«Слепая ива, спящая женщина»: анимированный мир Мураками Харуки

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Режиссер Пьер Фёльдес рассказывает о том, как он адаптировал шесть рассказов Мураками Харуки, создав анимационный фильм.

Режиссер, композитор и художник. Сын венгерского пионера анимации Петера Фолдеша. Родился в США, вырос во Франции, в Париже. В 2022 году его анимационный фильм «Слепая ива, спящая женщина» получил особый приз жюри на Международном фестивале анимационных фильмов в Аннеси.

Потрясенная Япония

Полнометражный анимационный фильм «Слепая ива, спящая женщина», демонстрируемый в кинотеатрах Японии с 26 июля, представляет собой адаптацию шести рассказов Мураками Харуки. Фильм получил особый приз жюри на Международном фестивале анимационных фильмов в Аннеси в 2022 году и Гран-при на Международном фестивале анимационных фильмов в Ниигате; его также высоко оценил сам Мураками. Были адаптированы следующие истории: «Суперлягушка спасает Токио», «Именинница», «Поганка», «Птица в небе и вторничные женщины», «НЛО в Кусиро» и «Слепая ива, спящая женщина».



История начинается через несколько дней после Великого восточно-японского землетрясения

Действие фильма происходит в Токио в марте 2011 года, через несколько дней после Великого восточно-японского землетрясения 11 марта. После непрерывного просмотра новостей из зоны бедствия Кёко исчезает, оставив после себя письмо. Потрясенный внезапным исчезновением, Комура получает от коллеги загадочную маленькую коробку и отправляется в Хоккайдо, чтобы доставить ее сестре коллеги. Примерно в это же время другой коллега Комуры по имени Катагири встречает гигантскую лягушку, которая просит его помочь спасти Токио от гигантского землетрясения.



Жена Комуры Кёко исчезает после бесконечного просмотра передач о землетрясении, даже ночью

Режиссер Пьер Фёльдес рассказывает, что влюбился в рассказы Мураками и решил перенести их на экран. «Прежде всего, их отличает уникальный, новаторский стиль. Меня привлекло напряжение между сверхъестественным и обыденным. Мураками показывает происходящее в глубине человеческих сердец через рябь на поверхности – это чрезвычайно свежий взгляд».

Его особенно вдохновило богатство персонажей. «Лягушка, Комура и Катагири эксцентричны, забавны и трогательны. Мне нравится уникальная атмосфера этих историй, где всегда соседствуют юмор и цинизм. Я попытался воссоздать эту атмосферу на экране, почувствовав, что очень важно сохранить именно ее».



Однажды вечером, вернувшись домой, Катагири обнаруживает, что его ждет Лягушка

Адаптация произведений Мураками

Фёльдес практикует интуитивный подход к творчеству. Он выбрал шесть историй для фильма, потому что каждая из них глубоко затронула его чувства. «Существуют десятки способов адаптации произведений, но я следую основному правилу – всегда создавать нечто оригинальное. Я не придерживаюсь текста дословно, а ищу то, что говорится между строк, потому что считаю такой подход более верным. Я хотел раскрыть суть того, что вдохновляло Мураками».



Комура везет своего двоюродного брата-подростка на лечение слуха в автобусе, на котором он ездил в школу

Будучи художником, музыкантом и режиссером, Фёльдес говорит, что всегда использует один и тот же творческий подход, полагаясь на инстинкт, а не на анализ. «Я верю, что мой инстинкт гораздо разумнее моего разума». В качестве примера он приводит то, как он пишет картины. «Когда я глубоко вдохновлен и у меня есть идея, я как будто беру лук и пускаю стрелу в направлении того, что меня привлекает и интересует, а затем изменяю и уточняю ее путь, пока не получу то, что хочу».



Когда-то Кёко была девушкой друга Комуры

Фёльдес считает, что написание сценария похоже на создание картины: «Вы смотрите на что-то, у вас появляется идея, и вы начинаете писать. Потом добавляете новые и новые слои, разрушая то, что видели раньше. Так создается глобальное видение. Оно одновременно прекрасно и уродливо, поэтому вы продолжаете добавлять слои уродства, покрывая ими слои красоты, пока не получите то, к чему стремились. Написание сценария представляет собой очень похожий процесс, поэтому я взял мир рассказов Мураками Харуки в качестве отправной точки, и добавил всевозможные слои того, что чувствовал сам. Я действую импульсивно, редактирую и дорабатываю – мне нравится идея интуитивно делать что-то лучше».



Комура продолжает думать о словах, оставленных Кёко: «Жить с тобой – все равно что жить с куском воздуха»

Чтобы соединить шесть рассказов в единый фильм, Фёльдес сначала проследил пути развития всех персонажей и создал пять повествований. Затем он убрал десятки персонажей, оставив только четырех и создав сценарий, в котором сюжеты переплетались вокруг них. Оригинальные произведения были деконструированы, а их структура собрана заново, в результате чего получился семисерийный фильм.

«Сквозные темы, объединяющие все истории, постепенно выкристаллизовались в процессе написания и редактирования сценария. Примерно в то время, когда я закончил сценарий, я наконец понял, каким будет мой фильм».



Кёко доставляет еду владельцу итальянского ресторана, в котором она работала, в воспоминаниях о своем двадцатом дне рождения

На расстоянии от катастрофы

Работая над адаптацией рассказов Мураками, Фёльдес решил, что его персонажам нужна общая идея. Ею стал мотив землетрясений.

Для Мураками землетрясения – одна из главных тем. Рассказы «Суперлягушка спасает Токио» и «НЛО в Кусиро» взяты из сборника «Все дети богов танцуют» (Ками-но кодомотати ва мина одору), который был написан после Великого землетрясения Хансин-Авадзи в январе 1995 года. Однако в фильме действие переносится в период Великого восточно-японского землетрясения 2011 года.

Фёльдес говорит, что просмотр видеозаписей из зоны бедствия стал для Кёко шансом справиться с дремлющими внутри нее чувствами. «В 2011 году сотни миллионов людей по всему миру снова и снова смотрели видеозаписи землетрясения и цунами. Я был одним из тех, кого эти кадры просто потрясли. Поэтому было естественно построить сюжет фильма именно на этом землетрясении».



Комура отправляется в Кусиро на Хоккайдо, чтобы доставить коробку сестре своего коллеги, и обедает с ней и ее подругой. Во время обеда он узнает о своем знакомом, чья жена исчезла после встречи с НЛО

Тем не менее, Великое восточно-японское землетрясение выступает только фоном; в центре фильма – личные истории героев. По словам Фёльдеса, «они чувствуют травму от землетрясения, но горе не коснулось их напрямую». Между историей и катастрофой существует четкая дистанция.

«Герои, по сути, оказались в ловушке. Землетрясение для них не просто случайное событие, а возможность переосмыслить свою сущность. Кёко пересматривает свою супружескую жизнь, а Катагири заново открывает свою личность благодаря Лягушке, которая оказывается его Альтер Эго. В то же время Комура транслирует пустоту внутри себя в мир».

Это ощущение отдаленности от землетрясения присутствует и в оригинальных рассказах. Во время Великого землетрясения Хансин-Авадзи Мураками жил не в Японии, а в Соединенных Штатах. Таким образом, точка зрения Фёльдеса, как человека, не являющегося японцем, пересеклась с восприятием Мураками.



Женщина, которую Комура встречает на своем пути, рассказывает ему странную историю

Непосредственное вдохновение

Чтобы закончить работу над сценарием Фёльдес отправился в Японию: «Я думал, что смогу получить новый заряд вдохновения. Каждый день я ходил по разным районам, стараясь забыть о себе и погружаясь в атмосферу различных мест. В то же время я хотел нащупать нужный путь, постоянно задавая вопросы самому себе». По его словам, он закончил работу над сценарием, когда ел бэнто в синкансэне.



Катагири падает на землю как подстреленный на одной из улиц Кабукитё

Вдохновение Японией прослеживается как в тексте, так и в визуальном и звуковом сопровождении фильма. Временами Фёльдес выражает свою любовь и уважение к японскому искусству, например, используя сюнга Хокусая. Японский язык также часто слышен по телевизору или в больничных объявлениях.

«Я начинал как композитор, поэтому, чтобы создать оригинальное звучание, соответствующее мировоззрению фильма, мне захотелось поиграть со звуком, смешивая множество различных эффектов со звучанием языка», - говорит он. «Помимо диалогов и голосов, в фильме используются и другие звуки Японии. Визуальный ряд тоже представляет собой воображаемую Японию, смешанную с реальной, взятой из фотографий, которые я сделал во время своего путешествия».



Комура готовит пасту и в этот момент получает звонок от матери. Он вспоминает, что пропал кот по кличке Ватанабэ

В преддверии июльского релиза в японских кинотеатрах была снята новая японская версия фильма. Под руководством Фёльдеса режиссер Фукада Кодзи, известный по таким фильмам, как «Гармония» (2016), собрал известных актеров, чтобы создать нечто большее, чем просто дублированную версию. Фёльдес считает японскую версию «уникальным произведением - фильмом, каким я его себе представлял».

«Сначала мы сняли живое выступление актеров, а затем использовали материалы съемки как основу для анимации. Диалоги были на английском языке. Мы сделали французскую версию с помощью дубляжа, но у актеров не было опыта, поэтому мы записывали их по отдельности. В отличие от этого, в японской версии почти все сцены были записаны со всеми участниками, как настоящие разговоры. Обмен мнениями между всеми участниками, а также режиссерские приемы Фукады – это действительно замечательный опыт».



Комура встречает девушку и ждет в ее саду, пока Ватанабэ пройдет мимо

Чтение рассказов Мураками и просмотр фильма могут стать ценным способом наблюдения за художественным процессом, когда Фёльдес интерпретирует рассказы и реконструирует их в единое повествование.

Трейлер

Фотография к заголовку: Сцена из фильма «Слепая ива, спящая женщина»

Все фотографии из фильма © 2022 Cinéma Defacto/Miyu Productions/Doghouse Films/9402-9238 Québec Inc. (Micro_scope, Productions l’unité centrale)/An Original Pictures/Studio Ma/Arte France Cinéma/Auvergne-Rhône-Alpes Cinéma)