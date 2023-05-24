Рейтинг экономического могущества японских феодалов даймё периода Эдо: первые пять мест

Рейтинг экономического могущества японских феодалов даймё периода Эдо: первые пять местИстория
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Единицей доходов княжества был коку риса, и они измерялись в количестве коку риса, получаемого княжеством за год. В пересчёте на сегодняшние цены 1 коку соответствует примерно 300 000 йен («Счётная книга домохозяйств Эдо», под ред. Исода Митифуми, изд-во «Такарадзимася»).
При этом учитывались не только доходы в виде риса, княжества могли иметь доходы от своих особых товаров – морепродуктов или промышленной продукции, но и они пересчитывались в коку риса. Помимо того, существовал омотэ-дака, «наружный объём» – номинальный показатель, рассчитанный на основе проверок сёгунского правительства (бакуфу), и ути-дака, «внутренний объём», то есть фактический показатель, который каждое княжество рассчитывало само, и во многих случаях он был выше номинального. Здесь мы приводим рейтинг, основанный на правительственных данных, то есть на омотэ-дака.
Княжества делили на три категории в зависимости от их отношений с правящим домом Токугава: симпан, «ближние княжества», фудай, «потомственные» и тодзама, «внешние». К симпан относились княжества, принадлежащие ветвям рода Токугава, то есть семье и родственникам первого сёгуна Иэясу, фудай даймё были феодалами из родов, изначально служивших Иэясу, а тодзама стали вассалами рода Токугава после того, как Иэясу окончательно объединил Японию в битве при Сэкигахара в 5 году Кэйтё (1600). Интересно, что в первую десятку не вошли фудай даймё.
1-е место: род Маэда, княжество Кага, 1,025 млн коку (307,5 млрд йен), тодзама
Даймё из рода Маэда правили территорией современной префектуры Исикава. Основу могущества дома заложил Маэда Тосииэ, сюзеренами которого были Ода Нобунага и Тоётоми Хидэёси, а его сын Тосинага основал княжество. Кага хякумангоку, «княжество Кага с доходом в миллион коку» было самым экономически могущественным на протяжении всего периода Эдо.
Благодаря распределительной экономике развивалась Канадзава, один из ведущих призамковых городов Японии, а в порты Хаситатэ, Сэгоси и Сиоя заходили корабли китамаэбунэ, деревянные парусные суда. Они использовались для перевозок товаров из Хокурику и Оу в торговый город Осака через Японское море и Внутреннее море Сэто, поэтому финансы княжества пополняли и доходы богатых местных торговцев. После Ёсинори, пятого даймё княжества Кага, финансовое положение семьи ухудшилось, и бывали периоды нестабильности, выливавшиеся даже в ссоры о-иэ содо между влиятельными семействами.
2-е место: род Симадзу, княжество Сацума, 729 000 коку (217,8 млрд йен), тодзама
В битве при Сэкигахара род Симадзу воевал на стороне Западной армии, противостоявшей Иэясу, но после войны права рода на территорию княжества Сацума (совр. Преф. Кагосима) были сохранены и Симадзу стали вассалами рода Токугава. Считается, что Сацума практически полностью контролировала королевство Рюкю (Окинава), и поскольку это княжество имело контроль над распределением производимого там сахара, ути-дака, реальный «внутренний объём» доходов составлял более 900 000 коку. В конце периода Эдо ведущую роль в Реставрации Мэйдзи сыграли выходцы из этого княжества – Сайго Такамори и Окубо Тосимити.
3-е место: род Датэ, княжество Сэндай, 626 000 коку (187,8 млрд йен), тодзама
Основателем княжества был Датэ Масамунэ, известный как Докуганрю, «одноглазый дракон», правивший территорией современной префектуры Мияги. Обильные рыбные угодья района Санрику в регионе Тохоку, плодородные земли Сэндайской равнины в долине реки Могами и морской транспорт, доставлявший товары в Эдо, позволили создать мощную экономическую базу, благодаря чему реальные доходы княжества (ути-дака) превышали 1 000 000 коку. Однако из-за ухудшения финансового положения в конце периода Эдо княжество отставало в модернизации вооружений, и в войне Босин проиграло армии нового правительства Мэйдзи.
4-е место: род Токугава, княжество Овари, 619 000 коку (185,7 млрд йен), симпан
Среди княжеств симпан особо выделяли княжества го-санкэ, «трёх домов», где правили потомки 9-го, 10-го и 11-го сыновей Иэясу – Ёсинао, Ёринобу и Ёрифуса. Из этих родов избирался сёгун в случаях, когда пресекалось прямое наследование от старшего сына Иэясу. Род Овари Токугава основал Ёсинао, но сёгунов из этого рода не было.
В прилегающей к их владениям горной местности Кисо земли Мино они владели лесными угодьями и получали доход от продажи кипарисовика хиноки. Процветанию княжества помогала и его роль важного торгового центра на тракте Токайдо.
5-е место: род Токугава, княжество Кисю, 555 000 коку (166,5 млрд йен), симпан
Из этого рода происходит Ёсимунэ, восьмой сёгун Токугава. 9-й и 10-й сёгуны, Иэсигэ и Иэхару, были прямыми потомками Ёсимунэ, и 14-й сёгун Иэмоти до принятия этого титула был даймё Кисю.
Этот род обладал особым влиянием среди го-санкэ, в княжестве также использовали передовые технологии для развития сельского хозяйства – например, получали за год двойной урожай, выращивая попеременно рис и пшеницу. Однако всякий раз, когда из-за голода княжество нуждалось в деньгах, оно занимало средства у сёгуната, и говорят, что в годы Тэммэй (1781-1789) долг достигал суммы в 45 000 рё.
Что касается отличий между родами симпан и тодзама, то даже тодзама с очень высокими доходами обладали сравнительно низким родовым статусом. Например, когда даймё прибывали в замок Эдо на аудиенцию у сёгуна, в приёмных комнатах (дэнсэки) существовала своя иерархия, и тодзама должны были ожидать в той же комнате, что и те, кто занимал более низкие должности.
Среди трёх первых в приведенном рейтинге род Маэда был исключением, его представителям разрешалось оставаться в одной комнате с го-санкэ. Это связано с тем, что Тосииэ, основатель рода, имел тесные отношения с Иэясу. Симадзу и Датэ занимали комнату рядом с го-санкэ вместе с влиятельными тодзама даймё с доходом более 100 000 коку, среди них они занимали особенно важное положение.
Во второй части мы расскажем о том, какие княжества занимали 6-10 места в период Эдо.
Фотография к заголовку: Гравюра «Процессия даймё в Касумигасэки в Восточной столице» (Тото касумигасэки сёко косо-но дзу) изображает процессию в токийском квартале Касумигасэки, где располагались эдоские усадьбы влиятельных княжеств Хиконэ (род Ии), Хиросима (род Асано), Фукуока (род Курода) (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)