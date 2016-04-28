预防“经济舱综合症”和诺如病毒

在熊本县和大分县的地震灾区，自来水、电力等维生管线开始恢复，生活在避难中心的灾民虽然一时多达约18万人，4月26日已经降至5万人以下。但是，灾情严重地区供水尚未恢复，不少灾民依然还在车中避难，据熊本县的统计，需住院接受“经济舱综合症”治疗的患者达37人。另外，23日在南阿苏村的避难中心发现了诺如病毒感染，采取措施防止感染扩散，已成为各地避难场所迫在眉睫的紧要任务。

设于御船町木仓小学的避难中心

导致“经济舱综合症”的原因，被认为是运动不足，水分摄取不够。但是，不少人并非是缺水，而是因厕所问题而发病的。益城町2次遭到震度7的地震袭击，湘南泌尿科内科医院院长长谷川太郎医师在设于广安小学的避难中心开展志愿服务活动，他就“经济舱综合症”与厕所问题的关系，做了以下说明：

长谷川太郎院长在谈避难场所中的厕所问题

“一开始，避难中心的临时厕所清扫不到位，不仅恶臭难忍，还因停电，大家不得不在一片漆黑中如厕。而且，这些临时厕所都是蹲式的，对腿脚不便的老年人来说，下蹲的姿势很是痛苦。于是，很多女性及老年人因不愿上厕所而控制水分摄取，这样就为健康带来了不良影响。”

此外，即使用水桶打水冲洗厕所，因水压等原因冲洗时部分排泄物还会飞溅到周围，结果可能导致卫生状况恶化，引发诺如病毒感染症等，因此，改善避难中心的厕所环境刻不容缓。

在广安小学进行义务志愿活动的护士，想起并提议使用在东日本大地震中“大显身手”的一种应急厕所，它能将排泄物密封在特殊塑料薄膜中，无需水洗。在提出这个支援要求后，第一个马桶很快就于20日运到了避难中心，截至25日已增加到三个，现在主要供老年人、身障者及儿童等不便去室外临时厕所的人们使用。