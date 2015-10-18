Патинко – лидер японской игорной индустрии. Его иногда называют дальним родственником пинбола: небольшие металлические шарики выстреливаются из специального устройства на игровое поле и скатываются вниз сквозь лабиринт штырьков, желобков и заслонок. Чем больше шариков попадет в специальное отверстие, тем больше новых шариков получит игрок. Выигрыш за одну игру может составить десятки тысяч йен, но не стоит обольщаться и слишком на это рассчитывать…

Общая прибыль от патинко по всей Японии – 24,5 триллиона йен

Патинко – признанный лидер японской игорной индустрии. Залы и салоны патинко, оборудованные специальными игровыми автоматами – это по сути дела своеобразные игорные дома. Они сверкают завлекающими разноцветными неоновыми огнями и рекламой, приглашая вас попытать счастья. В 2013 году в Японии было около 12 тысяч таких заведений, а общее количество игровых автоматов превысило три миллиона. В каком бы месте Японии вы ни находились, вы всегда сможете найти залы патинко у станций, на торговых улицах, вдоль автострад. Согласно «Белой книге досуга и развлечений 2015», годовой доход этой индустрии составил 24,5 триллиона йен, что почти в два раза превышает годовой доход в 12,7 триллиона йен такой прибыльной отрасли, как супермаркеты.

Как играют в патинко? Игроки сидят напротив автоматов и с помощью специального рычага запускают металлические шарики на игровое поле. Шарики скатываются сверху вниз сквозь лабиринт штырьков, желобков и заслонок. Если они попадают в специальное отверстие, игрок получает новую порцию шариков (15 штук на каждый попавший в отверстие шарик).

Автомат патинко

В современных автоматах патинко, в которых используются микросхемы и жидкокристаллические экраны, есть специальное отверстие «крупного выигрыша». Когда шарик попадает туда, то на экране, как в обычном игровом автомате, загораются несколько цифр. Если выпала выигрышная комбинация, то игрок может получить сразу тысячу шариков, а если ему повезло несколько раз подряд, то выигрыш может составить десять или двадцать тысяч шариков.

Многие современные автоматы оформлены в стиле популярных аниме и телесериалов («Евангелион», «Цветок Кэйдзи», «Зимняя соната» и др.). Есть также оригинальные автоматы, посвященные модным музыкальным группам (например, AKB48) и бейсбольным командам.

Выгодный обмен: призы и наличные вместо шариков

Шарики для игры в патинко

Закончив игру, клиенты салонов патинко меняют оставшиеся у них шарики на вещевые призы. Как правило, это сигареты или сладости, но могут быть и любые другие варианты – от галстуков, носовых платков и носков до электротоваров, компакт-дисков, DVD, косметики и украшений. Ассортимент призов зависит от заведения. В некоторых, особо популярных залах патинко «обменная зона» может сравниться по размеру и выбору товаров с небольшим супермаркетом или комбини.

Однако большинство завсегдатаев патинко играют не ради призов, а ради денег. Алгоритм монетизации следующий: они обменивают шарики в «обменной зоне» на специальные призы, которые потом продают в специальном пункте продажи, получая за это наличные деньги. По японским законам игрокам запрещено получать денежные призы непосредственно в залах и салонах патинко, поэтому и была разработана такая замысловатая схема.

С появлением цифровых автоматов патинко стал гораздо более азартной игрой, чем раньше. За одну игру можно выиграть 20-30 тысяч йен, а иногда 50 или даже 100 тысяч йен. Такие крупные суммы выигрывает довольно много людей. У некоторых в итоге даже развивается лудомания (зависимость от азартных игр), что в особо тяжелых проявлениях представляет собой определенную социальную проблему.

Перемены к лучшему: молодежь и домохозяйки говорят патинко «нет»

Стандартная цена за один шарик для игры в патинко – 4,32 йены, включая налог. То есть на сто йен можно купить 23 шарика. Но в последнее время все больше заведений снижают цену, предлагая шарики по цене от 0,5 до 2 йен за штуку. Это позволяет даже игрокам с не очень большим бюджетом играть достаточно долго. И тем не менее многие молодые люди, а также домохозяйки, отказываются от игры в патинко, объясняя свой отказ высокой вероятностью быстрого проигрыша и нехваткой средств.

Несмотря на очевидную популярность, патинко постепенно теряет всенародное признание. По-видимому, уже не в очень отдаленном будущем этот игорный бизнес ждут большие перемены. Общий доход этой отрасли неуклонно падает с 2005 года (тогда, на пике он составил 34,86 триллиона йен). Людям надоедает играть в одни и те же игры, да и постоянные слухи о намеренных сбоях в работе автоматов в пользу заведений не добавляют энтузиазма. К тому же у молодежи появилось много других вариантов: компьютерные игры и прочие развлечения, которые явно предпочтительнее для многих молодых людей, чем игра. При покупке автоматов патинко заведения, как правило, ориентируются в основном на завсегдатаев с их болезненным азартом, и в итоге теряют обычных, в меру азартных клиентов. В Японии любителей патинко становится все меньше. А в Южной Корее, к примеру, этот вид бизнеса вообще запрещён законом.

Как играть в патинко? (на русском языке)