кумамото 15 апреля 0:03 M6,4 максимум 6 баллов р-н Кумамото 16 апреля 1:25 M7,3 более 6 баллов эпицентр в р-не Кумамото 16 апреля 1:46 M6,0 менее 6 баллов р-н Кумамото 16 апреля 3:03 M5,8 более 5 баллов р-н Асо 16 апреля 3:55 M5,8 более 6 баллов р-н Асо 16 апреля 7:11 M5,3 менее 5 баллов центр. часть преф. Ойта 16 апреля 9:48 M5,4 менее 6 баллов р-н Кумамото

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Землетрясение, случившееся около часа ночи 16 апреля, имело магнитуду 7,3, очаг его находился на глубине 12 км, оно сравнимо по масштабу с Великим землетрясением Хансин-Авадзи 1995 года, и Метеорологическое агентство Японии выразило мнение, что это было основное землетрясение.

Полицейский патруль из преф. Айти проверяет, нет ли людей в разрушенном доме. Преф. Кумамото, пос. Масики (фотография предоставлена Jiji Press)

200 тысяч эвакуированных

Серия толчков началась вечером 14 апреля, и в 21:26 в посёлке Масики преф. Кумамото была зарегистрирована интенсивность в 7 баллов по шкале Метеорологического агентства. Такая интенсивность была отмечена впервые после Великого восточно-японского землетрясения 11 марта 2011 г., и к утру 15 апреля было известно о 9 погибших.

Землетрясение, случившееся ночью 16 апреля (магнитуда 7,3) по количеству энергии превосходило землетрясение 14 апреля (магнитуда 6,5) более чем в 16 раз. Оно сопровождалось разрушениями, в основном пострадали деревянные жилые дома, и количество эвакуированных резко возросло.

По данным преф. Кумамото и Ойта, на 17 апреля было известно о 42 погибших, местонахождение 7 человек неизвестно, травмировано 1063 человека (из них 205 с тяжёлыми травмами), эвакуировано 199 606 человек, пострадало 2442 дома (из них полностью разрушено 400, полуразрушено 1266). На вторую половину дня 17 апреля количество эвакуированных снизилось до 110 тысяч.

Эвакуированные на городской площади. 16 апреля 2016 г., р-н Тюо г. Кумамото (фотография предоставлена Jiji Press)

Министерство здравоохранения, труда и благосостояния сообщило, что ко второй половине дня 17 апреля в 257 625 домах в преф. Кумамото, Ойта и Миядзаки прервано водоснабжение.

Синкансэн Кюсю пока не готов к возобновлению перевозок

16 апреля правительство приняло решение увеличить количество служащих Сил самообороны, направленных в пострадавшие районы, до 25 000 человек. 17 апреля было решено принять помощь ВС США в транспортировке продуктов питания, одеял и других гуманитарных грузов для пострадавших.

В деревне Минамиасо в результате землетрясения ночью 16 апреля произошёл масштабный оползень. Жилые дома и гостиницы были засыпаны, и о некоторых людях с тех пор пока ничего не известно.

Склон горы, обрушившийся от землетрясения. 16 апреля 2016 г., вторая половина дня, деревня Минамиасо преф. Кумамото (фотография предоставлена Jiji Press)

Замок Кумамото, символ префектуры, серьёзно пострадал, разрушилась каменная кладка башни тэнсюкаку, постройки накренились.

Разрушенная черепичная кровля и каменная кладка в замке Кумамото. 15 апреля 2016 г., первая половина дня (фотография предоставлена Jiji Press)

Пути синкансэна, повреждённые сошедшим с рельсов составом. Пассажиров в поезде не было. 15 апреля 2016 г., г. Кумамото (фотография предоставлена Министерством земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, Jiji Press)

Часть автомобильных и железных дорог пока закрыты для перевозок. Поезд синкансэна компании JR Kyushu, состоявший из шести вагонов, сошёл с рельсов, когда его перегоняли без пассажиров. Погнуты рельсы, повреждено оборудование, и 17 апреля ещё не были известны планируемые сроки возобновления движения.

Фотография к заголовку: Разрушенные постройки ГЭС «Курокава-1» (на переднем плане слева), 16 апреля 2016 г., вторая половина дня, деревня Минамиасо преф. Кумамото (фотография предоставлена Jiji Press)