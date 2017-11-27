Французский фотограф Жереми Сутейра прочесал весь Токио в поисках уникальных домов и других жилых сооружений. В своих фотографиях он стремится передать индивидуальность японских домов и предлагает взглянуть на столицу Японии под новым углом.

Впервые я посетил Токио летом 2005 года. Каждый год цикады, тепло и влажность напоминают мне об этом месяце полной свободы прогулок по городу и его пригородам.

Токио оглушает иностранных гостей постоянным потоком сенсорной информации. Изобилие контрастов поражает: от узких улочек ёкотё с их бесконечными питейными заведениями, извивающихся вдоль оснований офисных небоскребов Синдзюку, до какофонии салонов патинко, примыкающих к тихим жилым районам. В то время я жил в Париже и не мог не провести сравнения. Париж казался единообразным и консервативным, в то время как в Токио был полон сюрпризов и открытий. Соблазненный новизной моего опыта, я решил однажды там поселиться. Четыре года спустя я покинул Париж и свою должность инженера, чтобы полностью посвятить себя фотографии в Токио.

Жилые улицы Токио

Вскоре после прибытия у меня родилась идея познакомить людей с жилыми кварталами Токио, с местами, где я люблю гулять, которые, однако, слишком мало известны на Западе. Во Франции Токио часто представляют как огромный оживленный перекресток в Сибуя, однако по всему городу простираются тихие анклавы частных домов. В то же время я хотел показать современную архитектуру, которая обычно не используется во Франции при строительстве жилья, но довольно динамична в Японии. Так на стыке этих двух тем и моих фотографий современных домов в Токио родился мой проект «Дома Токио» (Токио но иэ).

BB; Архитектурное бюро Ямагата Ё (фотография сделана 15 февраля 2011 г.)

Охота за домами

Сначала мне нужно было решить, какие именно дома снимать. Я решил сосредоточиться на агломерации Токио и фотографировать только дома, построенные после 2000 года.

Чтобы найти объекты для съемки, я прочитывал журналы о японской архитектуре от корки до корки и по крупицам собирал информацию на сайтах, связанных с архитектурой. Дома должны были удивлять либо своей формой, либо расположением по отношению к окружающим их окрестностям. Большинство снятых мной домов никогда не получили бы разрешение на постройку в Париже из-за строгих требований к внешнему виду домов в этом городе. У некоторых не было ни одного окна, выходящего на улицу – немыслимая вещь для французской столицы. В других домах меня привлек контраст с окружающими зданиями или их расположение в оживленной обстановке – например, относительно автобусной остановки или школы.

Дома на фоне небоскребов в Синдзюку (фотография сделана 10 января 2013 года)

Найти адреса домов, которые мне хотелось сфотографировать, было непростой задачей. В начале проекта архитекторы, с которыми я связался, опасались меня, и мало кто удостоил вниманием мои вопросы, опасаясь нарушить конфиденциальность домовладельцев. В результате мне пришлось потратить много времени на перекрестную сверку информации из первоначальных планов постройки, опубликованных в журналах, с Google Maps, и поиск подсказок в японском сегменте Интернета. Это, безусловно, оказалось наиболее сложной частью проекта.

Улицы как театр

У меня есть опыт в документальной фотографии и я восхищаюсь великими работами в области репортажа и гуманизма, поэтому мне не интересно просто фотографировать здания. Я выбрал горизонтальный формат, чтобы захватить в кадр как можно большей окружающей городской среды. Чтобы дистанцироваться от типичного коммерческого стиля архитектурной фотографии, я стремился делать снимки жилых кварталов города, в которых архитектура являлась бы частью уличных событий.

Дом в Накамэгуро; Архитектурное бюро Хаяси Ёритаки (фотография сделана 21 марта 2013 года)

Таким образом, дома представлены как есть, без ретуши и фальшивого блеска, со следами течения времени. Они появляются рядом с такими элементами повседневности, как прохожие, дорожные рабочие, местные жители, развешенное на уличных растяжках выстиранное белье, занавески, контейнеры для отходов и припаркованные автомобили. Подобно дизайну, архитектура для меня – это форма искусства, предназначенная для использования человеком. По этой причине люди играют важную роль почти во всех фотографиях этой серии.

(Фотографии к этой статье взяты из фотоальбома «Дома Токио» (Токио но иэ), опубликованного во Франции в 2014 году в издательстве Le Lézard Noir и в другом формате в Японии в 2017 году издательством «Сэйгэнса»)

Фотографии и текст: Жереми Сутейра

Фотография к заголовку: Дом Хиронака в Токио. Архитектор Ёкогава Кэн. Фотография сделана 6 августа 2010 г.

(Статья на французском языке опубликована 14 августа 2017 г.)

Жизнь наружу; ON Design Partners (фотография сделана 30 мая 2013 года)

Дом NA; Архитектурное бюро Фудзимото Со (фотография сделана 23 июля 2012 г.)

Комната комнат; Архитектурное бюро Хосака Такэси (фотография сделана 11 октября 2013 года)

Дом YY; Архитектурное бюро AH (фотография сделана 15 сентября 2010 года)

WEP Симокитадзава; Студия Ниидзэки (фотография сделана 17 сентября 2013 года)

White Base; Ёнэда Акира/Architecton (фотография сделана 12 ноября 2010 года при содействии Бруно Беллека)

Дом Морияма; Офис Нисидзава Рюэ (фотография сделана 11 ноября 2010 г.)

Дом без кухни; Ателье Иидзука (фотография сделана 21 марта 2013 г.)

Дом Токио; ALX/Дзюнъити Сампэй (фотография сделана 7 сентября 2012 г.)

Дом в Инокасире; Студия Ноа (фотография сделана 13 июля 2011 г.)

Отражение минерала; Ателье Тэкуто (фотография сделана 6 августа 2010 г.)

Капельки удачи; Ателье Тэкуто (фотография сделана 21 сентября 2010 г.)

Дом со стеклянными ставнями; Архитектурное бюро Бан Сигэру (фотография сделана 19 ноября 2010 года)

Сакура; Архитектурное бюро Маунт Фудзи Студия, Масахиро Харада+Мао (фотография сделана 10 ноября 2010 г.)