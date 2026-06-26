Примерно в 7:30 утра 25 июня 2026 года у побережья префектуры Иватэ произошло землетрясение с сейсмической интенсивностью более 6 баллов в городе Хасиками, префектура Аомори. По данным Японского метеорологического агентства, глубина очага землетрясения оценивалась примерно в 44 километра, а магнитуда – в 7,2. Сейсмическая интенсивность менее 6 баллов была зафиксирована в городе Хатинохэ, префектура Аомори, а сейсмическая интенсивность более 5 баллов – в посёлке Саннохэ той же префектуры, а также в городах Мориока, Нинохэ, Хатимантай, деревне Фудай и посёлке Карумай, префектура Иватэ. Опасений по поводу цунами не было. Мы приводим список землетрясений с сейсмической интенсивностью около 6 баллов после Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.

Согласно данным Японского метеорологического агентства, после Великого восточно-японского землетрясения в Японии произошло 36 землетрясений с сейсмической интенсивностью около 6 баллов (включая Великое восточно-японское землетрясение), из них 17 имели интенсивность выше 6 баллов.

Землетрясения с интенсивностью около 6 после Великого восточно-японского землетрясения

Дата Гипоцентр Магнитуда / сейсмическая интенсивность 25 июня 2026 г.7:30 Море у префектуры Иватэ 7,2 / Выше 6 8 декабря 2025 г.23:15 Море у префектуры Аомори 7,6 / Выше 6 3 июля 2025 г.16:13 Море у островов Токара 5,5 / Ниже 6 8 августа 2024 г.16:43 Море Хюга-Нада 7,1 / Ниже 6 17 апреля 2024 г.23:14 Пролив Бунго 6,6 / Ниже 6 1 января 2024 г. 16:10 Полуостров Ното, преф. Исикава 7,6 / 7 5 мая 2023 г. 14:42 Полуостров Ното, преф. Исикава 6,5 / Выше 6 19 июня 2022 г. 15:08 Полуостров Ното, преф. Исикава 5,2 / Ниже 6 16 марта 2022 г. 23:36* Преф. Фукусима 7,3 / Выше 6 13 февраля 2021 г. 23:07* Преф. Фукусима 7,3 / Выше 6 18 июня 2019 г. 22:22 Преф. Ямагата 6,7 / Выше 6 21 февраля 2019 г. 21:22 Ибури, преф. Хоккайдо 5,8 / Ниже 6 3 января 2019 г. 18:10 Г. Кумамото, преф. Кумамото 5,1 / Ниже 6 6 сентября 2018 г. 3:07 Ибури, преф. Хоккайдо 6,7 / 7 18 июня 2018 г. 7:58 Преф. Осака 6,1 / Ниже 6 28 декабря 2016 г. 21:38 Преф. Ибараки 6,3 / Ниже 6 21 октября 2016 г. 14:07 Преф. Тоттори 6,6 / Ниже 6 16 июня 2016 г. 14:21 Залив Утиура, Хоккайдо 5,3 / Ниже 6 16 апреля 2016 г. 9:48 Г. Кумамото, преф. Кумамото 5,4 / Ниже 6 16 апреля 2016 г. 3:55 Г. Асо, преф. Кумамото 5,8 / Выше 6 16 апреля 2016 г. 1:45 Г. Кумамото, преф. Кумамото 5,9 / Ниже 6 16 апреля 2016 г. 1:25 Г. Кумамото, преф. Кумамото 7,3 / 7 15 апреля 2016 г. 3:46 Г. Кумамото, преф. Кумамото 6,4 / Выше 6 14 апреля 2016 г. 22:07 Г. Кумамото, преф. Кумамото 5,8 / Ниже 6 14 апреля 2016 г. 21:26 Г. Кумамото, преф. Кумамото 6,5 / 7 22 ноября 2014 г. 22:08 Преф. Нагано 6,7 / Ниже 6 13 апреля 2013 г. 5:33 Рядом с о-вом Авадзисима, преф. Хёго 6,3 / Ниже 6 12 апреля 2011 г. 14:07* Преф. Фукусима 6,4 / Ниже 6 11 апреля 2011 г. 17:16* Преф. Фукусима 7,0 / Ниже 6 7 апреля 2011 г. 23:32* Преф. Мияги 7,2 / Выше 6 15 марта 2011 г. 22:31 Преф. Сидзуока 6,4 / Выше 6 12 марта 2011 г. 5:42 Преф. Нагано 5,3 / Ниже 6 12 марта 2011 г. 4:31 Преф. Нагано 5,9 / Ниже 6 12 марта 2011 г. 3:59 Преф. Нагано 6,7 / Выше 6 11 марта 2011 г. 15:15* Преф. Ибараки 7,6 / Выше 6 11 марта 2011 г. 14:46* Возле Санрику, преф. Мияги 9,0 / 7

Таблица составлена Nippon.com по данным Японской метеорологической ассоциации.

Желтым цветом и пометкой «*» отмечены толчки, связанные с Великим восточно-японским землетрясением.

Фотография к заголовку: Оползень, вызванный землетрясением 13 февраля 2021 года; обрушившиеся камни заблокировали дорогу (г. Сома, префектура Фукусима)

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