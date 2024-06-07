Синагава (JY25): первая железнодорожная станция, которая была временно открыта ещё до открытия станции Симбаси

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главная артерия столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В пятой статье мы расскажем о станции Синагава, расположенной в районе, полном тайн и чудес. Ей присвоен кодовый номер JY25, и она находится в ведении компании JR East.

Станция Синагава – отправная точка линии Яманотэ

Станция Синагава – старейшая станция в Японии наряду со станцией Йокогама (современная станция JR Сакурагитё). Линия открылась 12 июня 1872 года, когда начались пассажирские перевозки между Синагавой и Йокогамой.

В тексте школьной «Железнодорожной песни» (Тэцудо сёка) упоминается гудок поезда, отходящего со станции Симбаси, и можно решить, будто бы первой станцией была станция Симбаси, но на самом деле она открылась 14 октября того же года, на четыре месяца позже, чем Синагава.

Дело в том, на железнодорожной линии, которая соединяла Симбаси и Йокогаму, в строительных работах на участке между Симбаси и Синагавой произошла задержка, и станция Синагава открылась раньше как временная первая станция линии.

Станция Синагава вначале располагалась примерно в 300 метрах к югу от нынешней станции в месте под названием Яцуямасита. На гравюре «Картина прибрежной паровозной железнодорожной линии в Яцуямасита в Токио» (То:кё: яцуямасита кайган дзё:кися тэцудо-но дзу) мы видим поезда, идущие по путям, проложенным над морем. В 1869 году правительство Мэйдзи, стремясь модернизировать страну, быстрыми темпами приступило к засыпке моря у побережья и построило на новых земельных участках железнодорожные пути и станцию Синагава, так что вначале она располагалась у моря.



Цветная ксилография «Картина прибрежной паровозной железнодорожной линии в Яцуямасита в Токио» (То:кё: яцуямасита кайган дзё:кися тэцудо-но дзу), изображающая железную дорогу в то время, когда было построено первое здание станции Синагава (специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)

Затем в 1896 году станцию перенесли на нынешнее место. На фотографии к заголовку (предоставлена Железнодорожным музеем) изображена станция после переноса на новое место. Путей стало больше, но они по-прежнему проходят вдоль побережья. Этот пейзаж сейчас невозможно себе представить, если осмотреться возле нынешней станции Синагава.

Согласно разделу «Синагава после Реставрации Мэйдзи» веб-сайта токийского района Синагава, в годы Тайсё (1912-1926) потоком шли заявки на отсыпку морского побережья, в том числе в Яцуямасита, а в начале годов Сёва (1926-1989) уже появились широкие территории на месте моря.

Какое-то время после открытия это была станция на линии, соединяющей Симбаси и Йокогаму, и не являлась станцией линии Яманотэ. Синагаву включили в линию Яманотэ в марте 1885 года, когда открылся участок железной дороги Синагава-Акабанэ. Он соединил Синагаву и восточную часть Токио, после чего были открыты дополнительные станции, такие как Мэгуро и Сибуя, образовав кольцевую линию в японской столице.

Как хорошо известно тем, кто интересуется железными дорогами, станция Синагава является «отправной точкой» линии Яманотэ. В «Справочнике железных дорог» Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, который публикует данные о железных дорогах Японии, указано, что «станция Синагава является отправной точкой» линии, проходящей через станции Сибуя, Синдзюку и Икэбукуро и «оканчивающийся на станции Табата». В вестибюле станции Синагава установлен «столб нулевого километра», отмечающий начальную точку линии Яманотэ.



Столб нулевого километра на станции Синагава показывает, что станция является «отправной точкой» линии Яманотэ (PIXTA)

По этой причине участок железной дороги, обычно называемый линией Яманотэ, технически составляет 20,6 км между Синагавой и Табатой, а остальная часть входит в другие линии: участок между станциями Табата и Токио считается частью линии Тохоку хонсэн, а участок между Токио и Синагавой входит в линию Токайдо хонсэн.

Почему станция Синагава находится в районе Минато, а не в районе Синагава?

Ещё один интересный факт – станция Синагава расположена в квартале Таканава 3-тёмэ токийского района Минато, а не в районе Синагава. Почему так получилось?

Дело в том, что название станции Синагава происходит от «Синагава-сюку», почтового города на тракте Токайдо. Это был крупный транспортный узел, расположенный в двух ри (примерно 8 км) от Нихомбаси.



Почтовый посёлок Синагава-сюку в книге «Изображения участков тракта Токайдо» (Токайдо бунгэн эдзу). Справа – направление на Нихомбаси, слева – дорога на Кавасаки (копия рисунка, созданного около 3 года Гэнроку (1690); коллекция Национальной парламентской библиотеки)



Утагава Хиросигэ, «Пятьдесят три станции Токайдо, Синагава». Гравюра, озаглавленная «Выезд даймё», изображает отправление процессии феодала, который был обязан часть времени проводить в Эдо (система санкин котай; специальная коллекция Центральной столичной библиотеки Токио)

Однако железнодорожная станция Синагава была построена примерно в километре от посёлка. Как предполагает Утида Мунэхару, написавший множество книг о путешествиях и железных дорогах, такое решение было связано с тем, что в посёлке Синагава было много гостиниц, жилых домов и магазинов, строительство путей и станции потребовало бы средств и времени на выселение жителей, и из соображений экономии станцию построили в стороне от посёлка.

В 1878 году, когда Токио был разделён на 15 районов, станция Синагава оказалась на юге района Сиба, а территория, где располагался посёлок Синагава-сюку, – в уезде Эбара за пределами Токио. Таким образом, станция и посёлок оказались по разные стороны границы Токио.

После этого, в 1932 году, территория города была расширена и добавлено 20 новых районов, в результате чего Токио стал состоять из 35 районов. По мере уменьшения населения из-за многочисленных жертв в Тихоокеанской войне административное деление Токио пересмотрели таким образом, чтобы во всех районах было примерно равное количество жителей. В марте 1947 года Токио был разделён на 23 района. Тогда же станция Синагава была включена в состав района Минато, хотя с юга к ней непосредственно примыкал район Синагава.

В результате всех этих событий и сложилась нынешняя запутанная ситуация, когда станция Синагава оказалась не в районе Синагава, а в Минато.

Порт Синагава, существовавший по меньшей мере с XIII века

Откуда произошло само название «Синагава»? Существуют различные теории, но две основные выглядят таким образом:

поскольку рельеф местности был удобным, в отличие от соседней деревни Таканава, «Возвышенность», это место получило название «Хорошее место», сина-га ва, как сказано в топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко);

река Мэгуро раньше называлась «Симонасигава», и это название постепенно превратилось в «Синагава», как говорится в дзуйхицу «Беседы за чаем, глядя на юг» (Нанко тява).

В литературе по этой теме обычно наиболее вероятным считают происхождение от топонима «Симонасигава», то есть от названия реки.

Кроме того, топоним «Синагава» впервые появляется в «Документах Тасиро» (Тасиро мондзё), датируемых первым годом Гэнряку (1184), а название местного аристократического рода Синагава, правившего этой территорией, появляется в «Распоряжении для региона Канто» (Канто гэтидзё) второго года Дзёо (1223), как указывает «Словарь происхождения топонимов Токио» (Токё-но тимэй юрай дзитэн).

Обычно считают, что район Синагавы начал развиваться после того, как Токугава Иэясу стал правителем Эдо, но историк Оиси Манабу отмечает, что порт Синагава существовал уже в XII-XIII веках, и что в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590) под управлением рода Го-Ходзё он вырос как база морских перевозок.

Судзуки Масао, исследователь истории городов, также говорит, что с XIII века на территории нынешнего Токио было три порта – Асакуса, Эдо и Синагава. Туда регулярно заходили 30 кораблей, как указывают «Документы храма Энгакудзи» (Энгакудзи мондзё), и там базировались кайсэн-донъя, то есть «оптовые перевозчики на каботажных судах кайсэн» («География и топонимы Эдо-Токио», Эдо-токё-но тири то тимэй).

Таким образом, вполне можно предположить, что Иэясу знал о существовании в Эдо богатого торгового района Синагава ещё до того, как стал управлять Эдо, и намеревался в полной мере воспользоваться такой возможностью для развития города. Другими словами, Синагава была настолько важна, что без неё не было бы и развития Эдо. Вероятно, потому Синагаву настолько активно обустраивали – мало какие из почтовых городков привлекали такое внимание.

Исторические места, связанные с борцами за обновление Японии, жившими в конце периода Эдо

С этой ключевой точной также глубоко связаны важные исторические события и люди. Историк Андо Юитиро говорит, что особенно в конце периода Эдо было много примечательных примеров исторической роли Синагавы.

В 12-й день 12-й луны 2 года Бункю (1862) в публичном доме «Додзо сагами», находившемся к югу от нынешней станции Синагава собрались герои из княжества Тёсю. Присутствовали также Такасуги Синсаку и Ито Сюнсукэ (позже Хирофуми). Они намеревались сжечь британскую миссию, строившуюся недалеко отсюда.

Поскольку это был квартал публичных домов, это было оживлённое место и поэтому, вероятно, хорошо подходило для тайной деятельности. Поджог увенчался успехом, и сейчас на месте встречи стоит каменная стела, обозначающая место, где находился «Додзо сагами».



Слева – Такасуги Синсаку, возглавлявший Кихэйтай – ополчение из княжества Тёсю, в сборнике «Фотографии знаменитостей раннего Нового времени, часть 2» (Кинсэй мэйси сясин ки 2). Справа – Ито Сюнсукэ (позже Хирофуми), который был активным деятелем в конце периода Эдо, в книге «Ретроспективный взгляд на историю 80-ти лет: Бакумацу, Мэйдзи и Тайсё, часть 3» (Бакумацу мэйдзи тайсё кайко хатидзюнэн си дай сан) (обе книги из собрания Национальной парламентской библиотеки)



Каменная стела рядом с могилой Итагаки Тайсукэ (PIXTA)

Если вы пойдёте вдоль дороги Дайити Кэйхин от станции Синагава в сторону Кавасаки, вы увидите святилище Синагава. В глубине территории святилища находится могила Итагаки Тайсукэ. Он был активистом из княжества Тоса и возглавлял движение за свободу и гражданские права в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Рядом с могилой имеется каменная стела со знаменитыми словами, которые он якобы произнёс, когда на него напали убийцы: «Итагаки умрёт, но свобода бессмертна!».

Ещё одно известное место – парк Сэйсэки, скромно притаившийся в тишине там, где некогда находился почтовый город Синагава, на месте «командного пункта» хондзин – места, где ночевали даймё и высшие вассалы во время путешествий в Эдо и обратно.

Хондзин – это наиболее почётное место размещения в почтовом городе. В 1868 году император Мэйдзи, направлявшийся из Киото в Токио в связи с переносом столицы после Реставрации Мэйдзи, останавливался здесь на отдых. Название парка «Сэйсэки» означает «Священное место», то есть место, которое почтил своим посещением император.

В Синагаве вообще немало известных исторических мест, привлекающих сюда любителей истории конца периода Эдо и Реставрации Мэйдзи.

Общие сведения о станции Синагава

Введена в эксплуатацию 12 июня 1872 г.

Среднее количество пассажиров в день: 248 650 человек (5-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линия Кэйкю хонсэн, линии JR Яманотэ, Токайдо хонсэн, Кэйхин Тохоку, Ёкосука, Токайдо синкансэн

Фотография к заголовку: Станция Синагава в конце периода Мэйдзи. Море ещё находилось совсем рядом. Фотография была сделана в 1896 году, после переноса на нынешнее место, и можно увидеть несколько железнодорожных путей (предоставлено Железнодорожным музеем)