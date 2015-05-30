El pachinko es el juego de azar que reina en Japón. En él salen disparadas continuamente bolas plateadas de pachinko que caen en cascada por la superficie del panel desde la parte superior. En este juego las bolas que entran en los agujeros hacen que el jugador gane más bolas, y con eso es posible obtener decenas de miles de yenes. Pero no es tan fácil conseguirlo.

12.000 salas de pachinko en todo el país, y unas ventas de 18,8 billones de yenes

El pachinko es el juego de azar por excelencia de Japón. Muchas máquinas de pachinko pueden encontrarse en salones recreativos llamados “pachinko halls” o “parlors”, aunque fundamentalmente son zonas de juegos de azar y apuestas. Las salas de pachinko destacan por sus diseños vistosos y coloridos con carteles de neón. En 2013 ya había alrededor de 3.040.000 máquinas repartidas en 12.000 salas en todo el país, frente a las estaciones, en los barrios comerciales o en las avenidas principales. Estas salas han registrado unas ventas de 18,8 billones de yenes (Libro blanco del ocio, 2014). Superan con mucho las ventas de los supermercados, de 12,7 billones de yenes, por lo que se han convertido en uno de los principales negocios nacionales.

¿Cómo se juega al pachinko? Primero tenemos que sentarnos delante de la máquina y ponernos a lanzar sin parar las bolas plateadas o bolas de pachinko. Estas bolas irán rebotando en los clavos, paletas y otros elementos dispuestos en el panel mientras caen. Si una de estas bolas cae en alguno de los agujeros con premio que hay dispuestos a lo largo del panel, hasta 15 bolas de pachinko serán devueltas al jugador para seguir jugando.

Máquina de pachinko.

En medio del panel hay además un agujero con premio en el que hay colocado un dispositivo especial con números parecido al de las máquinas tragamonedas. Al acertar un gran premio en esta ruleta el jugador puede conseguir una gran cantidad de bolas de pachinko. Hoy las máquinas que están de moda son las de panel digital, o dejipachi. En estas máquinas un gran premio puede superar las 1.000 bolas, y si uno obtiene varios grandes premios consecutivos, el número de bolas que consigue puede llegar a las 10.000 o 20.000.

Últimamente, además, hay salas de pachinko con máquinas centradas en temas populares: series de anime de éxito como Evangelion o Hana no Keiji, series de televisión coreanas como Sonata de Invierno (Gyeo-ul Yeonga en Corea del Sur, Fuyu no Sonata en Japón), grupos de idols como AKB48, o equipos de béisbol como los Hanshin Tigers.

Las bolas conseguidas se pueden cambiar por regalos y dinero

Bolas de pachinko.

Los clientes de la sala de pachinko pueden cambiar las bolas que hayan reunido por regalos que hay expuestos en el establecimiento. Entre estos regalos es común encontrar tabaco o dulces, aunque hay establecimientos en los que también hay desde corbatas, pañuelos o zapatos hasta electrodomésticos, productos cosméticos, accesorios, CDs, DVDs, alimentos, etc. La zona de regalos de las salas de pachinko más grandes parecen auténticas tiendas de 24 horas o pequeños supermercados.

No obstante el objetivo de muchos jugadores es obviamente el dinero. En las salas de pachinko hay una serie de “regalos especiales” designados que pueden ser vendidos en tiendas de cambio que suelen estar cerca de las salas, donde se puede obtener dinero en efectivo. La ley en Japón no permite a las salas de pachinko entregar premios en metálico, por lo que a los clientes no les queda más remedio que recurrir a este complicado sistema.

El factor aleatorio en las máquinas de pachinko digitales es mucho mayor, y por eso hay personas que pueden llegar a gastar 20.000 o 30.000 yenes en un mismo día, e incluso hay usuarios que pierden entre 50.000 y 100.000 yenes. En los casos más graves, estaríamos hablando de un grave problema social como es la ludopatía.

Grandes transformaciones tras el desapego de los jóvenes y las amas de casa

Aunque el precio actual por una bola de pachinko, incluyendo impuestos, es menos de 4,32 yenes (23 bolas por 100 yenes aproximadamente), últimamente hay muchas tiendas con precios bajos donde se puede jugar durante horas a 0,5 yenes y 2 yenes la bola. A pesar de estos precios, se ha escuchado a algunos hombres jóvenes y amas de casa comentarios del tipo “he jugado una vez, y sin darme cuenta perdí 5.000 yenes. Es díficil jugar si tienes poco dinero”.

El pachinko, un juego de azar propio de las masas, está en la senda de sufrir grandes transformaciones. Los ingresos de este negocio han descendido desde que en 1995 registraran un máximo de 30,9 billones de yenes. La rutina del juego y las manipulaciones injustas de las máquinas de pachinko han contribuído al descenso de su popularidad. Por otra parte, el mundo de los juegos y el entretenimiento también está diversificándose, haciendo que los jóvenes se alejen cada vez más de los juegos de azar, y la apuesta por la variedad de temas en las máquinas más aleatorias para mantener a los parroquianos no hace más que alejar al público general, por lo que el número de aficionados a este tipo de juego continúa descendiendo. Dicho sea de paso, como conclusión, en Corea del Sur las máquinas de pachinko están prohibidas.

¿Cómo se juega al pachinko?

http://www.pachinko-play.com/es/index.html (español)

Fotografías:

Encabezado Adam

Máquina de pachinko Evan Williams

Bolas de pachinko Tini S.