Поэзия хайкай: Басё провожает весну на озере Бива

Классическая поэзия хайкай: стихотворение недели
Поэзия хайкай: Басё провожает весну на озере БиваКультура История
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行春（ゆくはる）を近江の人とおしみける
Юку хару о
Ооми-но хито то
Осимикэру
По уходящей весне
Вместе с людьми земли Ооми
Грущу
(Басё, 1690 г., сборник «Соломенный плащ обезьяны» (Сарумино))
Земля Ооми – это современная префектура Сига, в центре её расположено озеро Бива, которое ещё называют Ооми-но уми, «море земли Ооми». В предисловии к сборнику хайку «Соломенный плащ обезьяны» сказано, что Басё «грустил о весне, глядя на воды озера», но сохранилась запись на бумаге для стихотворений кайси: «Плыву на лодке по озеру», то есть стихотворение говорит о том, как с людьми из земли Ооми Басё грустил об уходящей весне на берегу или на водах озера Бива.
Кёрай, его ученик, в трактате «Кёрайсё» пишет, что когда он отметил, что озеро в туманной дымке прекрасно подходит для того, чтобы выразить грусть по уходу весны, то Басё еа это сказал, что в старину люди ценили весенние виды земли Ооми не меньше, чем виды Киото. Замысел Басё состоял в том, чтобы увидеть уходящую весну, глядя на «море Ооми» согласно классической традиции.
Басё, вероятно, имел в виду стихотворение в «Новом собрании новых и старых песен» (Син кокин вакасю), которое сложил Фудзивара-но Ёсицунэ: «С завтрашнего дня // на родине весны, // в садах цветочных в Сига, // людей уже почти // не будет никого» (Асу ёри ва // сига-но ханадзоно // марэ ни да ни // тарэ ка ва тован // хару-но фурусато). Сига – местность на западном побережье озера Бива, и говорят, что в древности здесь даже располагалась столица, и здесь Сига названа «родиной весны». Смысл стихотворения в том, что на следующий день начинается Рикка, первый день лета, и уже мало кто придёт любоваться цветами в сады в Сига. Это известное стихотворение, в котором переплетаются грусть по давно ушедшим временам и сожаление об уходящей весне. Басё поместил это хайку в конец весеннего раздела «Соломенного плаща обезьяны» – вероятно потому, что и стихотворение Ёсицунэ завершает весенний раздел «Син кокин вакасю».
Фотография к заголовку: PIXTA