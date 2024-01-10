تعرضت اليابان لأكثر من 30 زلزالا كبيرا على مدار السنوات التي تلت كارثة زلزال شرق اليابان الكبير في 11 مارس/آذار عام 2011، تراوحت قوتها حول مستوى 6 على مقياس ياباني لشدة الزلازل.

تسبب زلزال كان مركزه في شبه جزيرة نوتو بمحافظة إيشيكاوا بحدوث هزة أرضية من المستوى 7 على مقياس شدة الزلازل في اليابان في بلدة شيكا في تمام الساعة 4:10 بعد ظهر 1 يناير/كانون الثاني عام 2024. أعلنت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية بعد فترة وجيزة أن مركز الزلزال كان ضحلا وقدرت قوته بـ 7.6 درجة على مقياس ريختر. وبلغ ارتفاع أمواج التسونامي 1.2 متر في واجيما وأصدرت تحذيرات كبيرة من تسونامي في شبه جزيرة نوتو.

زلازل تراوحت شدتها حول مستوى 6 وقعت بعد زلزال شرق اليابان الكبير

التاريخ (الوقت) مركز الزلزال قوة الزلزال شدة الزلزال 1 يناير/كانون الثاني عام 2024 (16:10) شبه جزيرة نوتو، محافظة إيشيكاوا 7.6 7 5 مايو/أيار عام 2023 (14:42) شبه جزيرة نوتو، محافظة إيشيكاوا 6.5 أكثر من 6 19 يونيو/حزيران عام 2022 (15:08) شبه جزيرة نوتو، محافظة إيشيكاوا 5.2 أقل من 6 16 مارس/آذار عام 2022 (23:36) قبالة محافظة فوكوشيما 7.3 أكثر من 6 13 فبراير/شباط عام 2021 (23:07) قبالة محافظة فوكوشيما 7.3 أكثر من 6 18 يونيو/حزيران عام 2019 (22:22) قبالة محافظة ياماغاتا 6.7 أكثر من 6 21 فبراير/شباط عام 2019 (21:22) وسط/شرقي إيبوري، هوكّايدو 5.8 أقل من 6 3 يناير/كانون الثاني عام 2019 (18:10) كوماموتو، محافظة كوماموتو 5.1 أقل من 6 9 سبتمبر/أيلول عام 2018 (3:07) وسط/شرقي إيبوري، هوكّايدو 6.7 7 18 يونيو/حزيران عام 2018 (7:58) شمالي محافظة أوساكا 6.1 أقل من 6 28 ديسمبر/كانون الأول عام 2016 (21:38) شمالي محافظة إيباراكي 6.3 أقل من 6 21 أكتوبر/تشرين الأول عام 2016 (14:07) وسط محافظة توتّوري 6.6 أقل من 6 16 يونيو/حزيران عام 2016 (14:21) خليج أوتشيؤرا، قبالة جنوب غربي هوكّايدو 5.3 أقل من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (9:48) كوماموتو، محافظة كوماموتو 5.4 أقل من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (3:55) أسو، محافظة كوماموتو 5.8 أكثر من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (1:45) كوماموتو، محافظة كوماموتو 5.9 أقل من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (1:25) كوماموتو، محافظة كوماموتو 7.3 7 16 أبريل/نيسان عام 2016 (3:46) كوماموتو، محافظة كوماموتو 6.4 أكثر من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (22:07) كوماموتو، محافظة كوماموتو 5.8 أقل من 6 16 أبريل/نيسان عام 2016 (21:26) كوماموتو، محافظة كوماموتو 6.5 7 22 نوفمبر/تشرين الثاني عام 2014 (22:08) شمالي محافظة ناغانو 6.7 أقل من 6 13 أبريل/نيسان عام 2013 (5:33) قرب أواجيشيما، محافظة هيوغو 6.3 أقل من 6 12 أبريل/نيسان عام 2011 (14:07) وسط محافظة فوكوشيما 6.4 أقل من 6 11 أبريل/نيسان عام 2011 (17:16) شرقي محافظة فوكوشيما 7 أقل من 6 7 أبريل/نيسان عام 2011 (23:32) قبالة محافظة ميياغي 7.2 أكثر من 6 15 مارس/آذار عام 2011 (22:31) شرقي محافظة شيزوؤكا 6.4 أكثر من 6 12 مارس/آذار عام 2011 (5:42) شمالي محافظة ناغانو 5.3 أقل من 6 12 مارس/آذار عام 2011 (4:31) شمالي محافظة ناغانو 5.9 أقل من 6 12 مارس/آذار عام 2011 (3:59) شمالي محافظة ناغانو 6.7 أكثر من 6 11 مارس/آذار عام 2011 (15:15) قبالة محافظة إيباراكي 7.6 أكثر من 6 11 مارس/آذار عام 2011 (14:46) قبالة منطقة سانريكو 9 7

من إعداد Nippon.com بناء على بيانات من جمعية الأرصاد الجوية اليابانية. يشير التظليل باللون الأصفر إلى الهزات الأرضية المرتبطة بزلزال شرق اليابان الكبير، ويشير التظليل باللون الأخضر إلى زلازل كوماموتو.

(المقالة الأصلية منشورة باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان: مبنى منهار في واجيما بمحافظة إيشيكاوا. التقطت الصورة في صباح يوم 2 يناير/كانون الثاني عام 2024 في أعقاب الزلزال الكبير الذي وقع في اليوم السابق © جيجي برس)