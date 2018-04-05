法國攝影家Jérémie Souteyrat在東京各地發現了許多獨具個性的住宅。它們與協調統一的歐洲街景不同，當地的街景令人感到既奇特又可愛。本文介紹的Jérémie Souteyrat的攝影作品，其評價在歐洲也深獲好評。

我初次到訪東京是2005年。之後每逢悶熱的夏季到來，那時的記憶便會隨著蟬鳴之聲浮現於腦海——我在東京及其近郊漫無目的地閒遊了一個月的時間。

東京給人帶來的各種持續不斷的感官刺激，令外國遊客驚異不已。這裡處處皆是鮮明的反差：新宿摩天大樓的腳下，是一條條小巷裡擁擠嘈雜的小酒店；緊挨著喧鬧的柏青哥，是一片安靜的住宅區。那時，對生活在巴黎的我而言，不由得要將二者進行一番對照比較。東京滿是驚奇與發現，相比之下巴黎是何等的單調與保守。心動於這種嶄新的體驗，我當時便決心在這裡定居。4年後，我辭去工程師的工作，離開巴黎，投身到東京的攝影工作中來。

從住宅街看到的東京

很快，我便萌生出了一個想法，那就是做一個項目，介紹我由衷喜愛的住宅區，因為這在當時的歐美幾乎從未有介紹。在法國一提起東京，人們通常是將其與澀谷的全向十字路口聯繫到一起。

但是去實地看看你會發現，私人住宅密集的區域比鄰相連，這也是東京的一個側面。與此同時，我對現代建築的興趣也日益濃厚。在法國，幾乎看不到建築師設計的私人住宅，但東京卻比比皆是。因此，我決定融合這兩個主題，將東京住宅區的現代房屋攝入我的鏡頭之中。就這樣，我的「東京之住宅」項目便誕生了。

探尋私人住宅

首先，我必須挑選適於拍攝的房屋，而且它們都要在東京市區內。按照21世紀住宅這個主題，我將物件劃定為2000年後建造的房屋。

為了找到這些房屋，我一一查閱了所有的日本建築雜誌，流覽了所有打聽得到的與新建築相關的網站。房屋的造型或者其與周圍環境的關係，必須是令人大感驚奇的。於是，許多在巴黎嚴格的外觀標準下不被允許的建築，出現在了我的眼前。竟然有房子在面朝街道的牆壁上沒有窗戶，這在巴黎是無法想像的。還有些房子與周圍的建築形成了十分有趣的對比；有時我還將周圍的環境（公車站、學校等）納入鏡頭，讓照片顯得生動，添加許多趣味。

專案剛開始時，我聯繫的建築師們都對我很警惕，幾乎沒有人解答我的問題，所以我要找到自己想拍攝的房屋的地點是件很不容易的事情；而且，房屋的主人因擔心洩露隱私，也很難從他們那裡得知房子的所在地。因此，我不得不花費好幾個小時將建築雜誌上的略圖與google地圖進行比對，並且用日語在網路上搜集有關資訊線索。這是整個專案中最為辛苦的工作。

住宅街這個劇場

我的出發點是紀實攝影（Documentary Photo）。我欣賞紀實文學（Reportage）及人文攝影，所以對單純拍攝建築不感興趣。首先，我決定以橫向形式拍攝融於都市景觀之中的住宅。我是想擺脫一般建築攝影的風格，拍攝出東京住宅區的面貌，它們是快照與建築攝影的一種混合。

就這樣我將日常生活中的各種要素（路過的行人、道路施工的勞動者、附近的居民、洗滌過的衣物、窗簾、垃圾箱、正在停靠的汽車）作為小道具，運用時間流逝的效果將房屋的表情不加修飾地凸顯出來。對我而言，建築如同設計，都是以人的使用為目的的藝術。因此，這一系列的所有作品中，不論重要度如何，都必定有人在其中。

（本文中的作品收錄於2014年法國Le Lezard Noir出版社發行的攝影集《tokyo no ie》。2017年變更了該書的開本規格，由日本青幻舍以《東京之住宅》為題出版發行。）

攝影、撰文：Jérémie Souteyrat

標題圖片：建築名稱：弘中邸 多面體 東京（設計：橫河設計工房 攝於2010年8月6日）

建築名稱：空隙巨大的生活（設計：ondesign & Partners 攝於2013年5月30日）

建築名稱：WEP下北澤（設計：NIIZEKI STUDIO 攝於2013年9月17日）

建築名稱：White Base（設計：米田明/ARKHITEKTON 攝於2010年11月12日 攝影助手：Bruno Break）

建築名稱：沒有廚房的家（設計：IIZUKA Atelier 攝於2013年3月8日）

建築名稱：井之頭的家（設計：STUDIO NOAH 攝於2011年7月13日）

建築名稱：埋藏於地下的礦物（設計：Atelier 天工人 攝於2010年8月6日）

建築名稱：Lucky Drops（設計：Atelier 天工人 攝於2010年9月21日）