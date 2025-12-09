En la última década se han producido en Japón más de una treintena sismos fuertes con una intensidad 6 baja o superior en la escala del país. El último de ellos ocurrió el 25 de junio de 2026 y fue de una magnitud de 6,9 según la Agencia Meteorológica de Japón.

A las 7:30 de la mañana del 25 de junio de 2026, un temblor frente a la costa este de la prefectura de Iwate provocó sacudidas de intensidad 6 fuerte en la escala de intensidad sísmica japonesa en la localidad de Hashikami, en Aomori. La Agencia Meteorológica de Japón estimó que la magnitud del terremoto fue de 7,2, con un hipocentro a una profundidad de 50 kilómetros. Se registraron sacudidas de nivel 6 débil en Hachinohe (Aomori) y de nivel 5 fuerte en Sannohe (Aomori) y en los municipios de Morioka, Ninohe, Hachimantai, Fudai y Karumai, en Iwate.

A las 22:29 del 26 de junio se registró también un temblor de magnitud 5,6 en la zona de los Cinco Lagos de Fuji, en la prefectura de Yamanashi.

Terremotos de una intensidad 6 débil o superior desde el Gran Terremoto del Este de Japón

Fecha y hora Epicentro Magnitud Intensidad sísmica 26 de junio de 2026 (22:29) Este de la prefectura de Yamanashi, Cinco Lagos de Fuji 5,6 6 débil 25 de junio de 2026 (7:30) Frente a la costa de Iwate 7,2 6 fuerte 8 de diciembre de 2025

(23:15) Frente a la costa nororiental de Aomori 7,6 6 fuerte 3 de julio de 2025

(16:13) Cerca de las islas Tokara 5,5 6 débil 8 de agosto de 2024 (16:43) Mar de Hyūganada 7,1 6 débil 17 de abril de 2024 (23:14) Canal de Bungo 6,6 6 débil 1 de enero de 2024 (16:10) Península de Noto, prefectura de Ishikawa 7,6 7 5 de mayo de 2023 (14:42) Península de Noto, prefectura de Ishikawa 6,5 6 fuerte 19 de junio de 2022 (15:08) Península de Noto, prefectura de Ishikawa 5,2 6 fuerte 16 de marzo de 2022 (23:36) Costa de la prefectura de Fukushima 7,4 6 fuerte 13 de febrero de 2021 (23:07) Costa de la prefectura de Fukushima 7,3 6 fuerte 18 de junio de 2019 (22:22) Costa de la prefectura de Yamagata 6,7 6 fuerte 21 de febrero de 2019 (21:22) Área central y este de Iburi, Hokkaidō 5,8 6 débil 3 de enero de 2019 (18:10) Kumamoto, prefectura de Kumamoto 5,1 6 débil 6 de septiembre de 2018 (3:07) Área central y este de Iburi, Hokkaidō 6,7 7 18 de junio de 2018 (7:58) Norte de la prefectura de Osaka 6,1 6 débil 28 de diciembre de 2016 (21:38) Norte de la prefectura de Ibaraki 6,3 6 débil 21 de octubre de 2016 (14:07) Centro de la prefectura de Tottori 6,6 6 débil 16 de junio de 2016 (14:21) Bahía de Uchiura, costa suroeste de Hokkaidō 5,3 6 débil 16 de abril de 2016 (9:48) Kumamoto, prefectura de Kumamoto 5,4 6 débil 16 de abril de 2016 (3:55) Aso, prefectura de Kumamoto 5,8 6 fuerte 16 de abril de 2016 (1:45) Kumamoto, prefectura de Kumamoto 5,9 6 débil 16 de abril de 2016 (1:25) Kumamoto, prefectura de Kumamoto 7,3 7 15 de abril de 2016 (3:46) Kumamoto, prefectura de Kumamoto 6,4 6 fuerte 14 de abril de 2016 (22:07) Kumamoto, prefectura de Kumamoto 5,8 6 débil 14 de abril de 2016 (21:26) Kumamoto, prefectura de Kumamoto 6,5 7 22 de noviembre de 2014 (22:08) Norte de la prefectura de Nagano 6,7 6 débil 13 de abril de 2013 (5:33) Cerca de Awajishima, prefectura de Hyōgo 6,3 6 débil 12 de abril de 2011 (14:07) Centro de la prefectura de Fukushima 6,4 6 débil 11 de abril de 2011 (17:16) Este de la prefectura de Fukushima 7,0 6 débil 7 de abril de 2011 (23:32) Costa de la prefectura de Miyagi 7,2 6 fuerte 15 de marzo de 2011 (22:31) Este de la prefectura de Shizuoka 6,4 6 fuerte 12 de marzo de 2011 (5:42) Norte de la prefectura de Nagano 5,3 6 débil 12 de marzo de 2011 (4:31) Norte de la prefectura de Nagano 5,9 6 débil 12 de marzo de 2011 (3:59) Norte de la prefectura de Nagano 6,7 6 fuerte 11 de marzo de 2011 (15:15) Costa de la prefectura de Ibaraki 7,6 6 fuerte 11 de marzo de 2011 (14:46) Área de la costa de Sanriku 9,0 7

Creado por nippon.com a partir de los datos de la Agencia Meteorológica de Japón. Las filas marcadas en amarillo indican los temblores conectados con el Gran Terremoto del Este de Japón, y las marcadas en verde señalan los terremotos en Kumamoto.

(Fotografía del encabezado: un muro de contención derrumbado por untemblor registrado el 25 de junio de 2026, a las 13:32 horas, en la ciudad de Hachinohe, en la prefectura de Aomori. © Kyodo.)