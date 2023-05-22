Поэзия хайкай: Басё провожает весну на озере Бива

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели

Жанр хайку происходит от стихов рэнга или хайкай, в создании которых участвовало несколько авторов. Вначале сочинялась «начальная фраза» хокку, которой как бы приветствовали участников, используя связанное со временем года слово. Такие фразы стали отдельным жанром стихотворений и состояли из 17 слогов. Здесь мы рассмотрим очарование хайку – самых коротких в мире стихотворений, на протяжении года читая соответствующие сезону классические произведения, с которых начался этот жанр и знакомясь с характерным для японцев того времени ощущением смены времён года и восприятием пейзажей. Сезонным словом восемнадцатого стихотворения цикла является «юку хару» – «уходящая весна».

行春（ゆくはる）を近江の人とおしみける Юку хару о

Ооми-но хито то

Осимикэру По уходящей весне

Вместе с людьми земли Ооми

Грущу (Басё, 1690 г., сборник «Соломенный плащ обезьяны» (Сарумино))

Земля Ооми – это современная префектура Сига, в центре её расположено озеро Бива, которое ещё называют Ооми-но уми, «море земли Ооми». В предисловии к сборнику хайку «Соломенный плащ обезьяны» сказано, что Басё «грустил о весне, глядя на воды озера», но сохранилась запись на бумаге для стихотворений кайси: «Плыву на лодке по озеру», то есть стихотворение говорит о том, как с людьми из земли Ооми Басё грустил об уходящей весне на берегу или на водах озера Бива.

Кёрай, его ученик, в трактате «Кёрайсё» пишет, что когда он отметил, что озеро в туманной дымке прекрасно подходит для того, чтобы выразить грусть по уходу весны, то Басё еа это сказал, что в старину люди ценили весенние виды земли Ооми не меньше, чем виды Киото. Замысел Басё состоял в том, чтобы увидеть уходящую весну, глядя на «море Ооми» согласно классической традиции.

Басё, вероятно, имел в виду стихотворение в «Новом собрании новых и старых песен» (Син кокин вакасю), которое сложил Фудзивара-но Ёсицунэ: «С завтрашнего дня // на родине весны, // в садах цветочных в Сига, // людей уже почти // не будет никого» (Асу ёри ва // сига-но ханадзоно // марэ ни да ни // тарэ ка ва тован // хару-но фурусато). Сига – местность на западном побережье озера Бива, и говорят, что в древности здесь даже располагалась столица, и здесь Сига названа «родиной весны». Смысл стихотворения в том, что на следующий день начинается Рикка, первый день лета, и уже мало кто придёт любоваться цветами в сады в Сига. Это известное стихотворение, в котором переплетаются грусть по давно ушедшим временам и сожаление об уходящей весне. Басё поместил это хайку в конец весеннего раздела «Соломенного плаща обезьяны» – вероятно потому, что и стихотворение Ёсицунэ завершает весенний раздел «Син кокин вакасю».

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