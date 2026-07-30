Nous mettons ici le bilan chiffré du séisme de Kumamoto, qui s’est produit le 28 juillet 2026.

L’étendue des dégâts 

Le séisme du 28 juillet, qui a atteint l’intensité maximale de 7 sur l’échelle sismique japonaise (shindo) dans la préfecture de Kumamoto, a provoqué un bilan humain et matériel de grande ampleur.

Les informations ci-dessous sont à la date du 17 août à 14 h 00, heure locale. Nous les mettons à jour régulièrement.

Morts 39
Personnes en état d’arrêt cardio-respiratoire 0
Blessés 181
Évacués 3 053
Centres de refuge opérationnels 70
Habitations sans électricité 0
Habitations sans eau 7 390
Stations d’approvisionnement en eau 43

Données utilisées

(Photo de titre : le centre commercial Aeon de Kashima, dans la préfecture de Kumamoto, où une explosion s’est produite après la séisme du 28 juillet 2026. Photo du 29 juillet. © Jiji)