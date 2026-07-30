Nous mettons ici le bilan chiffré du séisme de Kumamoto, qui s’est produit le 28 juillet 2026.

L’étendue des dégâts

Le séisme du 28 juillet, qui a atteint l’intensité maximale de 7 sur l’échelle sismique japonaise (shindo) dans la préfecture de Kumamoto, a provoqué un bilan humain et matériel de grande ampleur.

Les informations ci-dessous sont à la date du 17 août à 14 h 00, heure locale. Nous les mettons à jour régulièrement.

Morts 39 Personnes en état d’arrêt cardio-respiratoire 0 Blessés 181 Évacués 3 053 Centres de refuge opérationnels 70 Habitations sans électricité 0 Habitations sans eau 7 390 Stations d’approvisionnement en eau 43

Données utilisées

Informations détaillées et résumé des chiffres principaux en lien avec le séisme de Kumamoto du 28 juillet 2026 (en japonais), du gouvernement préfectoral de Kumamoto.

(Photo de titre : le centre commercial Aeon de Kashima, dans la préfecture de Kumamoto, où une explosion s’est produite après la séisme du 28 juillet 2026. Photo du 29 juillet. © Jiji)