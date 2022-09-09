[Видео] Тибукусима, «место силы» на озере Бива: город Нагахама префектуры Сига

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Остров Тикубусима расположен на озере Бива (префектура Сига), которое является озером с самой большой площадью в Японии. На этом маленьком острове окружностью 2 км почитается прекрасная богиня Бэндзайтэн, и его посещает множество паломников. Пейзаж острова с гармоничным сочетанием зелени и тёмно-синей воды озера занесен в список Восьми видов озера Бива.

Бэндзайтэн является одним из семи божеств счастья, приносящих людям удачу; считается, что она управляет такими благами, как мудрость, богатство и долголетие. С древних времён богиню в народе называют Бэнтэн-сама. Наряду с Эносимой (город Фудзисава, префектура Канагава) и Ицукусимой (город Хацукаити, префектура Хиросима), Тикубусима является одним из трёх главных мест поклонения Бэндзайтэн Японии, а также самым известным «местом силы» на озере Бива.

Экскурсионные катера курсируют из портов Нагахама и Имадзу на остров Тикубусима, который расположен в северной части озера Бива и входит в состав города Нагахама, поездка занимает около 30 минут. Когда вы прибудете в порт острова и подниметесь по длинной каменной лестнице, вы окажетесь на территории храма Хогондзи. Храм был основан согласно распоряжению оракула великой богини Аматэрасу, в нём есть главных павильон Хондо, посвящённый Бэндзайтэн, пятиярусная каменная пагода, трехъярусная пагода, Зала сокровищ Хобуцудэн и другие постройки. После спуска по каменным ступеням с восточной стороны, вы увидите великолепные Китайские ворота Карамон. Красочная постройка в стиле периода Момояма признана важным культурным достоянием Японии. В павильоне Каннон-до, примыкающем к воротам Карамон, почитаются Бэндзайтэн и Тысячерукая и тысячеликая Каннон (Сэндзю сэнгэн Кандзэон босацу), скульптура которой является главным объектом поклонения храма.

Из Каннон-до по «лодочному коридору» вы можете добраться до святилища Цукубусума. Говорят, что главный павильон святилища является постройкой, перенесенной из замка Фусими, построенного Тоётоми Хидэёси. В Павильоне поклонения вы можете увидеть, как паломники бросают на счастье неглазурованные тарелки каваракэ. Говорят, что ваше желание сбудется, если вы напишете его на тарелке каваракэ и сможете бросит сквозь ворота тории ниже. Тикубусима – священное место, где в одном пространстве сосуществуют буддийские храмы и синтоистские святилища, представляющее уникальную японскую форму верований – синкретизм буддизма и синтоизма, синбуцу-сюго.

Видео предоставлено: ZTV

Создание текста: редакционный отдел Nippon.com

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