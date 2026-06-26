2026年6月26日午後10時29分ごろ、山梨県東部、富士五湖を震源とする地震があり、山梨県富士河口湖町で震度6弱を観測した。気象庁によると、震源の深さは約20キロ、地震の規模（マグニチュード）は5.6と推定される。山梨県大月市で震度5強、甲府市、富士吉田市、神奈川県の相模原市緑区、中井町、静岡県小山町などで震度5弱。この地震による津波の心配はなかった。

気象庁のデータベースによると、東日本大震災以降、日本では震度6弱以上の地震は37回（東日本大地震も含む）発生。うち、震度6強以上は17回だった。

東日本大震災以降の震度6弱以上の地震

月日 時間 震源地 マグニチュード 最大震度
2026/6/26 22:29 山梨県東部・富士五湖 M5.6 6弱
2026/6/25 7:30 岩手県沖 M7.2 6強
2025/12/8 23:15 青森県東北沖 M7.6 6強
2025/7/3 16:13 トカラ列島近海 M5.5 6弱
2024/8/8 16:43 日向灘 M7.1 6弱
2024/4/17 23:14 豊後水道 M6.6 6弱
2024/1/1 16:10 石川県能登地方 M7.6 7
2023/5/5 14:42 石川県能登地方 M6.5 6強
2022/6/19 15:08 石川県能登地方 M5.2 6弱
2022/3/16※ 23:36 福島県沖 M7.3 6強
2021/2/1※ 23:07 福島県沖 M7.3 6強
2019/6/18 22:22 山形県沖 M6.7 6強
2019/2/21 21:22 北海道胆振地方中東部 M5.8 6弱
2019/1/3 18:10 熊本県熊本地方 M5.1 6弱
2018/9/6 3:07 北海道胆振地方 M6.7 7
2018/6/18 7:58 大阪府北部 M6.1 6弱
2016/12/28 21:38 茨城県北部 M6.3 6弱
2016/10/21 14:07 鳥取県中部 M6.6 6弱
2016/6/16 14:21 北海道南西部・内浦湾 M5.3 6弱
2016/4/16 9:48 熊本県熊本地方 M5.4 6弱
2016/4/16  3:55 熊本県阿蘇地方 M5.8 6強
2016/4/16 1:45 熊本県熊本地方 M5.9 6弱
2016/4/16 1:25 熊本県熊本地方 M7.3 7
2016/4/15 3:46 熊本県熊本地方 M6.4 6強
2016/4/14 22:07 熊本県熊本地方 M5.8 6弱
2016/4/14 21:26 熊本県熊本地方 M6.5 7
2014/11/22 22:08 長野県北部 M6.7 6弱
2013/4/13 5:33 兵庫県・淡路島付近 M6.3 6弱
2011/4/12※ 14:07 福島県中通り M6.4 6弱
2011/4/11※ 17:16 福島県浜通り M7.0 6弱
2011/4/7※ 23:32 宮城県沖 M7.2 6強
2011/3/15 22:31 静岡県東部 M6.4 6強
2011/3/12 5:42 長野県北部 M5.3 6弱
2011/3/12 4:31 長野県北部 M5.9 6弱
2011/3/12 3:59 長野県北部 M6.7 6強
2011/3/11※ 15:15 茨城県沖 M7.6 6強
2011/3/11※ 14:46 三陸沖 M9.0 7

気象庁の地震データベースを基に編集部作成
日付欄 ※ （黄色網掛け）は「東日本大震災」に関連する地震

バナー写真：震度6弱の地震によって崩れた擁壁＝2026年6月25日午後1時32分、青森県八戸市（共同）