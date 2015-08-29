“扒金库”在日本可称得上是各类赌博中之王者。如果走运，钢珠落进“获奖孔”，那么赢上几万日元也不是什么幻想。但现实可没有那么美妙。

“扒金库”弹子房：1.2万家，销售额18.8万亿日元

“扒金库”弹子房，在日本称得上是各类赌博中的老大。这种游戏是在安置有大量弹子游戏机的“扒金库”游戏房进行的，其性质就是赌博，店面通常都被霓虹灯装饰得耀眼夺目。截至2013年，全国门店总数达1.2万家，游戏机总数达304万台，它们遍布全国各地的车站、闹市区、商店街以及干线道路旁，总营业额达到18.8万亿日元（《2014年业余娱乐白皮书》），远远超过了12.7万亿日元的超市营业额，成为日本的一大产业。

游戏的玩法就是人坐在弹子机前，手控发射装置中连续弹射出的银亮钢珠。钢珠在掉落过程中会碰到钉子、羽毛毽、旋转物等各种障碍。如果运气好，钢珠落进“获奖孔”,15个钢珠，就会哗啦哗啦地流回你的钢珠池里。

扒金库的弹子游戏机

盘面上，也有特别设定好的获奖口，就像硬币投放机一样排列着数字。中得“大奖”时，可获得大量钢珠。现在市面主流就是这种“数码扒金库机”。撞大运时，一次可以获取一千多个钢珠，如鸿运高照，连续获奖，最多可得到1～2万个钢珠。

最近，有些扒金库店还和电视剧、AKB48等合作，在游戏机设计中采用了诸如广受欢迎的动画片《新世纪福音战士》、《花之庆次》、韩剧《冬季恋歌》等要素，也有清一色棒球阪神虎队风格的门店设计，独具特色。

赚到的钢珠可以换奖品或现金

扒金库的钢珠

客人获得的“扒金库”钢珠可以和店里的奖品交换。奖品除香烟和点心以外，还有领带、手帕、袜子以至电器、化妆品、饰品、CD、DVD及各种食品等。大型扒金库店里的奖品交换点，就像是一家便利店或小型超市。

然而玩家的目的大多是套现。客人先把获得的钢珠换成扒金库店指定的“特殊奖品”，然后把它们拿到设在门店附近的奖品交换点，通过出售“特殊奖品”的形式来套现。由于日本法律不认可扒金库店的“钢珠换现金”行为，所以套现就变得如此麻烦。

最近出现的“数码扒金库机”，给人一种侥幸大赢一把的期待。所以一些人一下子投入2～3万日元，甚至8万、10万，结果令不少人都因此损失惨重。更为严重的是，还酿成了“赌博依赖症”等社会问题。

年轻人和主妇日益减少

玩扒金库要花钱。现在，一个扒金库钢珠含消费税约4.32日元（大概100日元租23个）。但是最近也出现了不少低消费的扒金库店铺，每个钢珠只要0.5～2日元。可是常能听到年轻男子和家庭主妇抱怨：“玩儿过一次，一转眼5千日元就没了。可怜那么一点儿零花钱真不够玩儿的。”

“扒金库”作为平民百姓的赌博消遣，正迎来转折。它的销售额在1995年攀上30.9万亿日元的顶峰后，开始一路下跌。“老一套游戏枯燥无味”、“在游戏机里做手脚"等等因素，都使得扒金库的人气指数逐渐下降；再加上当前娱乐和游戏形式的多样化，使得年轻人与“赌博”渐行渐远；而且，为抓住老客户而竞相开发激发人们侥幸心理的游戏机，反而令一般顾客更加敬而远之……，扒金库爱好者呈现出减少趋势。顺带说一句，韩国禁止“扒金库”赌博。

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