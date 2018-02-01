法国摄影家Jérémie Souteyrat在东京各地发现了许多独具个性的住宅。它们与协调统一的欧洲街景不同，充满了奇异又可爱的氛围。本文介绍的Jérémie Souteyrat的摄影作品，在欧洲也深获好评。

我初次到访东京是2005年。之后每逢闷热的夏季到来，那时的记忆便会随着蝉鸣之声浮现于脑海——我在东京及其近郊漫无目的地闲游了一个月的时间。

东京给人带来的各种持续不断的感官刺激，令外国游客惊异不已。这里处处皆是鲜明的反差：新宿摩天大楼的脚下，是一条条胡同小巷里拥挤嘈杂的小酒馆；紧挨着喧闹的弹子机房，是一片安静的住宅区。那时，对生活在巴黎的我而言，不由得要将二者进行一番对照比较。东京满是惊奇与发现，相比之下巴黎是何等的单调与保守。心动于这种崭新的体验，我当时便决心在这里定居。4年后，我辞去工程师的工作，离开巴黎，投身到东京的摄影工作中来。

从住宅街看到的东京

很快，我便萌生出了一个想法，那就是做一个项目，介绍我由衷喜爱的住宅区，因为这在当时的欧美几乎从未有介绍。在法国一提起东京，人们通常是将其与涩谷的全向十字路口联系到一起。

但是去实地看看你会发现，私人住宅密集的区域比邻相连，这也是东京的一个侧面。与此同时，我对现代建筑的兴趣也日益浓厚。在法国，几乎看不到建筑师设计的私人住宅，但东京却比比皆是。因此，我决定融合这两个主题，将东京住宅区的现代房屋摄入我的镜头之中。就这样，我的“东京之住宅”项目便诞生了。

探寻私人住宅

首先，我必须挑选适于拍摄的房屋，而且它们都要在东京市区内。按照21世纪住宅这个主题，我将对象划定为2000年后建造的房屋。

为了找到这些房屋，我一一查阅了所有的日本建筑杂志，浏览了所有打听得到的与新建筑相关的网站。房屋的造型或者其与周围环境的关系，必须是令人大感惊奇的。于是，许多在巴黎严格的外观标准下不被允许的建筑，出现在了我的眼前。竟然有房子在面朝街道的墙壁上没有窗户，这在巴黎是无法想象的。还有些房子与周围的建筑形成了十分有趣的对比；有时我还将周围的环境（公交车站、学校等）纳入镜头，让照片显得生动，平添一分趣味。

项目刚开始时，我联系的建筑师们都对我很警惕，几乎没有人解答我的问题，所以我要找到自己想拍摄的房屋的地点是件很不容易的事情；而且，房屋的主人因担心泄露隐私，也很难从他们那里得知房子的所在地。因此，我不得不花费好几个小时将建筑杂志上的略图与谷歌地图进行比对，并且用日语在网络上搜集有关信息线索。这是整个项目中最为辛苦的工作。

住宅街这个剧场

我的出发点是纪实摄影（Documentary Photo）。我欣赏纪实文学（Reportage）及人文摄影，所以对单纯拍摄建筑不感兴趣。首先，我决定以横向形式拍摄融于都市景观之中的住宅。我是想摆脱一般建筑摄影的风格，拍摄出东京住宅区的面貌，它们是快照与建筑摄影的一种混合。

就这样我将日常生活中的各种要素（路过的行人、道路施工的劳动者、附近的居民、洗涤过的衣物、窗帘、垃圾箱、正在停靠的汽车）作为小道具，运用时间流逝的效果将房屋的表情不加修饰地凸显出来。对我而言，建筑如同设计，都是以人的使用为目的的艺术。因此，这一系列的所有作品中，不论重要度如何，都必定有人在其中。

（本文中的作品收录于2014年法国Le Lezard Noir出版社发行的摄影集《tokyo no ie》。2017年变更了该书的开本规格，由日本青幻舍以《东京之住宅》为题出版发行。）

摄影、撰文：Jérémie Souteyrat

标题图片：建筑名称：弘中邸 多面体 东京（设计：横河设计工房 摄于2010年8月6日）

建筑名称：White Base（设计：米田明/ARKHITEKTON 摄于2010年11月12日 摄影助手：Bruno Break）

建筑名称：没有厨房的家（设计：IIZUKA Atelier 摄于2013年3月8日）

建筑名称：埋藏于地下的矿物（设计：Atelier 天工人 摄于2010年8月6日）

建筑名称：Lucky Drops（设计：Atelier 天工人 摄于2010年9月21日）