Un terremoto de magnitud 7,3 en la escala de Richter, similar al Gran Terremoto de Hanshin-Awaji

Una serie de fuertes seísmos han sacudido las prefecturas de Kumamoto y Ōita entre el 14 y el 16 de abril. El derrumbamiento de edificios y los corrimientos de tierra se han cobrado a día de hoy, 18 de abril, 42 víctimas. Alrededor de 10 personas continúan desaparecidas, y el número de afectados sigue aumentando. De acuerdo con la información facilitada por NHK, hasta la mañana del día 18 se habían producido ya más de 500 seísmos de una intensidad mayor a 1, y cerca de 200.000 personas fueron evacuadas en el punto álgido.

Lista de terremotos sucedidos en Kumamoto y Ōita de magnitud 5 y superiores

Fecha Hora Magnitud Intensidad Región afectada 14 de abril de 2016 21: 26 6,5 7 Kumamoto 14 de abril 22:07 5,7 6 débil Kumamoto 15 de abril 0:03 6,4 6 fuerte Kumamoto 16 de abril 1:25 7,3 6 fuerte Temblor principal, Kumamoto 16 de abril 1:46 6,0 6 débil Kumamoto 16 de abril 3:03 5,8 5 fuerte Aso 16 de abril 3:55 5,8 6 fuerte Aso 16 de abril 7:11 5,3 5 débil Prefectura de Ōita central 16 de abril 9:48 5,4 6 débil Kumamoto

Elaborado por Nippon.com

Alrededor de la una de la madrugada del día 16 se produjo un temblor de magnitud 7,3 en la escala de Richter a 12 kilómetros de profundidad, similar a la del Gran Terremoto de Hanshin-Awaji de 1995. La Agencia Meteorológica de Japón informó poco después de que, casi con total seguridad, se trató del terremoto principal.

Un policía de las fuerzas de seguridad de la prefectura de Aichi busca víctimas en una casa derruida tras el terremoto. 17 de abril de 2016, Mashiki, prefectura de Kumamoto. (Jiji)

Casi 200.000 personas evacuadas

La serie de terremotos comenzó en la noche del día 14 de abril en la que se registró un terremoto de intensidad 7 en la ciudad de Mashiki, en la prefectura de Kumamoto, a las 21:26 horas. No se producía un seísmo de tal intensidad desde el Gran Terremoto del Este de Japón del 11 de marzo de 2011. En la mañana del día 15 de abril ya se habían confirmado 9 víctimas mortales.

El terremoto de la madrugada del día 16 (magnitud 7,3) liberó una energía 16 veces mayor en comparación con el de la noche del día 14 (magnitud 6,5). Muchas otras construcciones de madera se vinieron abajo como consecuencia de ese nuevo temblor, y el número de daños aumentó de forma dramática.

Al día 17 de abril se contabilizan 42 víctimas mortales y 7 personas desaparecidas en las precturas de Kumamoto y Ōita. Hay 1.063 heridos (de los cuales 205 están en estado grave), 199.606 evacuados y 2.442 viviendas destruídas (400 en su totalidad y 1.266 parcialmente). El número de evacuados se redujo en 110.000 personas en la tarde del 17 de abril.

Personas evacuadas en una plaza tras el terremoto. En la madrugada del 16 de abril de 2016, Kumamoto. (Jiji)

El Ministerio de Salud, Trabajo y Bienestar informó en la tarde del 17 de abril que al menos 257.625 viviendas continuaban sin suministro de agua en las prefecturas de Kumamoto, Ōita y Miyazaki.

El shinkansen de Kyūshū detiene sus operaciones

El 16 de abril el Gobierno decidió reforzar la presencia de las fuerzas de Autodefensa enviando hasta 25.000 efectivos a la zona del desastre. También se aceptó la colaboración de las fuerzas aéreas de los Estados Unidos el día 17 para el reparto urgente de comida y mantas entre otros objetos de primera necesidad.

El pueblo de Minamiaso de Kumamoto sufrió un gran corrimiento de tierra el día 16 a causa del terremoto. Varias viviendas y otros alojamientos quedaron sepultados bajo la tierra, y se desconoce el paradero de varias personas.

El terremoto produjo un gran corrimiento de tierra en la ladera de una montaña. 16 de abril de 2016. Pueblo de Minamiaso, prefectura de Kumamoto. (Jiji)

El castillo de Kumamoto, símbolo de la prefectura, también sufrió desperfectos en los muros de piedra de su torreón, y ya se ha comprobado que su estructura ha sufrido grandes daños.

El castillo de Kumamoto sufrió grandes desperfectos en sus muros de piedra y en su tejado. 15 de abril de 2016, Kumamoto. (Jiji)

Uno de los trenes del shinkansen de Kyūshū descarriló cuando se dirigía al depósito. 15 de abril de 2016, Kumamoto. (Cortesía del Ministerio de Transportes). (Jiji)

Parte de las carreteras y de las vías de ferrocarril continúan cerradas al tráfico hoy. La noche del 14 de abril un tren del shinkansen de Kyūshū (de 6 coches) se salió de la vía cuando se dirigía al depósito. Se han encontrado numerosos desperfectos en las vías férreas y muchas de sus estaciones e instalaciones han sufrido daños. A día de hoy todavía no se ha podido restablecer el servicio de ferrocarril.

Fotografía del encabezado: destrozos en un edificio de la central hidráulica de Kurokawa 1 (a la izquierda). 16 de abril de 2016. Minamiaso, prefectura de Kumamoto. (Jiji)