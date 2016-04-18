主震为里氏7.3级，与阪神淡路大地震同等规模

4月14日至16日，熊本县和大分县接连遭遇强烈地震。截止至18日，因房屋倒塌和山体滑坡，已导致42人遇难、10余人失踪，灾情严重。据NHK报道，截止至18日早晨，震度1(*1)以上的地震超过500次，估计最多有约20万居民寻求避难。

熊本、大分县发生的连环地震（里氏5级以上）

2016年4月14日 21点26分 6.5 最大震度7 熊本地区 14日 22点07分 5.7 最大震度6弱 熊本地区 15日 0点03分 6.4 最大震度6强 熊本地区 16日 1点25分 7.3 最大震度6强 主震，熊本地区 16日 1点46分 6.0 最大震度6弱 熊本地区 16日 3点03分 5.8 最大震度5强 阿苏地区 16日 3点55分 5.8 最大震度6强 阿苏地区 16日 7点11分 5.3 最大震度5弱 大分县中部 16日 9点48分 5.4 最大震度6弱 熊本地区

nippon.com日本网编辑部汇编

16日凌晨1时左右发生的地震为里氏7.3级，震源深度12公里，其规模与1995年阪神淡路大地震大致相同。日本气象厅称，可以认为这是14日以来一系列地震的“主震”。