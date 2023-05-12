Виртуальная реальность Токио 2023

[Видео VR 360º] Асакуса – самый популярный среди туристов район, в котором сохранилась атмосфера периода Эдо

Культура История Туризм

В первой части серии видео виртуальной реальности знаменитых мест Токио и сезонных пейзажей мы представим одно из ведущих туристических мест Японии – квартал Асакуса в токийском район Тайто. В старинном районе вокруг основанного 1400 лет назад храма Сэнсодзи и в наше время царит такое же оживление, как и в старые времена в период Эдо.
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Как смотреть VR-видео с обзором в 360º

  • При просмотре на ПК можно поворачивать изображение во всех направлениях, управляя курсором.
  • При просмотре в приложении YouTube на смартфоне или планшете точка обзора меняется при изменении ориентации устройства.Поворачивать изображение можно и пальцем.
  • Наилучший эффект достигается при использовании очков или гарнитуры виртуальной реальности.

Самый популярный среди туристов токийский район

Ворота Каминаримон на рассвете. Вход на территорию храма открыт круглосуточно

Ворота Каминаримон на рассвете. Вход на территорию храма открыт круглосуточно

Дорога Омотэсандо и торговый район Накамисэ в храме Сэнсодзи

Дорога Омотэсандо и торговый район Накамисэ в храме Сэнсодзи

Асакуса ещё с периода Эдо была популярным районом. Его ежегодно посещает более 30 миллионов японских и иностранных туристов, и до эпидемии коронавируса каждый третий приезжающий в Японию иностранец здесь бывал.

Символ Асакуса, ворота Каминаримон, расположены у входа на дорогу Омотэсандо храма Сэнсодзи, и здесь всегда много людей, делающих памятные фотографии на фоне огромного красного фонаря. Нынешние ворота подарил храму президент компании Matsushita Electric Industrial (ныне Panasonic) Мацусита Коносукэ в 1960 году. На обратной стороне фонаря написано официальное название ворот Фурайдзиммон, «Ворота божеств ветра и грома».

Пройдя через Каминаримон, вы попадёте на старейшую торговую улицу Японии Накамисэ. Улица на протяжении примерно 250 метров заполнена магазинами, торгующими сувенирами и сладостями. Когда вы преодолеете скопления людей, вы подойдёте к воротам Ходзомон, где хранятся сутры и храмовые сокровища. Здесь установлены ​​статуи стражей Нио. На западной стороне территории храма стоит пятиярусная пагода, позволяющая ещё лучше ощутить атмосферу Японии, а при взгляде на восток открывается вид на 634-метровую башню «Небесное дерево Токио» (Tokyo Sky Tree), прекрасно контрастирующую с пейзажем древнего храма.

Главный павильон Хондо по центру и пятиярусная пагода слева

Главный павильон Хондо по центру и пятиярусная пагода слева

Подсветка ворот Ходзомон

Подсветка ворот Ходзомон

Большое здание впереди – главный павильон Хондо, в котором хранится главный образ храма – изваяние бодхисаттвы Кандзэон, найденное в реке Сумида в VII веке. Сюда стекаются верующие, чтобы соприкоснуться с благостью этой святыни. После захода солнца главный зал Хондо и другие постройки подсвечивают, создавая фантастический пейзаж, очень отличающийся от вида храма в дневное время.

Если пройти около 5 минут по улице Хигаси-сандо, идущей от восточных ворот Нитэммон, вы подойдёте к парку Сумида у одноимённой реки. Это популярное место для любования цветущей сакурой весной, а летом здесь дует прохладный вечерний бриз. На противоположном берегу реки рядом с башней Tokyo Sky Tree вы увидите таинственное высокое здание с золотистой наружной отделкой – это головной офис пивоваренной компании Asahi Breweries, выполненный в виде кружки с пенящимся пивом. По соседству находится здание Super Dry Hall, которым управляет компания, а золотой объект на нём называется Flamme d’Or, «Золотое пламя». Эти здания, построенные в 1989 году, сейчас являются известными достопримечательностями Асакусы.

В 2020 году открылась прогулочная трасса Sumina River Walk вдоль железнодорожного моста выше по течению. Она ночью освещается, это одно из мест романтических свиданий – маршрут, ведущий к Tokyo Sky Tree. Асакуса – постоянно развивающийся туристический район, и он будет продолжать радовать посетителей в будущем.

Вид на реку Сумида

Вид на реку Сумида

Репортаж и текст: редакция Nippon.com

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