2026年6月26日午後10時29分ごろ、山梨県東部、富士五湖を震源とする地震があり、山梨県富士河口湖町で震度6弱を観測した。気象庁によると、震源の深さは約20キロ、地震の規模（マグニチュード）は5.6と推定される。山梨県大月市で震度5強、甲府市、富士吉田市、神奈川県の相模原市緑区、中井町、静岡県小山町などで震度5弱。この地震による津波の心配はなかった。
気象庁のデータベースによると、東日本大震災以降、日本では震度6弱以上の地震は37回（東日本大地震も含む）発生。うち、震度6強以上は17回だった。
東日本大震災以降の震度6弱以上の地震
|月日
|時間
|震源地
|マグニチュード
|最大震度
|2026/6/26
|22:29
|山梨県東部・富士五湖
|M5.6
|6弱
|2026/6/25
|7:30
|岩手県沖
|M7.2
|6強
|2025/12/8
|23:15
|青森県東北沖
|M7.6
|6強
|2025/7/3
|16:13
|トカラ列島近海
|M5.5
|6弱
|2024/8/8
|16:43
|日向灘
|M7.1
|6弱
|2024/4/17
|23:14
|豊後水道
|M6.6
|6弱
|2024/1/1
|16:10
|石川県能登地方
|M7.6
|7
|2023/5/5
|14:42
|石川県能登地方
|M6.5
|6強
|2022/6/19
|15:08
|石川県能登地方
|M5.2
|6弱
|2022/3/16※
|23:36
|福島県沖
|M7.3
|6強
|2021/2/1※
|23:07
|福島県沖
|M7.3
|6強
|2019/6/18
|22:22
|山形県沖
|M6.7
|6強
|2019/2/21
|21:22
|北海道胆振地方中東部
|M5.8
|6弱
|2019/1/3
|18:10
|熊本県熊本地方
|M5.1
|6弱
|2018/9/6
|3:07
|北海道胆振地方
|M6.7
|7
|2018/6/18
|7:58
|大阪府北部
|M6.1
|6弱
|2016/12/28
|21:38
|茨城県北部
|M6.3
|6弱
|2016/10/21
|14:07
|鳥取県中部
|M6.6
|6弱
|2016/6/16
|14:21
|北海道南西部・内浦湾
|M5.3
|6弱
|2016/4/16
|9:48
|熊本県熊本地方
|M5.4
|6弱
|2016/4/16
|3:55
|熊本県阿蘇地方
|M5.8
|6強
|2016/4/16
|1:45
|熊本県熊本地方
|M5.9
|6弱
|2016/4/16
|1:25
|熊本県熊本地方
|M7.3
|7
|2016/4/15
|3:46
|熊本県熊本地方
|M6.4
|6強
|2016/4/14
|22:07
|熊本県熊本地方
|M5.8
|6弱
|2016/4/14
|21:26
|熊本県熊本地方
|M6.5
|7
|2014/11/22
|22:08
|長野県北部
|M6.7
|6弱
|2013/4/13
|5:33
|兵庫県・淡路島付近
|M6.3
|6弱
|2011/4/12※
|14:07
|福島県中通り
|M6.4
|6弱
|2011/4/11※
|17:16
|福島県浜通り
|M7.0
|6弱
|2011/4/7※
|23:32
|宮城県沖
|M7.2
|6強
|2011/3/15
|22:31
|静岡県東部
|M6.4
|6強
|2011/3/12
|5:42
|長野県北部
|M5.3
|6弱
|2011/3/12
|4:31
|長野県北部
|M5.9
|6弱
|2011/3/12
|3:59
|長野県北部
|M6.7
|6強
|2011/3/11※
|15:15
|茨城県沖
|M7.6
|6強
|2011/3/11※
|14:46
|三陸沖
|M9.0
|7
気象庁の地震データベースを基に編集部作成
日付欄 ※ （黄色網掛け）は「東日本大震災」に関連する地震
バナー写真：震度6弱の地震によって崩れた擁壁＝2026年6月25日午後1時32分、青森県八戸市（共同）