En la costa de las islas Tokara se suceden los temblores. Entre el 21 y el 30 de junio se registraron 688 temblores; para el 1 de julio el número había superado los 700.

La actividad sísmica en las proximidades de la isla de Kodakara, en el archipiélago de Tokara, en la prefectura de Kagoshima, ha resultado especialmente activa desde el amanecer del 21 de junio, con 688 temblores de intensidad 1 o superior que los habitantes de la zona pudieron sentir en los diez días transcurridos hasta las 23:59 del 30 de junio. El mayor temblor fue de intensidad 5 (débil) a las 18:33 del 30 de junio, con 10 temblores de intensidad 4, y 42 temblores de intensidad 3.

El archipiélago Tokara es otro nombre que recibe el pueblo de Toshima, en la prefectura de Kagoshima. Se trata de siete islas habitadas y cinco deshabitadas que se esparcen a lo largo de una línea casi recta de unos 160 km de norte a sur, entre Yakushima y Amami Ōshima. Hay varias teorías sobre el origen del nombre: algunas etimologías lo basan en tohara, término que significa “océano” o “alta mar” en la región de Okinawa y Amami, o en tokapu, que significa “pecho” o “seno” en lengua ainu; también podría derivar del takara (tesoro) de Takarajima, una de las islas Tokara.

La placa del mar de Filipinas está subduccionando desde el sureste bajo la placa terrestre sobre la que se encuentran Kyūshū y las islas Tokara, lo que provoca tensiones complejas en el límite entre ambas, y a veces se produce una serie de numerosos terremotos en las proximidades de la isla Kodakara. En los últimos años se han registrado fenómenos parecidos en dos ocasiones: 308 hipocentros de intensidad 1 o superior (intensidad máxima 5 fuerte) en diciembre de 2021, y 346 epicentros (intensidad máxima 4) en septiembre de 2023.

El actual grupo de temblores se ha producido a un ritmo más rápido que en 2021 y 2023. En el pasado los sismos llegaron a durar hasta un mes, por lo que el Observatorio Meteorológico del Distrito de Fukuoka insta a la población a “estar atenta a temblores de la misma magnitud, por el momento”.

Materiales de referencia

(Imagen del encabezado: Akusekijima – Pixta.)