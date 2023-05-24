Рейтинг экономического могущества японских феодалов даймё периода Эдо: первые пять мест

В период Эдо основой государственного управления были около 300 княжеств «хан», подчинявшихся центральному правительству сёгуната Токугава. Могущество даймё, правивших этими княжествами, измерялось в количестве их ежегодных доходов в виде риса, они были показателем производительности и экономического масштаба их территории. Здесь мы представим пять княжеств с самым большим доходом.

Единицей доходов княжества был коку риса, и они измерялись в количестве коку риса, получаемого княжеством за год. В пересчёте на сегодняшние цены 1 коку соответствует примерно 300 000 йен («Счётная книга домохозяйств Эдо», под ред. Исода Митифуми, изд-во «Такарадзимася»).

При этом учитывались не только доходы в виде риса, княжества могли иметь доходы от своих особых товаров – морепродуктов или промышленной продукции, но и они пересчитывались в коку риса. Помимо того, существовал омотэ-дака, «наружный объём» – номинальный показатель, рассчитанный на основе проверок сёгунского правительства (бакуфу), и ути-дака, «внутренний объём», то есть фактический показатель, который каждое княжество рассчитывало само, и во многих случаях он был выше номинального. Здесь мы приводим рейтинг, основанный на правительственных данных, то есть на омотэ-дака.

Княжества делили на три категории в зависимости от их отношений с правящим домом Токугава: симпан, «ближние княжества», фудай, «потомственные» и тодзама, «внешние». К симпан относились княжества, принадлежащие ветвям рода Токугава, то есть семье и родственникам первого сёгуна Иэясу, фудай даймё были феодалами из родов, изначально служивших Иэясу, а тодзама стали вассалами рода Токугава после того, как Иэясу окончательно объединил Японию в битве при Сэкигахара в 5 году Кэйтё (1600). Интересно, что в первую десятку не вошли фудай даймё.

1-е место: род Маэда, княжество Кага, 1,025 млн коку (307,5 ​​млрд йен), тодзама

Даймё из рода Маэда правили территорией современной префектуры Исикава. Основу могущества дома заложил Маэда Тосииэ, сюзеренами которого были Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси, а его сын Тосинага основал княжество. Кага хякумангоку, «княжество Кага с доходом в миллион коку» было самым экономически могущественным на протяжении всего периода Эдо.

Благодаря распределительной экономике развивалась Канадзава, один из ведущих призамковых городов Японии, а в порты Хаситатэ, Сэгоси и Сиоя заходили корабли китамаэбунэ, деревянные парусные суда. Они использовались для перевозок товаров из Хокурику и Оу в торговый город Осака через Японское море и Внутреннее море Сэто, поэтому финансы княжества пополняли и доходы богатых местных торговцев. После Ёсинори, пятого даймё княжества Кага, финансовое положение семьи ухудшилось, и бывали периоды нестабильности, выливавшиеся даже в ссоры о-иэ содо между влиятельными семействами.



Цветная гравюра «Биографии героев периода Великого мира 23: Саэда Инукиё» (Тайхэйки эйюдэн нидзю сан саэда инукиё), на которой изображён Маэда Тосииэ в молодые годы, когда он ещё служил Нобунаге (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

2-е место: род Симадзу, княжество Сацума, 729 000 коку (217,8 ​​млрд йен), тодзама

В битве при Сэкигахара род Симадзу воевал на стороне Западной армии, противостоявшей Иэясу, но после войны права рода на территорию княжества Сацума (совр. Преф. Кагосима) были сохранены и Симадзу стали вассалами рода Токугава. Считается, что Сацума практически полностью контролировала королевство Рюкю (Окинава), и поскольку это княжество имело контроль над распределением производимого там сахара, ути-дака, реальный «внутренний объём» доходов составлял более 900 000 коку. В конце периода Эдо ведущую роль в Реставрации Мэйдзи сыграли выходцы из этого княжества – Сайго Такамори и Окубо Тосимити.



Сайго Такамори (Национальная парламентская библиотека)

3-е место: род Датэ, княжество Сэндай, 626 000 коку (187,8 ​​млрд йен), тодзама

Основателем княжества был Датэ Масамунэ, известный как Докуганрю, «одноглазый дракон», правивший территорией современной префектуры Мияги. Обильные рыбные угодья района Санрику в регионе Тохоку, плодородные земли Сэндайской равнины в долине реки Могами и морской транспорт, доставлявший товары в Эдо, позволили создать мощную экономическую базу, благодаря чему реальные доходы княжества (ути-дака) превышали 1 000 000 коку. Однако из-за ухудшения финансового положения в конце периода Эдо княжество отставало в модернизации вооружений, и в войне Босин проиграло армии нового правительства Мэйдзи.



Статуя Датэ Масамунэ @ Сендай (Pixta)

4-е место: род Токугава, княжество Овари, 619 000 коку (185,7 ​​млрд йен), симпан

Среди княжеств симпан особо выделяли княжества го-санкэ, «трёх домов», где правили потомки 9-го, 10-го и 11-го сыновей Иэясу – Ёсинао, Ёринобу и Ёрифуса. Из этих родов избирался сёгун в случаях, когда пресекалось прямое наследование от старшего сына Иэясу. Род Овари Токугава основал Ёсинао, но сёгунов из этого рода не было.

В прилегающей к их владениям горной местности Кисо земли Мино они владели лесными угодьями и получали доход от продажи кипарисовика хиноки. Процветанию княжества помогала и его роль важного торгового центра на тракте Токайдо.



Дайтэнсю, главная башня замка Нагоя (Pixta)

5-е место: род Токугава, княжество Кисю, 555 000 коку (166,5 ​​млрд йен), симпан

Из этого рода происходит Ёсимунэ, восьмой сёгун Токугава. 9-й и 10-й сёгуны, Иэсигэ и Иэхару, были прямыми потомками Ёсимунэ, и 14-й сёгун Иэмоти до принятия этого титула был даймё Кисю.

Этот род обладал особым влиянием среди го-санкэ, в княжестве также использовали передовые технологии для развития сельского хозяйства – например, получали за год двойной урожай, выращивая попеременно рис и пшеницу. Однако всякий раз, когда из-за голода княжество нуждалось в деньгах, оно занимало средства у сёгуната, и говорят, что в годы Тэммэй (1781-1789) долг достигал суммы в 45 000 рё.



Гравюра «Принятие титула восьмым сёгуном Токугава» (Токугава хатидай сёгун сэнгэ-но дзу) изображает Ёсимунэ, который был правителем княжества Кисю и стал сёгуном (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

Что касается отличий между родами симпан и тодзама, то даже тодзама с очень высокими доходами обладали сравнительно низким родовым статусом. Например, когда даймё прибывали в замок Эдо на аудиенцию у сёгуна, в приёмных комнатах (дэнсэки) существовала своя иерархия, и тодзама должны были ожидать в той же комнате, что и те, кто занимал более низкие должности.

Среди трёх первых в приведенном рейтинге род Маэда был исключением, его представителям разрешалось оставаться в одной комнате с го-санкэ. Это связано с тем, что Тосииэ, основатель рода, имел тесные отношения с Иэясу. Симадзу и Датэ занимали комнату рядом с го-санкэ вместе с влиятельными тодзама даймё с доходом более 100 000 коку, среди них они занимали особенно важное положение.

Во второй части мы расскажем о том, какие княжества занимали 6-10 места в период Эдо.

Фотография к заголовку: Гравюра «Процессия даймё в Касумигасэки в Восточной столице» (Тото касумигасэки сёко косо-но дзу) изображает процессию в токийском квартале Касумигасэки, где располагались эдоские усадьбы влиятельных княжеств Хиконэ (род Ии), Хиросима (род Асано), Фукуока (род Курода) (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

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