Замки Токугавы Иэясу

В этой статье мы расскажем вам о пяти замках, сыгравших важную роль в жизни Токугавы Иэясу, основателя сёгуната Токугава, в том числе о заме Окадзаки, где он родился, и замке Эдо, который стал центром управления страны при сёгунате.

Место рождения Иэясу

Токугава Иэясу, будущий основатель сёгуната Эдо, родился в 1543 году в замке Окадзаки в провинции Микава (ныне – префектура Айти). Считается, что впервые укрепления здесь построил род Сайго в 1452 году; позднее их захватил дед Иэясу, Мацудайра Киёясу, который построил на этом месте замок.



Остатки замка Окадзаки и рва вокруг него (© Pixta)

После смерти Киёясу род Мацудайра пришёл в упадок, и его сын Хиротада стал вассалом рода Имагава провинции Суруга (нынешняя префектура Сидзуока). Сын Хиротады, Иэясу, (тогда носивший данное при рождении имя Мацудайра Такэтиё) должен был отправиться в Суруга в качестве заложника в 1547 году, но предательство вассала привело к тому, что вместо этого его захватил род Ода из провинции Овари (нынешняя преф. Айти). Есть неподтверждённые истории о том, что там ему повстречался его будущий соперник, Ода Нобунага. Однако два года спустя Иэясу всё-таки стал заложником у рода Имагава после того, им удалось договориться с родом Ода.

Хиротада был убит в 1549 году, а Иэясу был заложником, поэтому в замке Окадзаки долгое время фактически не было правителя. В 1560 году Нобунага, к тому времени возглавивший род Ода, победил Имагаву Ёсимото в битве при Окэхадзама. Когда Ёсимото погиб в бою, Иэясу воспользовался возможностью вернуться домой после 13-летнего отсутствия.

Вероятно, в то время замок Окадзаки не имел каменных стен, а крыши башен и ворот были покрыты соломой. Согласно записям того времени, Иэясу руководил ремонтом – можно представить, как этот молодой человек, вырвавшись из-под контроля рода Имагава, приехал управлять своими владениями. Следующие десять лет Иэясу провёл, объединяя провинцию Микава и использовал в качестве главной базы замок Окадзаки.

Военный опыт

В 1570 году Иэясу перенёс свою базу из Окадзаки в Хамамацу, на 70 километров к востоку, когда могущественный военачальник Такэда Сингэн стал распространять своё влияние на запад.



Замок Хамамацу известен своими стенами нодзурадзуми, сложенными из грубых природных камней. Их построил Хорио Ёсихару в 1590 году (© Pixta)

Иэясу свой новый главный замок назвал Хамамацу, «Сосны на берегу», от хама, «побережье», и мацу, «сосна». Он расширил ранее существовавший замок и оставался там в течение 17 лет. При нём там были глинобитные стены, и уже позднее, когда род Хорио вступил во владение этим замком во время правления Тоётоми Хидэёси, были построены каменные стены и здания.

Замок Хамамацу известен в частности тем, что туда Иэясу бежал, спасаясь после жестокого столкновения с армией Такэда Сингэна в битве при Микатагахара в 1573 году. Он не захотел сидеть в осаде в замке и отправил свою армию в открытый бой, но потерпел сокрушительное поражение и потерял многих талантливых вассалов.

Иэясу продолжал улучшать замок и тогда, когда род Такэда пришёл в упадок после смерти Сингэна в 1573 году. Он изучил методы строительства замков своего врага и работал над укреплением обороны. Хамамацу был тем местом, где Иэясу испытал унизительный опыт, но использовал его для обучения.

Первый замок Иэясу, построенный по новым стандартам

Ода Нобунага и Токугава Иэясу были союзниками, но после смерти Нобунаги в 1582 году Иэясу столкнулся с его преемником, Тоётоми Хидэёси (тогда он носил имя Хасиба Хидэёси). Их войска сошлись в битве при Комаки и Нагакутэ в 1584 году.

Результат битвы никому не принёс окончательной победы, но Иэясу стал вторым по силе лидером в стране. Он переехал дальше на восток, в Сумпу, чтобы защититься от Хидэёси, где построил свой первый современный по тем временам замок с крепостью и каменными стенами.

Замок Сумпу сейчас находится в парке в городе Сидзуока.



План замка Сумпу в «Планах старых замков Японии» (Нихон кодзё эдзу). План был составлен в середине периода Эдо (1603-1868), гораздо позднее того, как здесь жил Иэясу, и изображает большой замок, построенный вокруг старой центральной крепости (предоставлено Национальной парламентской библиотекой)



Замок Сумпу в парке замка Сумпу сейчас открыт для посетителей. На этой фотографии 2014 года показана завершённая башня Хицудзисару (© Pixta)

Строительство началось летом 1585 года, и через несколько месяцев после этого туда переехал Иэясу. Крепость была завершена ещё через два года, но мы знаем о ней немного и не можем полагаться на изображения того времени.

Иэясу обосновался в Сумпу и жил там до момента, когда Хидэёси приказал ему переехать в регион Канто в 1590 году. Он впоследствии основал сёгунат в Эдо (ныне Токио) в 1603 году, но через два года уступил титул сёгуна своему сыну Хидэтаде и вернулся в Сумпу. Если не считать кратковременного пребывания в замке Нидзё в Киото, Иэясу оставался в Сумпу с тех пор до своей смерти в этом замке в 1616 году.

Крепость, достойная сёгуна

После того, как Хидэёси уничтожил род Ходзё в регионе Канто, он приказал Иэясу переехать на бывшую территорию этого рода, и Иэясу решил обосноваться в Эдо в провинции Мусаси. Хидэёси умер в 1598 году, что привело к новому раунду борьбы за власть. В битве при Сэкигахара в 1600 году Иэясу установил контроль над страной, а в 1603 году учредил новый сёгунат.

К тому моменту он уже сделал некоторые улучшения в замке Эдо, где сейчас находится императорский дворец в Токио, но продолжил эту деятельность и потом, чтобы построить крепость, достойную сёгуна. В эту работу свой вклад должны были внести даймё со всей страны. Камень для стен доставлялся морем с побережья Идзу (ныне префектура Сидзуока) и Сагами (ныне префектура Канагава).



У восточного побережья полуострова Идзу в префектуре Сидзуока есть остатки карьеров по добыче камня, который использовался при строительстве замка Эдо. В некоторых крупных камнях до сих пор сохранились ряды отверстий, в которые вбивали металлические клинья, чтобы расколоть их (© Pixta)

Строительство центрального комплекса хоммару началось в 1606 году, и именно здесь жил Хидэтада, второй сёгун Токугава. В одной записи замок описывался как «настолько высокий, что доставал до облаков» и «белый, как заснеженная вершина». Предполагают, что этот цвет ыбл обусловлен использованием гипса.

Исторические материалы, описывающие замок Эдо в начале его существования, показывают, что он был спроектирован с расчётом на сражения. По масштабам он превзошёл замок Осака, построенный Тоётоми Хидэёси, замок должен был произвести впечатление на смотрящих и дать им почувствовать, что Японией теперь правит род Токугава.



План замка Эдо в «Картинах Эдо в годы Кэйтё» (Кэйтё эдо эдзу, 1596-1615). Предполагают, что план, изображающий замок и его окрестности, был нарисован вскоре после установления сёгуната (специальная коллекция Токийской столичной центральной библиотеки)

В 1614 году, после добавления дополнительных элементов, строительство замка сёгунов Токугава было завершено.

База сёгуната в Киото

Если замок Эдо демонстрировал самурайскую силу, то замок Нидзё стал воплощением влияния рода Токугава в Киото. Он был завершен в 1603 году, и когда в том же году Иэясу стал сёгуном, он отправился из этого замка в императорский дворец, чтобы официально выразить благодарность за своё назначение.

Здесь же он принимал поздравления от судебных чиновников. Окружённый рвом, глинобитными стенами и башнями замок стоит на ровном месте, в нём устроена пятиярусная главная башня и он имеет характеристики, потенциально позволяющие использовать его в случае сражения. Однако в 1625 году, после смерти Иэясу, были построены ворота, через которые в замок мог въехать император. Замок стал местом проведения церемоний и приобрёл более мирный имидж.



Ворота Хигаси Отэмон в замке Нидзё в Киото. Существующие ворота появились в результате перестройки в 1663 году (© Pixta)

В 1867 году именно в замке Нидзё Токугава Ёсинобу, последний сёгун, передал власть императору Мэйдзи. В настоящее время замок зарегистрирован как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве части исторических памятников древнего Киото.

Фотография к заголовку: Замок Окадзаки сейчас является местной достопримечательностью, его реконструированная крепость была построена в 1959 г. (PIXTA)