Nous mettons ici le bilan chiffré du séisme de Kumamoto, qui s’est produit le 28 juillet 2026.
L’étendue des dégâts
Le séisme du 28 juillet, qui a atteint l’intensité maximale de 7 sur l’échelle sismique japonaise (shindo) dans la préfecture de Kumamoto, a provoqué un bilan humain et matériel de grande ampleur.
Les informations ci-dessous sont à la date du 17 août à 14 h 00, heure locale. Nous les mettons à jour régulièrement.
|Morts
|39
|Personnes en état d’arrêt cardio-respiratoire
|0
|Blessés
|181
|Évacués
|3 053
|Centres de refuge opérationnels
|70
|Habitations sans électricité
|0
|Habitations sans eau
|7 390
|Stations d’approvisionnement en eau
|43
Données utilisées
- Informations détaillées et résumé des chiffres principaux en lien avec le séisme de Kumamoto du 28 juillet 2026 (en japonais), du gouvernement préfectoral de Kumamoto.
(Photo de titre : le centre commercial Aeon de Kashima, dans la préfecture de Kumamoto, où une explosion s’est produite après la séisme du 28 juillet 2026. Photo du 29 juillet. © Jiji)