Икэбукуро (JY13): станция возле сельскохозяйственного источника Маруикэ

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

C тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главной артерии столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В шестой статье мы расскажем о станции Икэбукуро и о том, как сельская местность превратилась в один из ведущих коммерческих районов Токио благодаря появлению станции. Ей присвоен кодовый номер JY13, и она находится в ведении компании JR East.

Как с появлением железнодорожной станции преобразилась сельская местность возле Токио

Станция Икэбукуро открылась 1 апреля 1906 года, когда Японская железнодорожная компания открыла участок Табата-Икэбукуро. В тот же день открылся участок Оцука-Сугамо.

К ноябрю предыдущего 1905 года уже появилось 11 станций: Симбаси, Синагава, Осаки, Мэгуро, Эбису, Сибуя, Синдзюку, Мэдзиро, Табата, Уэно и Акихабара. С созданием станций Икэбукуро, Оцука и Сугамо кольцевая линия была завершена. Кстати, и официальное название «линия Яманотэ» было присвоено линии 20 ноября 1905 года.

С другой стороны, станция Икэбукуро также стала узловой станцией в направлении станции Акабанэ, открывшейся в 1885 году. До этого единственной узловой была станция Синагава, откуда поезда направлялись в сторону Йокогамы.

Первоначально планировалось, что узловой станет станция Мэдзиро, но из-за противодействия жителей в качестве узловой выбрали станцию Икэбукуро. На момент открытия станцией пользовалось менее 100 человек в день (см. «Словарь для понимания географии и топонимов Токио» Асаи Кэндзи).

С периода Эдо территорию на месте построенной станции занимала деревня Икэбукуро. Если вы посмотрите на карту начала периода Мэйдзи (1868-1912) «Системы наблюдений за историей сельскохозяйственной среды», опубликованную Национальным институтом сельского хозяйства и экологических технологий, вы увидите там только поля. По данным 1872 года, в этом районе было 205 домов, а население составляло 1161 человек. Известно, что там выращивали баклажаны, репу, лопух, морковь и т. д. для жителей центра города, как пишет Ооиси Манабу в книге «Читаем об Эдо и Токио в названиях станций».



Деревня Икэбукуро в начале периода Мэйдзи. Квадраты (□) обозначают жилые дома. В районе станции везде обозначения «поле» (畑) (из «Системы наблюдений за историей сельскохозяйственной среды» Научно-исследовательского института сельскохозяйственных и экологических технологий)

Однако со строительством станции в этих местах началось бурное развитие. После того, как Японская железнодорожная компания открыла станцию Икэбукуро в 1906 году, от неё на прилегающие территории проложили две линии частных железных дорог – линию Тобу Тодзё (1914) и Мусасино тэцудо (1915, сейчас – линия Сэйбу Икэбукуро), а в этом районе появилось множество магазинов.

В окрестностях станции стали активно строить и образовательные учреждения. Университет Риккё был основан в 1874 году как частная школа, где преподавали Библию и английский язык, и она располагалась недалеко от поселения Цукидзи (совр. квартал Акаси токийского района Тюо). В поисках места для более крупного кампуса была куплена земля в Икэбукуро, куда университет и переехал в 1918 г. До переноса в другие места здесь располагались Университет Синсю (совр. Университет Отани в Киото), основанный в 1901 году, Педагогическая школа Тосима префектуры Токио (совр. Токийский университет Гакугэй), основанная в 1909 году, а также Школа бизнеса Сэйкэй (совр. Сэйкэй Гакуэн), основанная в 1912 году (Мэйдзи).

После Великого землетрясения Канто 1923 года множество людей предпочли переселиться из центра города, которому был нанесён разрушительный ущерб, поэтому расширялось жилищное строительство в окрестностях Токио. В начале годов Сёва (1926-1989) в целях восстановления после землетрясения также началось началось строительство Кольцевой дороги №5 (совр. Мэйдзи-доори).

Хотя в результате воздушных налётов Второй мировой войны этот район превратился в выжженную землю, его быстро восстановили, поскольку он уже был известен удобным расположением, были отремонтированы три универмага – «Сэйбу», «Тобу» и «Мицукоси», шло строительство возле площади перед станцией Тодзай. По мере своего развития Икэбукуро стал одним из крупнейших городских центров Токио, а начало этому положило открытие станции Икэбукуро на линии Яманотэ.



В 1953 году перед станцией Икэбукуро проводились работы по благоустройству (предоставлено администрацией Токио)

Большой пруд, находившийся в районе западного выхода станции

Слово «Икэбукуро» состоит из иероглифов икэ, «пруд», и фукуро, «мешок», то есть это была заполнявшаяся водой впадина. Оба слова часто используется в топонимах низменностей, где вода имеет тенденцию скапливаться – таковы, например, названия мест Тамэикэ или Икэдзири, Нумабукуро или Фукурода. Места с такими названиями в прошлом действительно нередко страдали от наводнений.

Однако станция Икэбукуро расположена не в низине, а на возвышенности. В топографическом сочинении «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси» (Симпэн мусаси фудоки ко), опубликованном в периоды Бунка и Бунсэй (1804-1830), также говорится, что деревня Икэбукуро расположена на высоком месте. Высота над уровнем моря здесь составляет 32,34 метра. Утида Мунэхару, написавший множество книг о путешествиях и железных дорогах, в своей книге «Секреты названий станций, в которых ощущается топография» говорит, что станция расположена как бы на вершине перевала.

Таким образом, Икэбукуро не был затопляемой низиной. При чём же здесь «пруд» и «мешок»? Относительно этого существуют две теории.

Первая теория состоит в том, что, как указывают «Вновь собранные записи о нравах земли Мусаси», заливные рисовые поля были только в северо-восточной части деревни Икэбукуро, где была впадина, от которой деревня и берёт своё название.

Вторая теория приведена в кэмбунки, то есть сборнике рассказов об увиденном и услышанном, «Разные записи о путешествиях» (Юрэки дзакки) годов Бунка (1804-1818). Там говорится, что деревня была названа Икэбукуро из-за существования огромного пруда в той местности в прошлом.

Таким образом, суть первой теории заключается в том, что на северо-востоке деревни была низменность в виде впадины, напоминающая «мешок», где находились заливные рисовые поля, откуда и появилось название «Икэбукуро». Однако исследователь географических названий Танигава Акихидэ говорит, что эта впадина находилась ближе к станции Кита-Икэбукуро на линии Тобу Тодзё и станции Итабаси на линии Сайкё, чем к станции Икебукуро, и располагалась она от современных кварталов Ками-Икэбукуро 3-тёмэ и 4-тёмэ до Икэбукуро хонтё 3-тёмэ. Действительно, те места были связаны с водой, когда-то там протекала река Ябата, сейчас заключённая в подземную трубу, и вероятно, те места были заболоченными.

«Огромный пруд», о котором говорит вторая версия, – это большой пруд, который существовал у западного выхода из Икебукуро. Пруд назывался Маруикэ, или Нумаикэ. В «Разных записях о путешествиях» далее говорится, что за многие годы пруд постепенно заилился, но всё ещё занимает площадь более 300 цубо (около 1000 кв. м, – прим. перев.), а на западном конце, где проходит граница между деревнями Икэбукуро и Дзосигая, всегда бьёт родник.’



Описание деревни Икэбукуро в «Разных записях о путешествиях» (Юрэки дзакки). В красной рамке написано: «Эту деревню назвали Икэбукуро, потому что в старину здесь был огромный пруд» (Национальный архив Японии)



Карта деревни Икэбукуро, созданная в годы Бунсэй (1818-1830). Пруд Маруикэ находился рядом с нынешним отелем Metropolitan. Река Цурумаки в настоящее время протекает под землёй через водопропускную трубу (предоставлено Токийским столичным архивом)

Таким образом, неподалёку от нынешнего западного входа станции находился пруд Маруикэ площадью более 300 цубо, там бил родник, и раньше из этого источника начиналась река, которая текла в направлении Дзосигая. Это была река Цурумаки, которая в настоящее время течёт по водопропускной трубе.

Кроме того, в «Разных записях о путешествиях» говорится, что именно жители деревни Дзосигая, а не Икэбукуро, имели право использовать воду из этой реки в сельскохозяйственных целях. Хотя эта вода послужила источником названия места, жители деревни Икэбукуро не имели к ней никакого отношения по одной простой причине – деревня Икэбукуро располагалась на холме, поэтому вода из пруда Маруикэ туда течь не могла.

Первая теория усматривает истоки названия местности в топографической особенности – впадине, а вторая теория исходит из существовавшего здесь пруда. В точности неизвестно, которая из них верна, но администрация токийского района Тосима, где расположена станция Икэбукуро, придерживается второй теории.

Топоним «Икэбукуро» существовал уже в середине XVI века, в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1493-1590). В «Реестре вассалов, владений и должностей Одавары» (Одавара сюсё рёякутё), который составил род Го-Ходзё, правивший регионом Канто, говорится, что в Икэбукуро жил Оота Ясусукэ, один из вассалов этого рода.

В период Эдо эта территория стала владениями сёгунов, и, согласно «Записям владений» (Кироку гоёдзёбон), составленным сёгунатом на основе документов, переданных родами прямых вассалов-хатамото, с 1625 года этими владениями совместно управляли несколько хатамото, назначенных сёгунатом. Такая форма управления была характерна для окрестностей Эдо, как пишет Ооиси Манабу в книге «Читаем об Эдо и Токио в названиях станций».

Благодаря этим управляющим-хатамото производство риса неуклонно росло, и к годам Тэмпо (1831-1845) производство риса достигло примерно 600 коку, что в четыре раза больше, чем в начале периода Эдо. Можно сказать, что почва для развития Икэбукуро готовилась ещё с периода Эдо.

Памятник «Пруд, послуживший причиной появления названия Икэбукуро»

Что касается знаменитых мест, то Икэбукуро до начала периода Мэйдзи был земледельческим районом, и здесь нет особых известных памятников. Можно разве что привести один, повествующий о второй из упомянутых теорий появления названия «Икэбукуро».

Исторический парк Мото-Икэбукуро расположен рядом с отелем Metropolitan у западного выхода станции Икэбукуро. Первоначально парк назывался «Парк Мото-Икебукуро», но его упразднили из-за строительства канализации при перепланировке территории. Одновременно были полностью засыпаны и исчезли те жалкие остатки пруда Маруикэ, которые ещё сохранялись.

Поэтому в 1998 году Исторический парк Мото-Икэбукуро открыли в другом месте, а на месте пруда Маруикэ установили памятник с надписью «Пруд, послуживший причиной появления названия Икэбукуро».



Памятник в Историческом парке Мото-Икэбукуро (Photolibrary)

Это важное историческое место в Икэбукуро, потому что помимо него почти ничего не осталось от периодов Эдо и Мэйдзи.

Общие сведения о станции Икэбукуро

Введена в эксплуатацию 1 апреля 1906 г.

Среднее количество пассажиров в день: 458 791 человек (2-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линии токийского метро Маруноути, Юракутё, Фукутосин, линии Сэйбу Икебукуро, Тобу Тодзё, JR Яманотэ, Сайкё и Сёнан Синдзюку

Фотография к заголовку: восточный выход со станции Икэбукуро, около 1965 года. Виден универмаг «Сэйбу» (предоставлено Музеем железной дороги)