主震為芮氏規模7.3級，與阪神淡路大地震同等規模

4月14日至16日，熊本縣和大分縣接連遭遇強烈地震。截止至18日，因房屋倒塌和山崩，已導致42人遇難、10餘人失蹤，災情嚴重。據NHK報道，截止至18日早晨，震度1(*1)以上的地震超過500次，估計最多有約20萬居民尋求避難。

熊本、大分縣發生的連環地震（芮氏規模5級以上）

2016年4月14日 21點26分 6.5 最大震度7 熊本地區 14日 22點07分 5.7 最大震度6弱 熊本地區 15日 0點03分 6.4 最大震度6強 熊本地區 16日 1點25分 7.3 最大震度6強 主震，熊本地區 16日 1點46分 6.0 最大震度6弱 熊本地區 16日 3點03分 5.8 最大震度5強 阿蘇地區 16日 3點55分 5.8 最大震度6強 阿蘇地區 16日 7點11分 5.3 最大震度5弱 大分縣中部 16日 9點48分 5.4 最大震度6弱 熊本地區

nippon.com編輯部彙編

16日凌晨1時左右發生的地震為芮氏規模7.3級，震源深度12km，其規模與1995年阪神淡路大地震大致相同。日本氣象廳稱，可以認為這是14日以來一系列地震的「主震」。