Буддизм в Японии (5): трансформация направления Тэндай под влиянием общественных изменений

Японский буддизм

Начиная с периода Хэйан два направления эзотерического буддизма, Тэндай и Сингон, распространились в Японии как «Истинные учения Будды». В пятой части я расскажу о направлении Тэндай, которое обрело силу благодаря своей способности приспосабливаться к различным ситуациям и породило основные школы японского буддизма.

Вариативность учения Тэндай

Начиная с IX века (период Хэйан) развитие японского буддизма происходило за счёт двух направлений эзотерического буддизма, имеющих свои особые характерные черты – Сингон и Тэндай. Если посмотреть с точки зрения истории буддизма, то эзотерический буддизм был последним буддийским течением, появившимся в Индии, зато в Японии он с самого начала своего появления признавался «истинным учением Будды».

Направление Сингон, в основе которого лежал чистый эзотерический буддизм, продолжало твёрдо придерживаться своих воззрений с небольшими изменениями на протяжении всей его истории. С другой стороны, направление Тэндай представляло собой синкретическую философию, созданную путем связывания различных принципиально различных буддийских учений своей особой логикой и обволакивания их флёром эзотерического буддизма, поэтому она обладала способностью по-разному изменяться в зависимости от обстоятельств времени и общественных условий. Для понимания сущности японского буддизма необходимо осознать то влияние, которое направление Тэндай оказало на последующие поколения.

Направление Тэндай, обосновавшееся на горе Хиэй в непосредственной близости от столичного города Киото, оказало чрезвычайно большое и разностороннее влияние на последующий японский буддизм. Мы можем выделить три аспекта этого влияния.

Отмена ритуала пострижения в монахи и стирание границы между монахами и мирянами

Как было показано в предыдущих статьях, японский буддизм с самого начала возник как особая форма буддизма без сангхи (самоуправляющейся организации монахов, живущих в соответствии с учением Будды), однако обряд пострижения в монахи был чётко определён. Он устанавливается буддийским сборником дисциплинарных правил «Виная-питака» (яп. Рицудзо), который привёз в Японию Цзяньчжень, и называется упасампада на санскрите, а иероглифами записывается как «принятие обетов» (受戒, дзюкай). Этот ритуал до сих пор широко практикуется в буддийских странах.

Буддийские монахи Нара в то время были своего рода государственными служащими, подчинёнными центральному правительству, и им не разрешалось иметь сангху, основанную на правилах «Виная-питаки». Однако только упасампада из «Виная-питаки» была принята как есть и использовалась в качестве определения различия между монахами и мирянами. Статус этого ритуала в Японии был подобен сертификационному экзамену на государственную службу.

Национальный квалификационный экзамен на государственную службу, непосредственно находящийся в ведении государства, естественным образом предусматривал ограничение на количество людей, которые могут его успешно сдать. Таким образом, правительство ограничивало и количество людей, которые могли пройти ритуал и официально стать монахами.

Для направления Тэндай, которое появилось в Японии вскоре после переноса столицы из Нара в Хэйанкё (Киото) и в начале IX века обосновалось на горе Хиэй вблизи столицы, став новой идеологической силой, такое ограничение на количество монахов создавало сложные проблемы. Дело в том, что проведение ритуала пострижения в монахи было по закону исключительным правом Шести школ Южной столицы – монахов старых буддийских школ Нары.

Чтобы устранить это препятствие, направление Тэндай установило новый стандарт, согласно которому человек может стать монахом через искреннее устремление, даже если не проводится упасампада. По мере расширения могущества направления Тэндай эта тенденция распространилась практически на весь японский буддизм. Даже направление Сингон, соперничавшее с Тэндай, в конце концов последовало этой тенденции. В японском буддизме, где упасампада была ритуалом, связанным с государственной властью, устранение зависимости от этого ритуала представлялось важным требованием, необходимым для свободной религиозной деятельности.

Однако, если посмотреть на отказ от ритуала упасампада с другой стороны, мы увидим, что теперь кто угодно может по своему усмотрению назваться монахом. В результате в японском буддизме стирается чёткое разграничение между монахами, покинувшими мир, и обычными людьми, живущими в обществе.

И в наши дни разные буддийские школы проводят церемонии вступления в монахи по-разному, и почти никто не использует в качестве церемонии пострижения в монахи ритуал упасампада, основанный на «Виная-питаке». С точки зрения жителей других буддийских стран ситуация в японском буддизме, когда люди, не прошедшие ритуал, признаются монахами, кажется крайне странной, но у этого положения вещей была своя историческая подоплёка.

Оставить как есть: принятие противоречий между множеством буддийских учений

Мысль направления Тэндай стремилась охватить всё бесчисленное множество учений, созданных за долгую историю буддизма со времён Шакьямуни, и интегрировать в единое целое многообразие идей, изначально имеющих разное происхождение. Само собой разумеется, между ними возникало много противоречий. Таким образом, чтобы создать «единое учение», необходима была теория, обосновывающая правильность сохранения противоречий такими, какие они есть.

Поэтому в направлении Тэндай стало господствовать отношение к полному принятию реальности. Ученики Сайтё (767-822), который привёз учение Тэндай в Японию, стали отстаивать особую идеологию, утверждающую, что нынешнее состояние реальности и есть состоянием просветления, что заблуждения в своей самости и есть просветление, и что всё сущее, одушевлённое и нет, содержит элементы, необходимые для того, чтобы стать буддой.

Такой образ мышления был весьма далёк от начальных учений Будды, суть которых в том, что мы можем достичь просветления только при помощи устранения мирских желаний посредством практики. Однако он близок к японскому анимизму и без особых противоречий укладывается в доктрину первоначального эзотерического буддизма, утверждавшего, что вся Вселенная является проявлением мистической энергии и каждый человек может осознать своё единство с ней.

По этим причинам философия Тэндай с её абсолютным признанием реальности распространилась на весь японский буддизм, как и отказ от ритуала упасампада. Учение о принятии реальности такой, какая она есть, и сейчас широко распространено в современном японском буддизме и оказывает большое влияние на способ мышления японцев.

Экстремальная физическая практика: преодоление препятствий на пути к миру Будды

В учении направления Тэндай, представляющем собой комплекс различных буддийских философий, невозможно дать чёткий ответ на вопрос о том, какой должна быть практика для ушедших от мира монахов, стремящихся к просветлению. С другой стороны, было необходимо окутать учение атмосферой эзотерического буддизма, в котором к миру Будды приобщаются только те, кто преодолел определённые препятствия, а люди, не принадлежащие к этим избранным, должны молиться о благополучии, уповая на их силу. Показать особый характер направления Тэндай как комплекса всей буддийской мысли через способы практики, основанные только на писаниях эзотерического буддизма, было невозможно – иными словами, сама установка на то, что Тэндай является направлением, включающем все буддийские учения, лишала возможности ограничить практики в каком-то определённом виде. По этой причине направление Тэндай создало собственные новые методы практики.

Такая практика должна была наглядно показывать, что практикующий приблизился к миру Будды. Поэтому было необходимо установить такой уровень сложности, который не могут преодолеть обычные люди, и только изредка появлялись те, кто был на это способен. Исходя из этой потребности, в направлении Тэндай были придуманы различные методы практики, которые было крайне трудно реализовать, зато те, кто через них прошёл, почитались простыми верующими как святые, приблизившиеся к миру Будды. Такие виды экстремальной аскетической практики противоречат вышеупомянутому абсолютному признанию реальности, то есть представлениям о том, что данность хороша такой, какая она есть, однако и это противоречие, по их представлениям, снималось на более высоком уровне признания реальности. Любое теоретическое противоречие можно объяснить через идею всеобъемлющего признания того, что данность хороша такой, какова она есть.

По мере того как синкретичное и при этом обладавшее способностью к изменениям направление Тэндай распространяло своё влияние в Киото, японской столице того времени, оно порождало различные школы буддийской мысли. С этой точки зрения Тэндай вполне можно считать основой японского буддизма, оставив в стороне оценки позитивных и негативных сторон этого буддийского направления. В следующем выпуске я расскажу о том, как японский буддизм, состоявший в основном из двух больших направлений эзотерического буддизма, разделился на различные ветви.

Фотография к заголовку: Компонтюдо, главный павильон монастыря Энрякудзи на горе Хиэй (Pixta)