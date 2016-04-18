主震为里氏7.3级，与阪神淡路大地震同等规模
4月14日至16日，熊本县和大分县接连遭遇强烈地震。截止至18日，因房屋倒塌和山体滑坡，已导致42人遇难、10余人失踪，灾情严重。据NHK报道，截止至18日早晨，震度1(*1)以上的地震超过500次，估计最多有约20万居民寻求避难。
熊本、大分县发生的连环地震（里氏5级以上）
|2016年4月14日
|21点26分
|6.5
|最大震度7
|熊本地区
|14日
|22点07分
|5.7
|最大震度6弱
|熊本地区
|15日
|0点03分
|6.4
|最大震度6强
|熊本地区
|16日
|1点25分
|7.3
|最大震度6强
|主震，熊本地区
|16日
|1点46分
|6.0
|最大震度6弱
|熊本地区
|16日
|3点03分
|5.8
|最大震度5强
|阿苏地区
|16日
|3点55分
|5.8
|最大震度6强
|阿苏地区
|16日
|7点11分
|5.3
|最大震度5弱
|大分县中部
|16日
|9点48分
|5.4
|最大震度6弱
|熊本地区
nippon.com日本网编辑部汇编
16日凌晨1时左右发生的地震为里氏7.3级，震源深度12公里，其规模与1995年阪神淡路大地震大致相同。日本气象厅称，可以认为这是14日以来一系列地震的“主震”。