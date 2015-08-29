「柏青哥」在日本可稱得上是各類賭博中之王者。如果走運，彈珠落進「獲獎孔」，那麼贏上幾萬日圓也不是什麼幻想。但現實可沒有那麼美妙。

「柏青哥」：1.2萬家，銷售額18.8兆日圓

「柏青哥」，在日本稱得上是各類賭博中的老大。這種遊戲是在安置有大量彈珠遊戲機的「柏青哥」進行的，其性質就是賭博，店面通常都被霓虹燈裝飾得耀眼奪目。截至2013年，全國門店總數達1.2萬家，遊戲機總數達304萬臺，它們遍布全國各地的車站、繁華區、商店街以及幹線道路旁，總營業額達到18.8兆日圓（《2014年業餘娛樂白皮書》），遠遠超過了12.7兆日圓的超市營業額，成為日本的一大產業。

遊戲的玩法就是人坐在彈珠檯前，手控發射裝置中連續彈射出的銀亮彈珠。彈珠在掉落過程中會碰到釘子、羽毛毽、旋轉物等各種障礙。如果運氣好，彈珠落進「獲獎孔」，15個彈珠，就會嘩啦嘩啦地流回你的彈珠池裏。

柏青哥的彈珠遊戲機

盤面上，也有特別設定好的獲獎口，就像硬幣投放機一樣排列著數字。中得「大獎」時，可獲得大量彈珠。現在市面主流就是這種「數位柏青哥」。撞大運時，一次可以獲取1,000多個彈珠，如鴻運當頭，連續獲獎，最多可得到1～2萬個彈珠。

最近，有些柏青哥店還和電視劇、AKB48等合作，在遊戲機設計中採用了諸如廣受歡迎的卡通《新世紀福音戰士》、《花之慶次》、韓劇《冬季戀歌》等要素，也有清一色棒球阪神虎隊風格的門店設計，獨具特色。

賺到的彈珠可以換獎品或現金

柏青哥的彈珠

客人獲得的「柏青哥」彈珠可以和店裏的獎品交換。獎品除香煙和點心以外，還有領帶、手帕、襪子以至電器、化妝品、飾品、CD、DVD及各種食品等。大型柏青哥店裏的獎品交換點，就像是一家便利商店或小型超市。

然而玩家的目的大多是兌現。客人先把獲得的彈珠換成柏青哥店指定的「特殊獎品」，然後把它們拿到設在門店附近的獎品交換點，通過出售「特殊獎品」的形式來兌現。由於日本法律不認可柏青哥店的「彈珠換現金」行為，所以兌現就變得如此麻煩。

最近出現的「數位柏青哥」，給人一種僥倖大贏一把的期待。所以一些人一下子投入2～3萬日圓，甚至8萬、10萬，結果令不少人都因此損失慘重。更為嚴重的是，還釀成了「賭博依賴症」等社會問題。

年輕人和主婦日益減少

玩柏青哥要花錢。現在，一個柏青哥彈珠含消費稅約4.32日圓（大概100日圓租23個）。但是最近也出現了不少低消費的柏青哥店鋪，每個彈珠只要0.5～2日圓。可是常能聽到年輕男子和家庭主婦抱怨：「玩過一次，一轉眼5千日圓就沒了。可憐那麼一點零用錢真不夠玩的。」

「柏青哥」作為平民百姓的賭博消遣，正迎來轉折。它的銷售額在1995年攀上30.9兆日圓的頂峰後，開始一路下跌。「老一套遊戲枯燥無味」、「在遊戲機裏做手腳」等等因素，都使得柏青哥的人氣指數逐漸下降；再加上當前娛樂和遊戲形式的多樣化，使得年輕人與「賭博」漸行漸遠；而且，為抓住老客戶而競相開發激發人們僥倖心理的遊戲機，反而令一般顧客更加敬而遠之……，柏青哥愛好者呈現出減少趨勢。順帶說一句，韓國禁止「柏青哥」賭博。

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