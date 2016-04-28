預防「經濟艙綜合症」和諾羅病毒

在熊本縣和大分縣的地震災區，自來水、電力等維生管線開始恢復，生活在避難中心的災民雖然一時多達約18萬人，4月26日已經降至5萬人以下。但是，災情嚴重地區供水尚未恢復，不少災民依然還在車中避難，據熊本縣的統計，需住院接受「經濟艙綜合症」治療的患者達37人。另外，23日在南阿蘇村的避難中心發現了諾羅病毒（Norovirus）感染，採取措施防止感染擴散，已成為各地避難場所迫在眉睫的緊要任務。

設於御船町木倉小學的避難所

導致「經濟艙綜合症」的原因，被認為是運動不足，水分攝取不夠。但是，不少人並非是缺水，而是因廁所問題而發病的。益城町2次遭到震度7的地震襲擊，湘南泌尿科內科醫院院長長谷川太郎醫師在設於廣安小學的避難中心開展志工服務活動，他就「經濟艙綜合症」與廁所問題的關係，做了以下說明：

長谷川太郎院長在談避難所中的廁所問題

「一開始，避難中心的臨時廁所清掃不夠乾淨，不僅惡臭難忍，還因停電，大家不得不在一片漆黑中如廁。而且，這些臨時廁所都是蹲式的，對腿腳不便的老年人來說，下蹲的姿勢非常痛苦。於是，很多女性及老年人因不願上廁所而控制水分攝取，這樣就為健康帶來了不良影響。」

此外，即使用水桶取水沖洗廁所，因水壓等原因沖洗時部分排泄物還會飛濺到周圍，結果可能導致衛生狀況惡化，引發諾羅病毒感染症等，因此，改善避難中心的廁所環境刻不容緩。

在廣安小學進行志工活動的護士，想起並提議使用在東日本大地震中「大顯身手」的一種應急廁所，它能將排泄物密封在特殊塑膠薄膜中，無需水洗。在提出這個支援要求後，第1個馬桶很快就於20日運到了避難中心，截至25日已增加到3個，現在主要供老年人、身心障礙者及兒童等不便去室外臨時廁所的人們使用。