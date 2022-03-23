2026年6月26日晚間10點29分左右，日本發生一起以山梨縣東部、富士五湖為震央的地震，並在山梨縣富士河口湖町觀測到震度6弱。根據氣象廳資料，震源深度約20公里，地震規模（芮氏規模）推定為5.6。此外，山梨縣大月市觀測到震度5強；甲府市、富士吉田市，以及神奈川縣相模原市綠區、中井町，與靜岡縣小山町等地則觀測到震度5弱。本次地震並無引發海嘯的疑慮。
根據日本氣象廳數據，自東日本大地震以來，日本共發生37次地震強度在6級（含）以上的地震（包含東日本大地震）。 當中，17次地震強度高於6級。
東日本大地震以來震度6弱以上地震
|月日
|日本時間
|震央
|芮氏
|最大震度
|2026/6/25
|22:29
|山梨縣東部、富士五湖
|M5.6
|6弱
|2026/6/25
|7:30
|岩手縣海域
|M7.2
|6強
|2025/12/8
|23:15
|青森縣東北海域
|M7.6
|6強
|2025/7/3
|16:13
|吐噶喇群島近海
|M5.5
|6弱
|2024/8/8
|16:43
|日向灘
|M7.1
|6弱
|2024/4/17
|23:14
|豐後水道
|M6.6
|6弱
|2024/1/1
|16:10
|石川縣能登地區
|M7.6
|7
|2023/5/5
|14:42
|石川縣能登地區
|M6.5
|6強
|2022/6/19
|15:08
|石川縣能登地區
|M5.2
|6弱
|2022/3/16*
|23:36
|福島縣海域
|M7.3
|6強
|2021/2/13*
|23:07
|福島縣海域
|M7.3
|6強
|2019/6/18
|22:22
|山形縣海域
|M6.7
|6強
|2019/2/21
|21:22
|北海道胆振地方中東部
|M5.8
|6弱
|2019/1/3
|18:10
|熊本縣熊本地區
|M5.1
|6弱
|2018/9/6
|3:07
|北海道胆振地方中東部
|M6.7
|
7
|2018/6/18
|7:58
|大阪府北部
|M6.1
|6弱
|2016/12/28
|21:38
|茨城縣北部
|M6.3
|6弱
|2016/10/21
|14:07
|鳥取縣中部
|M6.6
|6弱
|2016/6/16
|14:21
|北海道南西部・内浦灣
|M5.3
|6弱
|2016/4/16
|9:48
|熊本縣熊本地區
|M5.4
|6弱
|2016/4/16
|3:55
|熊本縣阿蘇地區
|M5.8
|6強
|2016/4/16
|1:45
|熊本縣熊本地區
|M5.9
|6弱
|2016/4/16
|1:25
|熊本縣熊本地區
|M7.3
|7
|2016/4/15
|3:46
|熊本縣熊本地區
|M6.4
|6強
|2016/4/14
|22:07
|熊本縣熊本地區
|M5.8
|6弱
|2016/4/14
|21:26
|熊本縣熊本地區
|M6.5
|7
|2014/11/22
|22:08
|長野縣北部
|M6.7
|6弱
|2013/4/13
|5:33
|兵庫縣・淡路島付近
|M6.3
|6弱
|2011/4/12*
|14:07
|福島縣中部地區
|M6.4
|6弱
|2011/4/11*
|17:16
|福島縣濱海地區
|M7.0
|6弱
|2011/4/7*
|23:32
|宮城縣海域
|M7.2
|6強
|2011/3/15
|22:31
|静岡縣東部
|M6.4
|6強
|2011/3/12
|5:42
|長野縣北部
|M5.3
|6弱
|2011/3/12
|4:31
|長野縣北部
|M5.9
|6弱
|2011/3/12
|3:59
|長野縣北部
|M6.7
|6強
|2011/3/11*
|15:15
|茨城縣海域
|M7.6
|6強
|2011/3/11*
|14:46
|三陸海域
|M9.0
|7
依據氣象廳的地震數據庫為基礎由編集部作成
日期欄※（黃色網底）為與「東日本大地震」相關的地震
標題圖片：因震度6弱地震而崩塌的擋土牆，2026年6月25日下午1時32分，青森縣八戶市（共同）