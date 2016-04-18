主震為芮氏規模7.3級，與阪神淡路大地震同等規模
4月14日至16日，熊本縣和大分縣接連遭遇強烈地震。截止至18日，因房屋倒塌和山崩，已導致42人遇難、10餘人失蹤，災情嚴重。據NHK報道，截止至18日早晨，震度1(*1)以上的地震超過500次，估計最多有約20萬居民尋求避難。
熊本、大分縣發生的連環地震（芮氏規模5級以上）
|2016年4月14日
|21點26分
|6.5
|最大震度7
|熊本地區
|14日
|22點07分
|5.7
|最大震度6弱
|熊本地區
|15日
|0點03分
|6.4
|最大震度6強
|熊本地區
|16日
|1點25分
|7.3
|最大震度6強
|主震，熊本地區
|16日
|1點46分
|6.0
|最大震度6弱
|熊本地區
|16日
|3點03分
|5.8
|最大震度5強
|阿蘇地區
|16日
|3點55分
|5.8
|最大震度6強
|阿蘇地區
|16日
|7點11分
|5.3
|最大震度5弱
|大分縣中部
|16日
|9點48分
|5.4
|最大震度6弱
|熊本地區
nippon.com編輯部彙編
16日凌晨1時左右發生的地震為芮氏規模7.3級，震源深度12km，其規模與1995年阪神淡路大地震大致相同。日本氣象廳稱，可以認為這是14日以來一系列地震的「主震」。