吐噶喇列島正在持續發生群發性地震。從6月21日到30日的10天內，已發生688次地震。到了7月1日，累計次數已超過700次。

鹿兒島縣十島村的吐噶喇列島小寶島附近，自6月21日清晨起地震活動變得活躍，截至30日23時59分的10天內，共發生688次有感地震（震度1以上）。最大的一次出現在30日18時33分，達到震度5弱。此外，震度4的地震有10次，震度3的也有42次。

「吐噶喇列島」是鹿兒島縣十島村的別稱。在連接屋久島與奄美大島之間南北約160公里的幾乎直線上，分布著7個有人島與5個無人島。其名稱的由來有多種說法，包括來自沖繩與奄美地區意指外海的「トハラ（Tohara）」，或來自阿依努語中「乳房」之意的「トカプ（Tokap）」，也有一說是源自「寶島（Takara）」的「タカラ（Takara）」轉音。

在九州與吐噶喇列島所處的陸側板塊之下，東南側的菲律賓海板塊正逐漸陷入，在板塊邊界處產生了複雜的地殼應變，導致小寶島附近時而發生群發性地震。近年來，2021年12月曾發生308次震度1以上的地震（最大震度為5強），2023年9月則記錄到346次（最大震度為4）。

此次群發性地震的頻率已超過2021年與2023年。過去地震曾持續最長達約1個月。福岡管區氣象台呼籲：「近期請持續注意同程度的地震活動。」

【資料】

標題圖片：黑石島（PIXTA）