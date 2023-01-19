Замки Токугавы Иэясу

Замки Токугавы ИэясуИстория Туризм
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Место рождения Иэясу
Токугава Иэясу, будущий основатель сёгуната Эдо, родился в 1543 году в замке Окадзаки в провинции Микава (ныне – префектура Айти). Считается, что впервые укрепления здесь построил род Сайго в 1452 году; позднее их захватил дед Иэясу, Мацудайра Киёясу, который построил на этом месте замок.
После смерти Киёясу род Мацудайра пришёл в упадок, и его сын Хиротада стал вассалом рода Имагава провинции Суруга (нынешняя префектура Сидзуока). Сын Хиротады, Иэясу, (тогда носивший данное при рождении имя Мацудайра Такэтиё) должен был отправиться в Суруга в качестве заложника в 1547 году, но предательство вассала привело к тому, что вместо этого его захватил род Ода из провинции Овари (нынешняя преф. Айти). Есть неподтверждённые истории о том, что там ему повстречался его будущий соперник, Ода Нобунага. Однако два года спустя Иэясу всё-таки стал заложником у рода Имагава после того, им удалось договориться с родом Ода.
Хиротада был убит в 1549 году, а Иэясу был заложником, поэтому в замке Окадзаки долгое время фактически не было правителя. В 1560 году Нобунага, к тому времени возглавивший род Ода, победил Имагаву Ёсимото в битве при Окэхадзама. Когда Ёсимото погиб в бою, Иэясу воспользовался возможностью вернуться домой после 13-летнего отсутствия.
Вероятно, в то время замок Окадзаки не имел каменных стен, а крыши башен и ворот были покрыты соломой. Согласно записям того времени, Иэясу руководил ремонтом – можно представить, как этот молодой человек, вырвавшись из-под контроля рода Имагава, приехал управлять своими владениями. Следующие десять лет Иэясу провёл, объединяя провинцию Микава и использовал в качестве главной базы замок Окадзаки.
Военный опыт
В 1570 году Иэясу перенёс свою базу из Окадзаки в Хамамацу, на 70 километров к востоку, когда могущественный военачальник Такэда Сингэн стал распространять своё влияние на запад.
Иэясу свой новый главный замок назвал Хамамацу, «Сосны на берегу», от хама, «побережье», и мацу, «сосна». Он расширил ранее существовавший замок и оставался там в течение 17 лет. При нём там были глинобитные стены, и уже позднее, когда род Хорио вступил во владение этим замком во время правления Тоётоми Хидэёси, были построены каменные стены и здания.
Замок Хамамацу известен в частности тем, что туда Иэясу бежал, спасаясь после жестокого столкновения с армией Такэда Сингэна в битве при Микатагахара в 1573 году. Он не захотел сидеть в осаде в замке и отправил свою армию в открытый бой, но потерпел сокрушительное поражение и потерял многих талантливых вассалов.
Иэясу продолжал улучшать замок и тогда, когда род Такэда пришёл в упадок после смерти Сингэна в 1573 году. Он изучил методы строительства замков своего врага и работал над укреплением обороны. Хамамацу был тем местом, где Иэясу испытал унизительный опыт, но использовал его для обучения.
Первый замок Иэясу, построенный по новым стандартам
Ода Нобунага и Токугава Иэясу были союзниками, но после смерти Нобунаги в 1582 году Иэясу столкнулся с его преемником, Тоётоми Хидэёси (тогда он носил имя Хасиба Хидэёси). Их войска сошлись в битве при Комаки и Нагакутэ в 1584 году.
Результат битвы никому не принёс окончательной победы, но Иэясу стал вторым по силе лидером в стране. Он переехал дальше на восток, в Сумпу, чтобы защититься от Хидэёси, где построил свой первый современный по тем временам замок с крепостью и каменными стенами.
Замок Сумпу сейчас находится в парке в городе Сидзуока.
Строительство началось летом 1585 года, и через несколько месяцев после этого туда переехал Иэясу. Крепость была завершена ещё через два года, но мы знаем о ней немного и не можем полагаться на изображения того времени.
Иэясу обосновался в Сумпу и жил там до момента, когда Хидэёси приказал ему переехать в регион Канто в 1590 году. Он впоследствии основал сёгунат в Эдо (ныне Токио) в 1603 году, но через два года уступил титул сёгуна своему сыну Хидэтаде и вернулся в Сумпу. Если не считать кратковременного пребывания в замке Нидзё в Киото, Иэясу оставался в Сумпу с тех пор до своей смерти в этом замке в 1616 году.
Крепость, достойная сёгуна
После того, как Хидэёси уничтожил род Ходзё в регионе Канто, он приказал Иэясу переехать на бывшую территорию этого рода, и Иэясу решил обосноваться в Эдо в провинции Мусаси. Хидэёси умер в 1598 году, что привело к новому раунду борьбы за власть. В битве при Сэкигахара в 1600 году Иэясу установил контроль над страной, а в 1603 году учредил новый сёгунат.
К тому моменту он уже сделал некоторые улучшения в замке Эдо, где сейчас находится императорский дворец в Токио, но продолжил эту деятельность и потом, чтобы построить крепость, достойную сёгуна. В эту работу свой вклад должны были внести даймё со всей страны. Камень для стен доставлялся морем с побережья Идзу (ныне префектура Сидзуока) и Сагами (ныне префектура Канагава).
Строительство центрального комплекса хоммару началось в 1606 году, и именно здесь жил Хидэтада, второй сёгун Токугава. В одной записи замок описывался как «настолько высокий, что доставал до облаков» и «белый, как заснеженная вершина». Предполагают, что этот цвет ыбл обусловлен использованием гипса.
Исторические материалы, описывающие замок Эдо в начале его существования, показывают, что он был спроектирован с расчётом на сражения. По масштабам он превзошёл замок Осака, построенный Тоётоми Хидэёси, замок должен был произвести впечатление на смотрящих и дать им почувствовать, что Японией теперь правит род Токугава.
В 1614 году, после добавления дополнительных элементов, строительство замка сёгунов Токугава было завершено.
База сёгуната в Киото
Если замок Эдо демонстрировал самурайскую силу, то замок Нидзё стал воплощением влияния рода Токугава в Киото. Он был завершен в 1603 году, и когда в том же году Иэясу стал сёгуном, он отправился из этого замка в императорский дворец, чтобы официально выразить благодарность за своё назначение.
Здесь же он принимал поздравления от судебных чиновников. Окружённый рвом, глинобитными стенами и башнями замок стоит на ровном месте, в нём устроена пятиярусная главная башня и он имеет характеристики, потенциально позволяющие использовать его в случае сражения. Однако в 1625 году, после смерти Иэясу, были построены ворота, через которые в замок мог въехать император. Замок стал местом проведения церемоний и приобрёл более мирный имидж.
В 1867 году именно в замке Нидзё Токугава Ёсинобу, последний сёгун, передал власть императору Мэйдзи. В настоящее время замок зарегистрирован как объект Всемирного наследия ЮНЕСКО в качестве части исторических памятников древнего Киото.
Фотография к заголовку: Замок Окадзаки сейчас является местной достопримечательностью, его реконструированная крепость была построена в 1959 г. (PIXTA)