2026年6月26日晚間10點29分左右，日本發生一起以山梨縣東部、富士五湖為震央的地震，並在山梨縣富士河口湖町觀測到震度6弱。根據氣象廳資料，震源深度約20公里，地震規模（芮氏規模）推定為5.6。此外，山梨縣大月市觀測到震度5強；甲府市、富士吉田市，以及神奈川縣相模原市綠區、中井町，與靜岡縣小山町等地則觀測到震度5弱。本次地震並無引發海嘯的疑慮。

根據日本氣象廳數據，自東日本大地震以來，日本共發生37次地震強度在6級（含）以上的地震（包含東日本大地震）。 當中，17次地震強度高於6級。

東日本大地震以來震度6弱以上地震

月日 日本時間 震央 芮氏 最大震度
2026/6/25 22:29 山梨縣東部、富士五湖 M5.6 6弱
2026/6/25 7:30 岩手縣海域 M7.2 6強
2025/12/8 23:15 青森縣東北海域 M7.6 6強
2025/7/3 16:13 吐噶喇群島近海 M5.5 6弱
2024/8/8 16:43 日向灘 M7.1 6弱
2024/4/17 23:14 豐後水道 M6.6 6弱
2024/1/1 16:10 石川縣能登地區 M7.6 7
2023/5/5 14:42 石川縣能登地區 M6.5 6強
2022/6/19 15:08 石川縣能登地區 M5.2 6弱
2022/3/16* 23:36 福島縣海域 M7.3 6強
2021/2/13* 23:07 福島縣海域 M7.3 6強
2019/6/18 22:22 山形縣海域 M6.7 6強
2019/2/21 21:22 北海道胆振地方中東部 M5.8 6弱
2019/1/3 18:10 熊本縣熊本地區 M5.1 6弱
2018/9/6 3:07 北海道胆振地方中東部 M6.7

7
2018/6/18 7:58 大阪府北部 M6.1 6弱
2016/12/28 21:38 茨城縣北部 M6.3 6弱
2016/10/21 14:07 鳥取縣中部 M6.6 6弱
2016/6/16 14:21 北海道南西部・内浦灣 M5.3 6弱
2016/4/16 9:48 熊本縣熊本地區 M5.4 6弱
2016/4/16 3:55 熊本縣阿蘇地區 M5.8 6強
2016/4/16 1:45 熊本縣熊本地區 M5.9 6弱
2016/4/16 1:25 熊本縣熊本地區 M7.3 7
2016/4/15 3:46 熊本縣熊本地區 M6.4 6強
2016/4/14 22:07 熊本縣熊本地區 M5.8 6弱
2016/4/14 21:26 熊本縣熊本地區 M6.5 7
2014/11/22 22:08 長野縣北部 M6.7 6弱
2013/4/13 5:33 兵庫縣・淡路島付近 M6.3 6弱
2011/4/12* 14:07 福島縣中部地區 M6.4 6弱
2011/4/11* 17:16 福島縣濱海地區 M7.0 6弱
2011/4/7* 23:32 宮城縣海域 M7.2 6強
2011/3/15 22:31 静岡縣東部 M6.4 6強
2011/3/12 5:42 長野縣北部 M5.3 6弱
2011/3/12 4:31 長野縣北部 M5.9 6弱
2011/3/12 3:59 長野縣北部 M6.7 6強
2011/3/11* 15:15 茨城縣海域 M7.6 6強
2011/3/11* 14:46 三陸海域 M9.0 7

依據氣象廳的地震數據庫為基礎由編集部作成
日期欄※（黃色網底）為與「東日本大地震」相關的地震

標題圖片：因震度6弱地震而崩塌的擋土牆，2026年6月25日下午1時32分，青森縣八戶市（共同）