История храма Канъэйдзи и парка Уэно в Токио

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В период своего расцвета буддийский храм Тоэйдзан Канъэйдзи, один из самых известных храмов столицы, занимал всю территорию сегодняшнего парка Уэно. В этой статье мы представим изображения главного павильона храма, гробниц шести сёгунов Токугава и других достопримечательностей, закрытых для публики.

Самое посещаемое место отдыха в Японии

Токийский парк Уэно, одно из лучших в Японии мест для любования цветущей сакурой, известен и другими возможностями провести досуг, в том числе здесь можно посетить зоопарк, музеи и концертные залы. Возле парка Уэно также расположен Токийский университет искусств, и этот район пользуется огромной популярностью как культурный центр и главное в японской столице место для осмотра достопримечательностей, куда приезжают и японцы, и зарубежные гости.

По словам священника храма Исикавы Рёгаку, большинство посетителей парка Уэно не знает, что территория храма когда-то занимала всю территорию нынешнего парка. Храм основал монах Тэнкай (1536-1643) из буддийской школы Тэндай, которому благоволили второй и третий сёгуны из рода Токугава – Хидэтада и Иэмицу. Храм занимал площадь более миллиона квадратных метров и получал от государства пособие в размере 15 000 коку (более 2,2 тыс. тонн) риса в год, то есть имел доход, сравнимый с доходами не очень крупных княжеств.



Павильон Кайдзандо, где покоятся Рёгэн (912-985), восемнадцатый настоятель школы Тэндай, и Тэнкай (1536-1643), основатель Канъэйдзи

Сегодня Канъэйдзи примыкает к северной оконечности парка Уэно и включает в себя кладбище с могилами шести сёгунов Токугава. Хотя площадь храма уменьшилась в десять раз, Исикава утверждает, что парк Уэно продолжает выполнять заветы Тэнкая, основателя монастыря.

«Дело в том, что район Канъэйдзи был первым местом отдыха в Японии. Первоначально сёгунат запланировал крупный проект строительства восточной версии монастыря Хиэйдзан Энрякудзи, главного монастыря школы Тэндай, который и сейчас находится в префектуре Сига. После постройки Канъэйдзи главный павильон храма стоял на месте, где сегодня находится площадь с фонтанами и Токийский национальный музей. Это было устроено так, как и планировал сёгунат, однако Тэнкай также создал и место отдыха для широкой публики к югу от этого района».

В 1625 году, когда был построен Канъэйдзи, Эдо всё ещё был растущим мегаполисом. Театров и других развлечений в городе было мало, и жители Эдо не имели возможности провести досуг так, как это часто делали на западе страны, совершая паломничество в главные храмы Киото и Сига.

Чтобы люди всё же могли идти в паломничество в свободное время, Тэнкай на территории монастыря построил павильон Киёмидзу Каннондо, созданный по образцу знаменитой галереи монастыря Киёмидзу в Киото, и установил статую Великого будды Уэно (Уэно дайбуцу), скопированную с Великого Будды в Хокодзи в Киото. Были созданы и другие копии известных достопримечательностей: пруд Синобадзу напоминал озеро Бива в Сига, а павильон Бэнтэндо на маленьком острове на пруду был копией места поклонения богине Бэнтэн на острове Тикубусима в озере Бива. Тэнкай также привёз и посадил здесь разные сезонные растения, в том числе сакуры с горы Ёсино в древней столице Нара. Благодаря его усилиям район Уэно стал местом, где можно приятно проводить время круглый год, и именно здесь зародилась эдоская культура любования цветами.



Павильон Киёмидзу Каннондо, построенный на склоне возле пруда Синобадзу, и знаменитая Цуки-но мацу «лунная сосна» с завёрнутым в круг стволом, обрамляющим вид на павильон Бэнтэндо на острове в пруду



Павильон Бэнтендо на острове в пруду, куда изначально добирались на лодке. Из-за большого количества желающих поклониться в храме позднее был построен мост, по которому можно подойти к Бэнтэндо

«Тэнкай считал, что в глазах Будды все равны. В его время, когда доступ к местам отдыха имели только богачи и власть имущие, он стремился создать место, где простые люди могли бы развлекаться и заодно больше узнать о буддийском учении. В Канъэйдзи также имелось много письменных документов и велась образовательная деятельность. Парк Уэно на самом деле унаследовал и культурные, и развлекательные аспекты, о которых задумывался Тэнкай».



Интерьер главного павильона Компонтюдо. В соответствии с верой в то, что все существа равны, взгляд Будды направлен в глаза всех прихожан

Авторитет знаменитого храма

Официальное название монастыря, Тоэйдзан Канъэйдзи, свидетельствует о его статусе, он был одним из самых влиятельных религиозных учреждений Эдо. «Тоэйдзан» означает «восточная гора Хиэй», то есть этот монастырь является представителем Энрякудзи, расположенного на горе Хиэй в префектуре Сига главного монастыря школы Тэндай, дзи значит «монастырь», а «Канъэй» происходит от названия годов (гэнго) Канъэй (1624-1645), когда был построен монастырь. В то время ни один монастырь не мог использовать название годов правления без разрешения императорского двора, и сегодня сохранилось лишь несколько других монастырей, получивших своё название от гэнго, среди них такие знаменитые храмы как Энрякудзи в Сига и Ниннадзи, Кэнниндзи и Кэнтёдзи в Киото.

Начиная с третьего главного настоятеля монастыря и до конца сёгуната настоятелями Канъэйдзи назначали мужчин из императорского дома, которые носили титул Риннодзи-но мия, «принц Риннодзи», поскольку одновременно выполняли обязанности настоятелей и монастыря Риннодзи в Никко, где расположен комплекс святилища Тосёгу, посвященного Токугаве Иэясу, и Энрякудзи, что свидетельствует о силе и престиже Канъэйдзи как религиозного учреждения на протяжении всего периода Эдо (1603-1868).



На этой табличке в Конпонтюдо надпись, сделанная императором Хигасияма (г. пр. 1687-1709). По стечению обстоятельств в тот день, когда доска с надписью была доставлена ​​из Киото, в Эдо вспыхнул огромный пожар

Район Уэно, расположенный к северо-востоку от замка Эдо, был выбран для Канъэйдзи, чтобы обеспечить защиту Эдо со стороны «неблагоприятного направления» – с древних времён считалось, что злые силы приходят с северо-востока. Это также сближает монастырь с Энрякудзи, который находится к северо-востоку от Киото, защищая древнюю столицу. Примерно во время планирования строительства Канъэйдзи рельеф в Уэно выровняли, чтобы построить загородные резиденции для трёх феодалов даймё, но вместо этого земля была подарена храму.

Канъэйдзи был одним из двух семейных храмов рода Токугава, вторым был Дзодзёдзи в районе Сиба в Токио. В каждом из них находятся могилы шести сёгунов Токугава. Похоронные обряды после смерти Иэмицу, третьего сёгуна Токугава и истового последователя Тэнкая, проходили в Канъэйдзи. Позже, в соответствии с его последним желанием, для него была возведена гробница в Никко, рядом с Тосёгу, где был похоронен его дед Иэясу. После того, как в Канъэйдзи был похоронен Иэцуна, четвёртый сёгун, в построенных там гробницах похоронили впоследствии пять других сёгунов Токугава.



Ворота с именем пятого сёгуна Токугава Цунаёси, которые сохранились после гражданской войны XIX века и бомбардировок военного времени. Сзади слева видно здание, в котором находятся погребальные таблички дома Токугава



На пути к гробницам сёгунов Токугава царит умиротворённая атмосфера, и сложно поверить, что они находятся посреди шумного мегаполиса



Медная надгробная пагода на могиле Цунаёси. Могилы шести сёгунов Токугава, покоящихся в Канъэйдзи, не пострадали от бомбардировок во время войны

Бурные времена реставрации Мэйдзи

После того, как Ёсинобу, последний сёгун рода Токугава, потерпел поражение в битве при Тоба-Фусими в Киото в 1868 году, он затворился в монастыре Канъэйдзи. В покоях Аой-но ма, где он провёл два месяца до бескровной сдачи замка Эдо императорской армии, до сих пор хранится ряд личных вещей Ёсинобу. Перед смертью Ёсинобу попросил похоронить его по синтоистскому обряду и был похоронен на кладбище Янака неподалёку.



Аой-но ма, где жил Ёсинобу после того, как его лишили титула сёгуна. Тогда это сооружение было частью Дайдзин монастыря Канъэйдзи



На этой карте Тоэйдзан Канъэйдзи в покоях Аой-но ма показана огромная территория, которую занимал монастырь. В период Эдо храм Дайдзин стоял на месте нынешнего главного павильона Канъэйдзи

После этого Канъэйдзи оказался под угрозой уничтожения – верные сёгуну силы собрались там, спровоцировав битву при Уэно. При атаке императорских войск сгорело несколько зданий монастыря, в том числе главный зал. Позже земли монастыря были конфискованы новым правительством Мэйдзи, и оно даже упразднило должность Риннодзи-но мия, то есть настоятеля Канъэйдзи, Риннодзи в Никко и Энрякудзи в преф. Сига.

Перспективы существования монастыря были туманными, пока в 1875 году не началась реконструкция, которую организовали предприниматель Сибусава Эйити (1840-1931), вассал Ёсинобу, а также Окура Кихатиро (1837-1928), основатель финансовой группировки дзайбацу Окура, и другие члены дома Токугава. В 1879 году одно из зданий храмового комплекса Кита-ин в Кавагоэ, префектура Сайтама, разобрали и перенесли на место храма Дайдзин в Канъэйдзи, где оно стало главным павильоном монастыря.

Канъэйдзи и потом переживал ряд кризисов – комплекс сильно пострадал во время Великого землетрясения Канто 1923 года и бомбардировок Токио во время войны. Но храм приспособился к изменениям – в частности, на земле, подаренной родом Токугава, после того, как сгорела роща, где располагались семейные могилы, устроили кладбище и стали принимать простых людей в качестве поддерживающих храм прихожан – данка. Сегодня Канъэйдзи продолжает курировать многочисленные храмы в качестве штаб-квартиры школы Тэндай.



Этот водоём для омовения был построен в стиле гробниц периода Эдо. Каменную стену справа, окружающую гробницы сёгунов, возвели Сибусава Эйити и государственный деятель и корабельный инженер Кацу Кайсю (1823-1899)



Главный зал Канъэйдзи ранее был частью храмового комплекса Кита-ин в Кавагоэ, где Тэнкай ранее служил настоятелем. Здание перенесли в Уэно для замены сгоревшего первоначального главного зала

Возвращение к корням

Рассказывая о различных несчастьях, которые пережил монастырь Канъэйдзи, священник Исикава упомянул Великого Будду как пример неукротимого духа храма. Лицо статуи неоднократно падало во время землетрясений и других бедствий и каждый раз подвергалось реставрации. Однако в ходе конфискации металлов во время войны забрали всю статую, оставив лишь лицо, которое было вмуровано в стену. Этот единственный уцелевший остаток Великого Будды обрёл популярность среди студентов, как бы говоря им, что хуже уже быть не может, и что успех не за горами. Из-за этого в Канэйдзи стали стекаться студенты в надежде на хорошие результаты на вступительных экзаменах.

«Трогательнее всего то, что многие студенты, которые приходят сюда помолиться об успехе, возвращаются, чтобы поблагодарить, если они получили благоприятный результат. Это показывает глубину религиозного чувства японцев и даёт храму мужество прилагать больше усилий в своих начинаниях».



До наших дней дошло только лицо Великого Будды, сейчас его окружают эма – вотивные таблички, которые оставляют студенты в надежде на успешную сдачу экзаменов. Многие возвращаются, чтобы повесить таблички с изображением цветущей сакуры, показывающие, что их молитвы были услышаны

Одна из рекомендуемых достопримечательностей в парке Уэно – вид на храм Бэнтэндо на пруду Синобадзу сквозь изогнутый в виде круга ствол сосны Цуки-но мацу возле храма Киёмидзу Каннондо.

«Сегодня сосна стоит немного в другом месте, но всё же это лучшее место для того, чтобы получить представление о развлечениях жителей Эдо. В 2025 году Канъэйдзи будет отмечать четырёхсотлетие своего основания, и несмотря на всё прошедшее время, парк Уэно и сейчас остаётся местом культурных мероприятий, общественного отдыха и любования цветением сакуры. Тэнкай был известен своими возвышенными идеями. Хотя он жил много веков назад, я думаю, что он наверняка поддержал бы такие концепции, как разнообразие и Цели устойчивого развития Организации Объединенных Наций. Чтобы представить будущее Канъэйдзи, нам нужно оглянуться на прошлое».



Павильон Бэнтэндо в пруду Синобадзу, вид через изогнутый ствол сосны Цуки-но мацу у павильона Киёмидзу Каннондо



Статуя Тэнкая стоит рядом с мостом Синкё, символизирующим вход в храм Риннодзи в Никко

Тоэйдзан Канъэйдзи

Адрес: 1-14-11 Ueno Sakuragi, Taitō, Tokyo

Часы работы: с 9:00 до 17:00

Вебсайт: http://kaneiji.jp/pdf/english.pdf

http://kaneiji.jp/pdf/english.pdf Гробница рода Токугава и Аой-но ма закрыты для публики. Информацию о специальных экскурсиях на японском языке см. на официальном сайте Канъэйдзи

Как добраться: 15 минут ходьбы от выхода Коэнгути станции JR Уэно или 7 минут ходьбы от станции JR Угуисудани

Текст и фотографии: редакция Nippon.com

Фотография к заголовку: Компонтюдо, главный павильон храма Канъэйдзи

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