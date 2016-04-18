本震はM7.3、阪神淡路と同規模
熊本県、大分県で4月14日から16日にかけ、非常に強い地震が相次いで発生。家屋倒壊や土砂崩れなどで18日現在、死者42人、身元不明者が10人前後出るなど大きな被害が出た。NHKによると、現地では18日朝までに震度1以上の地震が500回以上あり、最大で住民約20万人が避難した。
熊本・大分で発生した一連の地震（M5.0以上）
|2016年4月14日
|21時26分
|M6.5
|最大震度7
|熊本地方
|14日
|22時07分
|M5.7
|最大震度6弱
|熊本地方
|15日
|0時03分
|M6.4
|最大震度6強
|熊本地方
|16日
|1時25分
|M7.3
|最大震度6強
|本震、熊本地方
|16日
|1時46分
|M6.0
|最大震度6弱
|熊本地方
|16日
|3時03分
|M5.8
|最大震度5強
|阿蘇地方
|16日
|3時55分
|M5.8
|最大震度6強
|阿蘇地方
|16日
|7時11分
|M5.3
|最大震度5弱
|大分県中部
|16日
|9時48分
|M5.4
|最大震度6弱
|熊本地方
nippon.com編集部まとめ
16日午前1時ごろに発生した地震は、地震の規模を示すマグニチュードが（M）7.3、震源の深さが12キロメートルで、1995年の阪神淡路大震災に匹敵する規模。気象庁はこの地震が「本震と考えられる」との見解を示している。
避難者、最大で20万人
一連の地震は14日夜に始まり、21時26分の地震では熊本県益城（ましき）町で震度7を記録。震度7の揺れは2011年3月の東日本大震災以来で、15日午前までに9人の死亡が確認された。
16日未明の地震（M7.3）は14日夜（M6.5）に比べ、地震の持つエネルギーの大きさは16倍以上。木造家屋を中心に倒壊が相次ぎ、被害が一気に拡大した。
熊本、大分両県によると、17日現在、地震による死者は42人、行方不明7人、負傷者1063人（うち重傷205人）、避難者19万9606人、住宅損壊2442棟（うち全壊400棟、半壊1266棟）。避難者は17日午後には約11万人に減った。
厚生労働省は17日午後、熊本、大分、宮崎3県の25万7625戸で断水が続いていると発表した。
九州新幹線、運転再開の見通し立たず
政府は16日、自衛隊員の被災地への派遣規模を2万5000人まで増強することを決定。17日には非常食や毛布など支援物資輸送のため、米軍による空輸支援受け入れも決めた。
熊本県南阿蘇村では16日未明の地震で、大規模な土砂崩れが発生。住宅や宿泊施設などが土砂に埋まり、安否不明者が出ている。
熊本県のシンボル、熊本城は天守閣の石垣が崩壊し、建物全体が傾くなど大きな被害が確認されている。
道路、鉄道も一部で通行止め、運休が続いている。JR九州では14日夜の地震で、九州新幹線の回送列車（6両編成）が脱線。レールのゆがみや施設の損傷などの不具合も多数見つかり、17日現在、運転再開の見通しは立っていない。
バナー写真：地震で崩落した黒川第1発電所の施設（手前左）＝2016年4月16日午後、熊本県南阿蘇村（時事）