الباتشينكو هو ملك القمار في اليابان. تخرج كرات الباتشينكو بشكل مستمر من قاذفة (كرة حديدية فضية اللون)، وتسقط على لوح مسطح. إذا خرج العديد من الكرات بعد استهداف الحفرة الصحيحة، من الممكن كسب عشرات الآلاف من الين وهذا ليس حلما ولكنه في الواقع أمر نادر الحدوث.

عدد ضخم

الباتشينكو هو نوع من ألعاب القمار الشهيرة في اليابان، وتُمارس هذه اللعبة في صالات الباتشينكو وغيرها من أماكن التسلية والمرافق المخصصة للمقامرة. تتميز صالات الباتشينكو بلوحاتها الإعلانية الزاهية والنيون الصاخبة التي تتواجد في جميع أنحاء اليابان، بما في ذلك على جانب الطرق السريعة، وأمام محطات القطارات، وفي الأسواق، وفي الأحياء الحيوية. وقد وصل عدد متاجر الباتشينكو إلى حوالي 12 ألف متجر في عام 2013، وتجاوز عدد ماكينات الباتشينكو 3.04 مليون وحدة. بالإضافة إلى ذلك، فقد بلغت إيرادات هذه الصناعة حوالي 18.8 تريليون ين وفقًا لتقارير الحكومة لعام 2014، متفوقة بذلك على إيرادات السوبرماركت التي بلغت حوالي 12.7 تريليون ين، مما يجعل صناعة الباتشينكو من الصناعات الرئيسية في اليابان.

طريقة لعب الباتشينكو تتضمن الجلوس أمام جهاز الباتشينكو، حيث يتم إخراج كرات الباتشينكو الفضية بشكل متواصل من فتحة مخصصة لها. ثم يتم إسقاط هذه الكرات المنجذبة من الفتحة، حيث تتحرك عبر مجموعة من المسامير والأرجل المعدنية فوق لوحة اللعب. إذا دخلت الكرات في فتحة الفوز، يتم إطلاق عدد معين من الكرات الإضافية كجائزة، وعددها عادة ما يكون خمسة عشر كرة.

آلة باتشينكو.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي بعض صالات الباتشينكو على فتحة خاصة للفوز بجوائز كبيرة، تشبه الفتحات الموجودة في ماكينات السلوتس. عندما يحدث ”ضربة فوز كبيرة“، يمكن للمراهن الحصول على كميات كبيرة من الكرات كجائزة. الاتجاه الحالي هو استخدام ماكينات الباتشينكو الرقمية، حيث يمكن للمراهنين الاستمتاع بتجربة اللعب بطريقة أكثر تطورًا وتشويقًا.

إذا كانت الحظوظ مع المراهن وحقق الفوز بأكثر من 1000 كرة في جولة واحدة، فإنه بالإمكان له الفوز بكميات ضخمة من الكرات، قد تصل إلى 10،000 إلى 20،000 كرة إذا استمرت اللعبة وتوالت الانتصارات.

وفي الآونة الأخيرة، أصبحت بعض صالات الباتشينكو تتمتع بماكينات فريدة تحمل رسومات من شخصيات الأنمي المشهورة مثل ”إيفانجيليون“ و”هانا نو كيجي“، بالإضافة إلى الدراما التلفزيونية الكورية ”أغاني الشتاء“. كما تتوفر ماكينات بالتعاون مع فرقة AKB48 وفريق البيسبول تيغاس.

استبدال الكرات بالجوائز والنقود

يُمكن للعملاء تبديل الكرات التي يفوزون بها في لعبة الباتشينكو بالجوائز الموجودة في المخزن. تتنوع هذه الجوائز بين السجائر والحلويات والأطعمة المعلبة، وحتى الملابس مثل ربطات العنق والجوارب، بالإضافة إلى المنتجات الكهربائية ومستحضرات التجميل والاكسسوارات وأقراص الـسي دي أو الدي في دي. يُمثل ركن تبادل الجوائز في صالونات الباتشينكو الكبيرة مكانًا يُشبه متجرًا صغيرًا أو متجرًا للبقالة، حيث يتم عرض الجوائز بشكل ممتاز لإغراء اللاعبين وجذبهم لاستبدال كراتهم بالجوائز المتاحة.

كرات باتشينكو.

على الرغم من وجود العديد من الجوائز المتاحة في صالات الباتشينكو، إلا أن هدف العديد من الهواة هو الفوز بالكرات وتحويلها إلى نقود. يتم استبدال ”الجوائز الخاصة“ التي تحددها صالة الباتشينكو في محل صرافة مجاور، حيث يقوم العملاء ببيعها بالنقود. ونظرًا لعدم سماح القانون الياباني بتحويل الكرات مباشرة إلى نقود داخل صالات الباتشينكو، يتم اتباع طرق تبادل معقدة لهذا الغرض.

نظرًا لارتفاع مستوى الحظ في الباتشينكو الرقمية وغيرها من الألعاب، يوجد العديد من اللاعبين الذين يقامرون بمبالغ كبيرة تصل إلى 20 أو 30 ألف ين في كل جولة، ويتطلعون إلى تحقيق الفوز والحصول على أرباح كبيرة. وفي بعض الحالات، يقوم البعض بالمراهنة بمبالغ تصل إلى 100 ألف ين، ويتكبدون خسائر كبيرة. وفي حالات أخرى، يمكن أن يصبح الأمر مدمرًا إلى حد الإدمان، مما يؤدي إلى مشاكل اجتماعية خطيرة.

الشباب وربات البيوت يبتعدون عن باتشينكو

تتراوح رسوم لعبة الباتشينكو حاليًا بين أقل من 4.32 ين للكرة الواحدة مع ضريبة الاستهلاك (ما يعادل حوالي 100 ين لكل 23 كرة). وفي الآونة الأخيرة، شهدت تلك الأسعار انخفاضًا إلى ما بين 0.5 إلى 2 ين للكرة، مما جعل اللعب لفترات طويلة متاحًا في العديد من صالات الباتشينكو بمقابل مالي بسيط. ومع ذلك، يقول العديد من الشباب وربات البيوت إنهم جربوا اللعبة مرة واحدة فقط، لكنهم فقدوا مبلغ 5000 ين بسرعة، ووجدوا أن اللعبة صعبة وتتطلب مصروفات كبيرة.

تواجه صالات الباتشينكو التي يلعب فيها الجمهور عدة تحديات رئيسية. منذ عام 1995، شهدت المبيعات انخفاضًا مستمرًا من 30.9 تريليون ين، ويعزى ذلك جزئيًا إلى تراجع شعبية القمار بسبب الروتينية في اللعب وحدوث الغش في الماكينات. بالإضافة إلى ذلك، نظرًا لتنوع الأنشطة الترفيهية والألعاب المتاحة، أظهر الشباب اهتمامًا أقل بلعب القمار. كما أن استراتيجية صالات الباتشينكو في الحفاظ على عملائها من خلال تطوير ماكينات الألعاب التي تعتمد على الحظ أسفرت عن نتائج عكسية، مما أدى إلى تراجع عدد العملاء. يجدر بالذكر أن لعبة الباتشينكو ممنوعة في كوريا الجنوبية.

(النص الأصلي باللغة اليابانية، الترجمة من الإنكليزية، صورة العنوان: آدم آلة باتشينكو: إيفان ويليامز كرات الباتشينكو: تيني اس)