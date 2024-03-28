Сибуя (JY20): деревня Сибуя – район суходольных полей, а ещё раньше – Сиоя-но сато, деревня «Солёная долина»

История Токио: откуда берут своё название станции линии Яманотэ?

С тех пор как в 1909 году линия Яманотэ получила своё название, она способствовала развитию Токио как главная артерия столицы, и в настоящее время включает 30 станций. Через происхождение названия станций мы можем открыть для себя неизвестные страницы истории этих мест. В первой статье мы расскажем о станции Сибуя, которая расположена на въезде в крупнейший город Японии и сейчас в процессе реконструкции. Ей присвоен кодовый номер JY20, и она находится в ведении компании JR East.

Три теории происхождения названия станции

Диагональный перекрёсток Сибуя считается самым загруженным перекрёстком в мире, и многие люди со всего мира, приехав в Японию, направляются в Сибуя, чтобы осмотреть его и другие достопримечательности района. Сейчас трудно представить, но вплоть до эпохи Мэйдзи (1868-1912) это была тихая деревня. Глядя на карты того времени, можно увидеть, что три деревни – Ками-Сибуя, Нака-Сибуя и Симо-Сибуя – находились посреди суходольных полей, чайных плантаций и грушевых садов.



Карта района Сибуя в начале периода Мэйдзи. Посреди полей мы видим названия деревень (1) Ками-Сибуя, (2) Нака-Сибуя и (3) Симо-Сибуя (скопировано из системы просмотра исторической сельскохозяйственной среды Национальной организации по исследованию сельского хозяйства и продуктов питания)

В 1889 году три деревни объединили, и они образовали деревню Сибуя, а в 1909 году она стала посёлком Сибуя. По данным первой национальной переписи населения 1920 года, население посёлка составляло 81 000 человек. Это был самый населённый посёлок (мати) в стране. Понятно, что с открытием станции Сибуя произошёл быстрый приток людей в эти места.

Почему эта местность вообще получила такое название, «Горькая долина»? Существует несколько теорий происхождения этого названия, в том числе следующие.

Топографическая теория морского побережья

Первоначально местность называлась «Сиоя-но сато», «деревня Солёная долина», что впоследствии трансформировалось в «Сибуя». Весьма вероятно, что в древние времена эта местность была приморской, и если глубоко копнуть, можно было добывать соль.

Топографическая теория низменности вдоль реки

Здесь раньше протекала река, и её бассейн представлял собой вогнутую низменность, долину. Другая теория состоит в том, что речная вода имела цвет сибуй (красновато-коричневый) и содержала железо, из-за чего Сибуя получила название «Горькой долины».

Река Сибуя до сих пор течёт на протяжении 2,4 км от юга станции Сибуя до моста Тэнгэндзи. Остальная часть переведена под землю в водопропускную трубу, которая сейчас является главной канализационной линией. Мало кто знает, что река Кохонэгава, приток реки Сибуя, текущий к мосту Сангу, послужила источником вдохновения для создателей детской песни «Весенний ручей» (Хару-но когава). Эта река тоже переведена в подземную водопропускную трубу.

Теория имени человека периода Хэйан (794-1192)

Эта теория состоит в том, что в конце периода Хэйан самураю, который поймал разбойника, ворвавшегося в императорский дворец в Киото, император даровал фамилию «Сибуя», и он получил владения в этих местах.

Исследователь географических названий Танигава Акихидэ говорит, что наиболее достоверной представляется версия искажения названия «Сиоя-но сато». Это так называемый топографический топоним, происходящий от особенностей местности. Кроме того, с топографической точки зрения не является ошибочной и теория о том, что эта территория расположена в речной долине, так что её трудно опровергнуть. Самая высокая станция линии Яманотэ, станция Ёёги, расположена на высоте 38,7 метра над уровнем моря. Оттуда местность спускается примерно на 15 метров в окрестностях станции Сибуя и поднимается в сторону станции Эбису, так что Сибуя находится в нижней части долины.

Самурай, получивший фамилию «Сибуя» в награду за поимку разбойника

С другой стороны, теория, основанная на имени человека, – не более чем легенда, но она достаточно интересна, и о ней хотелось бы поговорить подробнее.

Самураем, который поймал разбойника в императорском дворце Киото, был Кавасаки Сигэиэ из рода Камму Хэйси, то есть тех Тайра, которые происходят от императора Камму. Он проживал в уезде Татибана земли Мусаси (совр. район Кавасаки, город Кавасаки).

Разбойник, которого поймал Сигэиэ, назвал своё имя – Сибуя гон-но сукэ Морикуни из земли Сагами. Когда император Хорикава услышал об этом, он в награду даровал Сигэиэ фамилию «Сибуя». Говоря вкратце, после окончания службы в дворцовой охране Кавасаки Сигэиэ стал называть себя «Сибуя Сигэиэ» и получил владения на территории современного района Сибуя.

Однако теория о том, что самурай взял имя разбойника в качестве фамилии, выглядит слишком надуманной. Со своей стороны могу выдвинуть всего лишь гипотезу, но поскольку гон-но сукэ, «наместник» в имени «разбойника» является государственной должностью, установленной императорским двором, естественнее было бы предположить, что Сибуя гон-но сукэ был аристократом, проживавшим в земле Сагами и служившим императорскому двору, и из-за каких-то проблем с управлением его приказали покарать, а после того, как его убил Кавасаки Сигэиэ, его стали описывать как «разбойника».

В конечном счёте можно сказать, что Сибуя – это топоним, который скорее всего происходит от особенностей местности, например от «Сиоя-но сато», «деревня Солёная долина», и кажется логичным предположить, что история о поимке разбойника была создана родом Сибуя, взявшим фамилию от этого топонима, чтобы похвалиться своими военными подвигами.

Основные достопримечательности: святилища Конно Хатимангу и Миямасу Митакэ

Примерно в 5 минутах ходьбы от станции Сибуя, недалеко от святилища Кинно Хатимангу за полицейским управлением района Сибуя находилась бывшая усадьба рода Сибуя. В истории святилища говорится, что в конце периода Хэйан, в 6 году Кандзи (1092) Сигэиэ построил здесь замок Сибуя. Это был по сути административный центр рода Сибуя до его падения в 1524 году в период Сэнгоку (период Сражающихся провинций, 1467-1568).



Святилище Конно Хатимангу (PIXTA)

Однако от замка не осталось ничего, и Нисимата Сосэй, исследователь замков и истории периода Сэнгоку, говорит, что история о «руинах замка» – всего лишь легенда, и там была только усадьба. В качестве доказательства он указывает на то, что это место не подходит для строительства замка. В любом случае, здесь можно хорошо прогуляться, представляя, как выглядели эти места в старину.

Следующее известное место – памятная стела Догэндзака, расположенная на перекрёстке перед полицейским участком Догэндзакаками. Хотя это и известное место, сюда заглядывает очень мало людей.



Памятная стела Догэндзака (PIXTA)

Согласно пояснительной надписи, название «Догэндзака», «спуск Догэна», возникло в период Сэнгоку, когда военачальник Ходзё Удзицуна вторгся в эту местность в 1524 году и уничтожил род Сибуя, а член рода Ходзё Овада Догэн построил отшельническую келью рядом со склоном. В «Дневнике годов Тэнсё» (Тэнсё никки), который написал Найто Киёнари, вассал Токугавы Иэясу, сделана запись, что Догэн послал Иэясу историческое сочинение.

С другой стороны, в книге «Картины знаменитых мест Эдо» (Эдо мэйсё дзуэ) говорится, что Овада Догэн жил в начале периода Камакура (1192-1333) и принадлежал к семье Вада Ёсимори, который был вассалом Минамото-но Ёритомо. Когда род Вада восстал против власти сёгуната Камакура и был разгромлен, Догэн бежал из Камакуры, спрятался на этом склоне и стал знаменитым разбойником, поэтому склон стали называть Догэндзака.

Эти два эпизода относятся к совершенно разным периодам, Сэнгоку и Камакура, и оба не выглядят достоверными, но не исключено, что с этим местом действительно связана какая-то бурная и кровавая история. Кстати, неизвестно также, кто установил «поминальную стелу дороги Догэндзака» и для поминовения кого.

Ещё одно малоизвестное историческое место в Сибуе, о котором следует упомянуть, – это святилище Миямасу Митакэ, расположенное примерно в двух минутах ходьбы от станции.

Перед святилищем вместо комаину, охраняющей фигуры, напоминающей собаку, установлена бронзовая статуя ямаину, «горной собаки», как в старину называли японского волка. Эта статуя – реплика, а оригинальная каменная статуя волка, предположительно сделанная в годы Эмпо (1673-1681), хранится в офисе святилища.



Святилище Миямасу Митакэ расположено в тихом месте недалеко от станции Сибуя посреди современных зданий (PIXTA)



Святилище охраняет волк, а не комаину (PIXTA)

Горы Титибу, простирающиеся в верховьях реки Аракава, были местом обитания японского волка, который с конца периода Мэйдзи считается вымершим. В этом районе есть много святилищ, где волки почитаются как ину-сама, «господин пёс», и говорят, что в период Эдо культ волков распространился на равнины региона Канто-Косин, поскольку считался действенным для предотвращения эпидемий.

Святилище Миямасу Митакэ – интересное место, где вы можете увидеть остатки поклонения волкам в самом центре мегаполиса.

Общие сведения о станции Сибуя

Введена в эксплуатацию 1 марта 1885 г.

Среднее количество пассажиров в день: 292 631 человек (4-е место среди 30 станций Яманотэ в 2022 г., исследование JR East)

Маршруты: линии Сайкё, Сёнан-Синдзюку (JR), Дэнъэнтоси, Тоёко (Токю), Гиндза, Хандзомон, Фукутосин (токийское метро), Кэйо Инокасира

Фотография к заголовку: Станция Сибуя в 1925 году (предоставлено Железнодорожным музеем)