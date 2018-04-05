法國攝影家Jérémie Souteyrat在東京各地發現了許多獨具個性的住宅。它們與協調統一的歐洲街景不同，當地的街景令人感到既奇特又可愛。本文介紹的Jérémie Souteyrat的攝影作品，其評價在歐洲也深獲好評。

我初次到訪東京是2005年。之後每逢悶熱的夏季到來，那時的記憶便會隨著蟬鳴之聲浮現於腦海——我在東京及其近郊漫無目的地閒遊了一個月的時間。

東京給人帶來的各種持續不斷的感官刺激，令外國遊客驚異不已。這裡處處皆是鮮明的反差：新宿摩天大樓的腳下，是一條條小巷裡擁擠嘈雜的小酒店；緊挨著喧鬧的柏青哥，是一片安靜的住宅區。那時，對生活在巴黎的我而言，不由得要將二者進行一番對照比較。東京滿是驚奇與發現，相比之下巴黎是何等的單調與保守。心動於這種嶄新的體驗，我當時便決心在這裡定居。4年後，我辭去工程師的工作，離開巴黎，投身到東京的攝影工作中來。

從住宅街看到的東京

很快，我便萌生出了一個想法，那就是做一個項目，介紹我由衷喜愛的住宅區，因為這在當時的歐美幾乎從未有介紹。在法國一提起東京，人們通常是將其與澀谷的全向十字路口聯繫到一起。

但是去實地看看你會發現，私人住宅密集的區域比鄰相連，這也是東京的一個側面。與此同時，我對現代建築的興趣也日益濃厚。在法國，幾乎看不到建築師設計的私人住宅，但東京卻比比皆是。因此，我決定融合這兩個主題，將東京住宅區的現代房屋攝入我的鏡頭之中。就這樣，我的「東京之住宅」項目便誕生了。

建築名稱：BB（設計：山縣洋建築設計事務所  攝於2011年2月15日）

探尋私人住宅

首先，我必須挑選適於拍攝的房屋，而且它們都要在東京市區內。按照21世紀住宅這個主題，我將物件劃定為2000年後建造的房屋。

為了找到這些房屋，我一一查閱了所有的日本建築雜誌，流覽了所有打聽得到的與新建築相關的網站。房屋的造型或者其與周圍環境的關係，必須是令人大感驚奇的。於是，許多在巴黎嚴格的外觀標準下不被允許的建築，出現在了我的眼前。竟然有房子在面朝街道的牆壁上沒有窗戶，這在巴黎是無法想像的。還有些房子與周圍的建築形成了十分有趣的對比；有時我還將周圍的環境（公車站、學校等）納入鏡頭，讓照片顯得生動，添加許多趣味。

摩天大樓、多租戶商業樓及住宅混雜的新宿一帶的景象

專案剛開始時，我聯繫的建築師們都對我很警惕，幾乎沒有人解答我的問題，所以我要找到自己想拍攝的房屋的地點是件很不容易的事情；而且，房屋的主人因擔心洩露隱私，也很難從他們那裡得知房子的所在地。因此，我不得不花費好幾個小時將建築雜誌上的略圖與google地圖進行比對，並且用日語在網路上搜集有關資訊線索。這是整個專案中最為辛苦的工作。

住宅街這個劇場

我的出發點是紀實攝影（Documentary Photo）。我欣賞紀實文學（Reportage）及人文攝影，所以對單純拍攝建築不感興趣。首先，我決定以橫向形式拍攝融於都市景觀之中的住宅。我是想擺脫一般建築攝影的風格，拍攝出東京住宅區的面貌，它們是快照與建築攝影的一種混合。

建築名稱：中目黑之家（設計：林順孝建築設計事務所   攝於2013年3月21日）

就這樣我將日常生活中的各種要素（路過的行人、道路施工的勞動者、附近的居民、洗滌過的衣物、窗簾、垃圾箱、正在停靠的汽車）作為小道具，運用時間流逝的效果將房屋的表情不加修飾地凸顯出來。對我而言，建築如同設計，都是以人的使用為目的的藝術。因此，這一系列的所有作品中，不論重要度如何，都必定有人在其中。

（本文中的作品收錄於2014年法國Le Lezard Noir出版社發行的攝影集《tokyo no ie》。2017年變更了該書的開本規格，由日本青幻舍以《東京之住宅》為題出版發行。）

攝影、撰文：Jérémie Souteyrat

標題圖片：建築名稱：弘中邸 多面體 東京（設計：橫河設計工房  攝於2010年8月6日）

建築名稱：空隙巨大的生活（設計：ondesign & Partners 攝於2013年5月30日）
建築名稱：空隙巨大的生活（設計：ondesign & Partners 攝於2013年5月30日）
建築名稱：House NA（設計：藤本壯介建築設計事務所 攝於2012年7月23日）
建築名稱：House NA（設計：藤本壯介建築設計事務所 攝於2012年7月23日）
建築名稱：ROOM ROOM（設計：保阪猛建築都市設計事務所 攝於2013年10月11日）
建築名稱：ROOM ROOM（設計：保阪猛建築都市設計事務所 攝於2013年10月11日）
建築名稱：YY House（設計：彥根建築設計事務所 攝於2010年9月15日）
建築名稱：YY House（設計：彥根建築設計事務所 攝於2010年9月15日）
建築名稱：WEP下北澤（設計：NIIZEKI STUDIO 攝於2013年9月17日）
建築名稱：WEP下北澤（設計：NIIZEKI STUDIO 攝於2013年9月17日）
建築名稱：White Base（設計：米田明/ARKHITEKTON 攝於2010年11月12日 攝影助手：Bruno Break）
建築名稱：White Base（設計：米田明/ARKHITEKTON 攝於2010年11月12日 攝影助手：Bruno Break）
建築名稱：森山邸（設計：凱撒立衛建築設計事務所 攝於2010年11月11日）
建築名稱：森山邸（設計：凱撒立衛建築設計事務所 攝於2010年11月11日）
建築名稱：沒有廚房的家（設計：IIZUKA Atelier 攝於2013年3月8日）
建築名稱：沒有廚房的家（設計：IIZUKA Atelier 攝於2013年3月8日）
建築名稱：HOUSE TOKYO（設計：三幣順一/A.L.X. 攝於2012年9月7日）
建築名稱：HOUSE TOKYO（設計：三幣順一/A.L.X. 攝於2012年9月7日）
建築名稱：井之頭的家（設計：STUDIO NOAH 攝於2011年7月13日）
建築名稱：井之頭的家（設計：STUDIO NOAH 攝於2011年7月13日）
建築名稱：埋藏於地下的礦物（設計：Atelier 天工人 攝於2010年8月6日）
建築名稱：埋藏於地下的礦物（設計：Atelier 天工人 攝於2010年8月6日）
建築名稱：Lucky Drops（設計：Atelier 天工人 攝於2010年9月21日）
建築名稱：Lucky Drops（設計：Atelier 天工人 攝於2010年9月21日）
建築名稱：玻璃百葉窗（Glass Shutter）之家（設計：阪茂建築設計 攝影：2010年11月19日）
建築名稱：玻璃百葉窗（Glass Shutter）之家（設計：阪茂建築設計 攝影：2010年11月19日）
建築名稱：SAKURA （設計：MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 原田真宏&原田麻魚 攝於2010年11月10日）
建築名稱：SAKURA （設計：MOUNT FUJI ARCHITECTS STUDIO 原田真宏&原田麻魚 攝於2010年11月10日）
建築名稱：九段之家（設計：阪根宏彥規劃設計事務所 攝於2013年10月8日）
建築名稱：九段之家（設計：阪根宏彥規劃設計事務所 攝於2013年10月8日）