ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال العنيف الذي ضرب محافظة كوماموتو في اليابان يوم 28 يوليو/تموز 2026 إلى ما لا يقل عن 38 قتيلاً، مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ وسط توقعات بارتفاع عدد الضحايا، في ظل الأضرار الواسعة التي لحقت بالمباني والبنية التحتية.

الحجم الكامل للأضرار لا يزال غير واضح

عقب الزلزال الذي ضرب محافظة كوماموتو يوم 28 يوليو/تموز، وتسبب في هزات عنيفة بلغت أقصى شدتها 7 درجات على مقياس الشدة الزلزالية الياباني، أعلن مقر الاستجابة للكوارث في المحافظة أنه حتى الساعة 14:00 يوم 3 أغسطس/ آب، تم تأكيد وفاة 38 شخصًا.

ووقعت أضرار واسعة النطاق، من بينها انفجار في مركز إيون مول كوماموتو التجاري بمدينة كاشيما، وانهيار مدخنة مصنع شركة نيبون بيبر إندستريز في مدينة ياتسوشيرو. كما تأثرت الخدمات الأساسية مثل المياه والكهرباء.

ورغم ورود تقارير عن انقطاع الطرق وانهيار مبانٍ في مناطق مختلفة، لا يزال الحجم الكامل للأضرار غير واضح. وتواصل فرق الشرطة والإطفاء وقوات الدفاع الذاتي تقييم الوضع، بالتزامن مع عمليات البحث عن المفقودين.

وأظهرت بيانات وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وقوع أكثر من 200 هزة ارتدادية خلال 24 ساعة من الزلزال الرئيسي. ودعت الوكالة السكان إلى مواصلة توخي أقصى درجات الحذر، مشيرة إلى أنه ”من المعتاد حدوث زلازل قوية تصل شدتها إلى المستوى 7 خلال الأسبوع التالي لوقوع الزلزال، وخاصة خلال اليومين أو الثلاثة أيام الأولى“.

ومع ارتفاع درجات الحرارة الشديدة في فصل الصيف بمحافظة كوماموتو، إلى جانب تضرر أنابيب المياه وانقطاع الكهرباء اللازمة لتشغيل أجهزة التكييف، تتزايد المخاوف من ارتفاع حصيلة الضحايا المرتبطة بالزلزال، مع تسجيل حالات جفاف وضربات شمس بين السكان.

مستجدات الوضع عقب زلزال كوماموتو حتى الساعة 14:00 يوم 3 أغسطس/ آب

الوفيات 38 حالات توقف العلامات الحيوية 0 الإصابات 93 النازحون 8383 مراكز الإخلاء العاملة 206 المنازل التي تعاني انقطاع الكهرباء 0 المنازل التي تعاني انقطاع المياه 45280 محطات توزيع المياه 78

مصادر البيانات

معلومات تفصيلية و ملخص للأرقام الرئيسية المتعلقة بزلزال كوماموتو لعام 2026 (باللغة اليابانية) من حكومة محافظة كوماموتو.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية. صورة العنوان الرئيسي: مجمع ”إيون مول“ في كاشيما بمحافظة كوماموتو، حيث وقع انفجار عقب زلزال 28 يوليو/ تموز. التُقطت الصورة في 29 يوليو/ تموز. © وكالة جيجي برس)