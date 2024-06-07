Синагава (JY25): первая железнодорожная станция, которая была временно открыта ещё до открытия станции Симбаси

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?
Синагава (JY25): первая железнодорожная станция, которая была временно открыта ещё до открытия станции СимбасиИстория Общество
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Станция Синагава – отправная точка линии Яманотэ
Станция Синагава – старейшая станция в Японии наряду со станцией Йокогама (современная станция JR Сакурагитё). Линия открылась 12 июня 1872 года, когда начались пассажирские перевозки между Синагавой и Йокогамой.
В тексте школьной «Железнодорожной песни» (Тэцудо сёка) упоминается гудок поезда, отходящего со станции Симбаси, и можно решить, будто бы первой станцией была станция Симбаси, но на самом деле она открылась 14 октября того же года, на четыре месяца позже, чем Синагава.
Дело в том, на железнодорожной линии, которая соединяла Симбаси и Йокогаму, в строительных работах на участке между Симбаси и Синагавой произошла задержка, и станция Синагава открылась раньше как временная первая станция линии.
Станция Синагава вначале располагалась примерно в 300 метрах к югу от нынешней станции в месте под названием Яцуямасита. На гравюре «Картина прибрежной паровозной железнодорожной линии в Яцуямасита в Токио» (То:кё: яцуямасита кайган дзё:кися тэцудо-но дзу) мы видим поезда, идущие по путям, проложенным над морем. В 1869 году правительство Мэйдзи, стремясь модернизировать страну, быстрыми темпами приступило к засыпке моря у побережья и построило на новых земельных участках железнодорожные пути и станцию Синагава, так что вначале она располагалась у моря.
Затем в 1896 году станцию перенесли на нынешнее место. На фотографии к заголовку (предоставлена Железнодорожным музеем) изображена станция после переноса на новое место. Путей стало больше, но они по-прежнему проходят вдоль побережья. Этот пейзаж сейчас невозможно себе представить, если осмотреться возле нынешней станции Синагава.
Согласно разделу «Синагава после Реставрации Мэйдзи» веб-сайта токийского района Синагава, в годы Тайсё (1912-1926) потоком шли заявки на отсыпку морского побережья, в том числе в Яцуямасита, а в начале годов Сёва (1926-1989) уже появились широкие территории на месте моря.
Какое-то время после открытия это была станция на линии, соединяющей Симбаси и Йокогаму, и не являлась станцией линии Яманотэ. Синагаву включили в линию Яманотэ в марте 1885 года, когда открылся участок железной дороги Синагава-Акабанэ. Он соединил Синагаву и восточную часть Токио, после чего были открыты дополнительные станции, такие как Мэгуро и Сибуя, образовав кольцевую линию в японской столице.
Как хорошо известно тем, кто интересуется железными дорогами, станция Синагава является «отправной точкой» линии Яманотэ. В «Справочнике железных дорог» Министерства земли, инфраструктуры, транспорта и туризма, который публикует данные о железных дорогах Японии, указано, что «станция Синагава является отправной точкой» линии, проходящей через станции Сибуя, Синдзюку и Икэбукуро и «оканчивающийся на станции Табата». В вестибюле станции Синагава установлен «столб нулевого километра», отмечающий начальную точку линии Яманотэ.
По этой причине участок железной дороги, обычно называемый линией Яманотэ, технически составляет 20,6 км между Синагавой и Табатой, а остальная часть входит в другие линии: участок между станциями Табата и Токио считается частью линии Тохоку хонсэн, а участок между Токио и Синагавой входит в линию Токайдо хонсэн.
Почему станция Синагава находится в районе Минато, а не в районе Синагава?
Ещё один интересный факт – станция Синагава расположена в квартале Таканава 3-тёмэ токийского района Минато, а не в районе Синагава. Почему так получилось?
Дело в том, что название станции Синагава происходит от «Синагава-сюку», почтового города на тракте Токайдо. Это был крупный транспортный узел, расположенный в двух ри (примерно 8 км) от Нихомбаси.
Однако железнодорожная станция Синагава была построена примерно в километре от посёлка. Как предполагает Утида Мунэхару, написавший множество книг о путешествиях и железных дорогах, такое решение было связано с тем, что в посёлке Синагава было много гостиниц, жилых домов и магазинов, строительство путей и станции потребовало бы средств и времени на выселение жителей, и из соображений экономии станцию построили в стороне от посёлка.
В 1878 году, когда Токио был разделён на 15 районов, станция Синагава оказалась на юге района Сиба, а территория, где располагался посёлок Синагава-сюку, – в уезде Эбара за пределами Токио. Таким образом, станция и посёлок оказались по разные стороны границы Токио.
После этого, в 1932 году, территория города была расширена и добавлено 20 новых районов, в результате чего Токио стал состоять из 35 районов. По мере уменьшения населения из-за многочисленных жертв в Тихоокеанской войне административное деление Токио пересмотрели таким образом, чтобы во всех районах было примерно равное количество жителей. В марте 1947 года Токио был разделён на 23 района. Тогда же станция Синагава была включена в состав района Минато, хотя с юга к ней непосредственно примыкал район Синагава.
В результате всех этих событий и сложилась нынешняя запутанная ситуация, когда станция Синагава оказалась не в районе Синагава, а в Минато.
Порт Синагава, существовавший по меньшей мере с XIII века
Откуда произошло само название «Синагава»? Существуют различные теории, но две основные выглядят таким образом:
- поскольку рельеф местности был удобным, в отличие от соседней деревни Таканава, «Возвышенность», это место получило название «Хорошее место», сина-га ва, как сказано в топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко);
- река Мэгуро раньше называлась «Симонасигава», и это название постепенно превратилось в «Синагава», как говорится в дзуйхицу «Беседы за чаем, глядя на юг» (Нанко тява).
В литературе по этой теме обычно наиболее вероятным считают происхождение от топонима «Симонасигава», то есть от названия реки.
Кроме того, топоним «Синагава» впервые появляется в «Документах Тасиро» (Тасиро мондзё), датируемых первым годом Гэнряку (1184), а название местного аристократического рода Синагава, правившего этой территорией, появляется в «Распоряжении для региона Канто» (Канто гэтидзё) второго года Дзёо (1223), как указывает «Словарь происхождения топонимов Токио» (Токё-но тимэй юрай дзитэн).
Обычно считают, что район Синагавы начал развиваться после того, как Токугава Иэясу стал правителем Эдо, но историк Оиси Манабу отмечает, что порт Синагава существовал уже в XII-XIII веках, и что в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590) под управлением рода Го-Ходзё он вырос как база морских перевозок.
Судзуки Масао, исследователь истории городов, также говорит, что с XIII века на территории нынешнего Токио было три порта – Асакуса, Эдо и Синагава. Туда регулярно заходили 30 кораблей, как указывают «Документы храма Энгакудзи» (Энгакудзи мондзё), и там базировались кайсэн-донъя, то есть «оптовые перевозчики на каботажных судах кайсэн» («География и топонимы Эдо-Токио», Эдо-токё-но тири то тимэй).
Таким образом, вполне можно предположить, что Иэясу знал о существовании в Эдо богатого торгового района Синагава ещё до того, как стал управлять Эдо, и намеревался в полной мере воспользоваться такой возможностью для развития города. Другими словами, Синагава была настолько важна, что без неё не было бы и развития Эдо. Вероятно, потому Синагаву настолько активно обустраивали – мало какие из почтовых городков привлекали такое внимание.
Исторические места, связанные с борцами за обновление Японии, жившими в конце периода Эдо
С этой ключевой точной также глубоко связаны важные исторические события и люди. Историк Андо Юитиро говорит, что особенно в конце периода Эдо было много примечательных примеров исторической роли Синагавы.
В 12-й день 12-й луны 2 года Бункю (1862) в публичном доме «Додзо сагами», находившемся к югу от нынешней станции Синагава собрались герои из княжества Тёсю. Присутствовали также Такасуги Синсаку и Ито Сюнсукэ (позже Хирофуми). Они намеревались сжечь британскую миссию, строившуюся недалеко отсюда.
Поскольку это был квартал публичных домов, это было оживлённое место и поэтому, вероятно, хорошо подходило для тайной деятельности. Поджог увенчался успехом, и сейчас на месте встречи стоит каменная стела, обозначающая место, где находился «Додзо сагами».
Если вы пойдёте вдоль дороги Дайити Кэйхин от станции Синагава в сторону Кавасаки, вы увидите святилище Синагава. В глубине территории святилища находится могила Итагаки Тайсукэ. Он был активистом из княжества Тоса и возглавлял движение за свободу и гражданские права в эпоху Мэйдзи (1868-1912). Рядом с могилой имеется каменная стела со знаменитыми словами, которые он якобы произнёс, когда на него напали убийцы: «Итагаки умрёт, но свобода бессмертна!».
Ещё одно известное место – парк Сэйсэки, скромно притаившийся в тишине там, где некогда находился почтовый город Синагава, на месте «командного пункта» хондзин – места, где ночевали даймё и высшие вассалы во время путешествий в Эдо и обратно.
Хондзин – это наиболее почётное место размещения в почтовом городе. В 1868 году император Мэйдзи, направлявшийся из Киото в Токио в связи с переносом столицы после Реставрации Мэйдзи, останавливался здесь на отдых. Название парка «Сэйсэки» означает «Священное место», то есть место, которое почтил своим посещением император.
В Синагаве вообще немало известных исторических мест, привлекающих сюда любителей истории конца периода Эдо и Реставрации Мэйдзи.
Общие сведения о станции Синагава
- Введена в эксплуатацию 12 июня 1872 г.
- Среднее количество пассажиров в день: 248 650 человек (5-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)
- Маршруты: линия Кэйкю хонсэн, линии JR Яманотэ, Токайдо хонсэн, Кэйхин Тохоку, Ёкосука, Токайдо синкансэн
Фотография к заголовку: Станция Синагава в конце периода Мэйдзи. Море ещё находилось совсем рядом. Фотография была сделана в 1896 году, после переноса на нынешнее место, и можно увидеть несколько железнодорожных путей (предоставлено Железнодорожным музеем)