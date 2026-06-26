Примерно в 7:30 утра 25 июня 2026 года у побережья префектуры Иватэ произошло землетрясение с сейсмической интенсивностью более 6 баллов в городе Хасиками, префектура Аомори. По данным Японского метеорологического агентства, глубина очага землетрясения оценивалась примерно в 44 километра, а магнитуда – в 7,2. Сейсмическая интенсивность менее 6 баллов была зафиксирована в городе Хатинохэ, префектура Аомори, а сейсмическая интенсивность более 5 баллов – в посёлке Саннохэ той же префектуры, а также в городах Мориока, Нинохэ, Хатимантай, деревне Фудай и посёлке Карумай, префектура Иватэ. Опасений по поводу цунами не было. Мы приводим список землетрясений с сейсмической интенсивностью около 6 баллов после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.
Согласно данным Японского метеорологического агентства, после Великого восточно-японского землетрясения в Японии произошло 36 землетрясений с сейсмической интенсивностью около 6 баллов (включая Великое восточно-японское землетрясение), из них 17 имели интенсивность выше 6 баллов.
Землетрясения с интенсивностью около 6 после Великого восточно-японского землетрясения
|Дата
|Гипоцентр
|Магнитуда / сейсмическая интенсивность
|25 июня 2026 г.7:30
|Море у префектуры Иватэ
|7,2 / Выше 6
|8 декабря 2025 г.23:15
|Море у префектуры Аомори
|7,6 / Выше 6
|3 июля 2025 г.16:13
|Море у островов Токара
|5,5 / Ниже 6
|8 августа 2024 г.16:43
|Море Хюга-Нада
|7,1 / Ниже 6
|17 апреля 2024 г.23:14
|Пролив Бунго
|6,6 / Ниже 6
|1 января 2024 г. 16:10
|Полуостров Ното, преф. Исикава
|7,6 / 7
|5 мая 2023 г. 14:42
|Полуостров Ното, преф. Исикава
|6,5 / Выше 6
|19 июня 2022 г. 15:08
|Полуостров Ното, преф. Исикава
|5,2 / Ниже 6
|16 марта 2022 г. 23:36*
|Преф. Фукусима
|7,3 / Выше 6
|13 февраля 2021 г. 23:07*
|Преф. Фукусима
|7,3 / Выше 6
|18 июня 2019 г. 22:22
|Преф. Ямагата
|6,7 / Выше 6
|21 февраля 2019 г. 21:22
|Ибури, преф. Хоккайдо
|5,8 / Ниже 6
|3 января 2019 г. 18:10
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|5,1 / Ниже 6
|6 сентября 2018 г. 3:07
|Ибури, преф. Хоккайдо
|6,7 / 7
|18 июня 2018 г. 7:58
|Преф. Осака
|6,1 / Ниже 6
|28 декабря 2016 г. 21:38
|Преф. Ибараки
|6,3 / Ниже 6
|21 октября 2016 г. 14:07
|Преф. Тоттори
|6,6 / Ниже 6
|16 июня 2016 г. 14:21
|Залив Утиура, Хоккайдо
|5,3 / Ниже 6
|16 апреля 2016 г. 9:48
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|5,4 / Ниже 6
|16 апреля 2016 г. 3:55
|Г. Асо, преф. Кумамото
|5,8 / Выше 6
|16 апреля 2016 г. 1:45
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|5,9 / Ниже 6
|16 апреля 2016 г. 1:25
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|7,3 / 7
|15 апреля 2016 г. 3:46
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|6,4 / Выше 6
|14 апреля 2016 г. 22:07
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|5,8 / Ниже 6
|14 апреля 2016 г. 21:26
|Г. Кумамото, преф. Кумамото
|6,5 / 7
|22 ноября 2014 г. 22:08
|Преф. Нагано
|6,7 / Ниже 6
|13 апреля 2013 г. 5:33
|Рядом с о-вом Авадзисима, преф. Хёго
|6,3 / Ниже 6
|12 апреля 2011 г. 14:07*
|Преф. Фукусима
|6,4 / Ниже 6
|11 апреля 2011 г. 17:16*
|Преф. Фукусима
|7,0 / Ниже 6
|7 апреля 2011 г. 23:32*
|Преф. Мияги
|7,2 / Выше 6
|15 марта 2011 г. 22:31
|Преф. Сидзуока
|6,4 / Выше 6
|12 марта 2011 г. 5:42
|Преф. Нагано
|5,3 / Ниже 6
|12 марта 2011 г. 4:31
|Преф. Нагано
|5,9 / Ниже 6
|12 марта 2011 г. 3:59
|Преф. Нагано
|6,7 / Выше 6
|11 марта 2011 г. 15:15*
|Преф. Ибараки
|7,6 / Выше 6
|11 марта 2011 г. 14:46*
|Возле Санрику, преф. Мияги
|9,0 / 7
Таблица составлена Nippon.com по данным Японской метеорологической ассоциации.
Желтым цветом и пометкой «*» отмечены толчки, связанные с Великим восточно-японским землетрясением.
Фотография к заголовку: Оползень, вызванный землетрясением 13 февраля 2021 года; обрушившиеся камни заблокировали дорогу (г. Сома, префектура Фукусима)
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