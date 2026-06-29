Les séismes de grande ampleur ne sont malheureusement pas rares au Japon. Le dernier s’est produit le soir du 26 juin 2026 dans la région des cinq lacs du mont Fuji. Voici une liste des plus importants tremblements de terre depuis 2011, ainsi qu’une explication détaillée des différents degrés d’intensité sismique.

Deux puissants séismes ont frappé le Japon en moins de 48 heures

Le 25 juin 2026 à 7 h 30, un séisme survenu au large de la côte est de la préfecture d’Iwate (nord-est) a provoqué une secousse d’une intensité de « 6+ » sur le shindo (l’échelle sismique japonaise), soit le deuxième niveau le plus élevé, dans la commune de Hashikami, dans la préfecture d’Aomori. L’Agence météorologique du Japon (JMA) a estimé sa magnitude à 7,2, avec un foyer situé à environ 44 kilomètres de profondeur.

Le lendemain, le 26 juin à 22 h 29, un nouveau séisme s’est produit dans l’est de la préfecture de Yamanashi. Il a provoqué une secousse d’une intensité de « 6- »dans la commune de Fuji-kawaguchiko. Selon la JMA, le tremblement de terre atteint une magnitude de 5,6 et son foyer se situait à 20 kilomètres de profondeur.

Les séismes de shindo supérieur ou égal à « 6- » depuis la catastrophe du 11 mars 2011

Le shindo est l’échelle d’intensité sismique utilisée au Japon pour mesurer la force d’un séisme à un point donné sur la surface de la terre. La magnitude quant à elle, est indépendante de tout lieu et mesure l’énergie totale relâchée par le tremblement de terre.

Date (heure) Hypocentre Magnitude (shindo maximal) 26 juin 2026 (22h29) Est de la préfecture de Yamanashi / Cinq lacs du mont Fuji (Fujigoko) 5,6 (6-) 25 juin 2026 (7h30) Au large de la préfecture d’Iwate 7,2 (6+) 8 décembre 2025 (23h15) Au large de la préfecture d’Aomori 7,6 (6+) 3 juillet 2025 (16h13) Au large des îles Tokara 5,5 (6-) 8 août 2024 (16h43) Mer de Hyûganada 7,1 (6-) 17 avril 2024 (23h14) Détroit de Bungo 6,6 (6-) 1er janvier 2024 (16h10) Péninsule de Noto 7,6 (7) 5 mai 2023 (14h42) Péninsule de Noto 6,5 (6+) 19 juin 2022 (15h08) Péninsule de Noto 5,2 (6-) 16 mars 2022 (23h36)* Au large de la préfecture de Fukushima 7,3 (6+) 13 février 2021 (23h07)* Au large de la préfecture de Fukushima 7,3 (6+) 18 juin 2019 (22h22) Au large de la préfecture de Yamagata 6,7 (6+) 21 février 2019 (21h22) Iburi, centre-est de Hokkaidô 5,8 (6-) 3 janvier 2019 (18h10) Ville de Kumamoto 5,1 (6-) 6 septembre 2018 (3h07) Iburi, centre-est de Hokkaidô 6,7 (7) 18 juin 2018 (7h58) Nord de la préfecture d’Osaka 6,1 (6-) 28 décembre 2016 (21h38) Nord de la préfecture d’Ibaraki 6,3 (6-) 21 octobre 2016 (14h07) Centre de la préfecture de Tottori 6,6 (6-) 16 juin 2016 (14h21) Baie d’Uchiura, au large de Hokkaidô 5,3 (6-) 16 avril 2016 (9h48) Ville de Kumamoto 5,4 (6-) 16 avril 2016 (3h55) Ville d’Aso 5,8 (6+) 16 avril 2016 (1h45) Ville de Kumamoto 5,9 (6-) 16 avril 2016 (1h25) Ville de Kumamoto 7,3 (7) 15 avril 2016 (3h46) Ville de Kumamoto 6,4 (6+) 14 avril 2016 (22h07) Ville de Kumamoto 5,8 (6-) 14 avril 2016 (21h26) Ville de Kumamoto 6,5 (7) 22 novembre 2014 (22h08) Nord de la préfecture de Nagano 6,7 (6-) 13 avril 2013 (5h33) À proximité de l’île d’Awaji 6,3 (6-) 12 avril 2011 (14h07)* Centre de la préfecture de Fukushima 6,4 (6-) 11 avril 2011 (17h16)* Est de la préfecture de Fukushima 7,0 (6-) 7 avril 2011 (23h32)* Au large de la préfecture de Miyagi 7,2 (6+) 15 mars 2011 (22h31) Est de la préfecture de Shizuoka 6,4 (6+) 12 mars 2011 (5h42) Nord de la préfecture de Nagano 5,3 (6-) 12 mars 2011 (4h31) Nord de la préfecture de Nagano 5,9 (6-) 12 mars 2011 (3h59) Nord de la préfecture de Nagano 6,7 (6+) 11 mars 2011 (15h15)* Au large de la préfecture d’Ibaraki 7,6 (6+) 11 mars 2011 (14h46)* Au large du Sanriku 9,0 (7)

* Les bandes colorées correspondent aux séismes liés au Grand tremblement de terre de l’Est du Japon. (Source : tableau de Nippon.com, basé sur les données de l’Agence météorologique du Japon)