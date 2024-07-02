400-летие завершения строительства 53 станций Токайдо: история главной дороги Японии

В 2024 году исполняется 400 лет со дня завершения строительства Сёно-дзюку (город Судзука, префектура Миэ), последней из 53 станций тракта Токайдо, соединившего Киото, где располагался императорский дворец, и Эдо, резиденцию сёгунов. По случаю этой знаменательной годовщины мы расскажем об истории Токайдо и его 53 станциях.

Превращение военной дороги сёгуната в важнейший путь торговли и путешествий

Словом «Токайдо», «Восточная морская дорога», с древних времён называли тихоокеанскую сторону центральной части Хонсю. Это был обширный регион в рамках административного деления страны на «пять провинций и семь дорог» (гоки ситидо) древней Японии. Со временем это слово стало относиться к одной из пяти главных дорог периода Эдо (1603-1868), которые начинались от Нихомбаси в Эдо, наряду с Накасандо, Никко кайдо, Осю кайдо и Косю кайдо.



Полихромная гравюра нисики-э, изображающая рыбный рынок Нихомбаси в период Эдо (Утагава Хиросигэ, «Знаменитые места Эдо: Нихомбаси, Это мэйсё нихомбаси, Цифровая коллекция Национальной парламентской библиотеки)



«Японский мост» Нихомбаси сейчас. Мост когда-то был построен из дерева и много раз перестраивался после разрушений, вызванных сильными пожарами, или из-за ветхости. Современный каменный мост построили в 1911 году, а в 1963 году над ним открылась столичная скоростная автомагистраль (фото: Хисаки Амано)

В 1601 году Токугава Иэясу разослал на все почтовые станции сюку на тракте Токайдо «постановление о сменных лошадях» (готэмма-но садамэ). В нём предписывалось содержать на каждой станции 36 государственных лошадей (тэмма), и люди по предъявлению красной печати с именем сёгуна могли использовать этих лошадей. Иэясу годом ранее выиграл битву при Сэкигахаре, и для окончательного объединения страны он стремился наладить быструю связь между Эдо и регионом Киото и Осаки, где располагался императорский двор и резиденция рода Тоётоми.

Путешествующих по государственным делам и государственные товары перевозили от станции до станции бесплатно. На маршруте Токайдо между Эдо и Киото располагалось 53 почтовые станции, и их называли «53 пересадки», годзюсан цуги (53次).

Позднее поток людей и грузов увеличился из-за введения системы обязательной службы феодалов даймё в Эдо (система санкин котай). На станциях были устроены «командные пункты» хондзин и «второстепенные командные пункты» ваки хондзин, где останавливались придворные аристократы, даймё и высокопоставленные чиновники сёгуната, построили и гостиницы для простого народа хатаго. В военных целях в различных местах были устроены заставы сюкусё, а на некоторых реках запретили возводить мосты.



Процессия санкин котай переправляется через реку Ооигава между землями Тотоми и Суруга. На некоторых реках запрещали возводить мосты или устраивать паромные переправы, и в таких случаях участников процессии переносили через реку, или переправляли на платформах, напоминающих паланкины («Картина переправы через реку Ооигава» Ооигава рэндай ватаси-но дзу, Цифровой архив Токийской библиотеки)



Слева – «командный пункт» хондзин на станции Футагава (город Тоёхаси, префектура Айти), наследие рода Баба, который обслуживал хондзин с 1807 по 1870 гг. Постройка была восстановлена в том виде, который имела в конце периода Эдо, и открыта для посетителей. Справа – постоялый двор «Сэймэйя» на станции Футагава, где воссозданы сцены жизни путешественников, в данном случае они снимают соломенные сандалии варадзи и моют ноги (PIXTA)

После окончания эпохи войн тракт Токайдо превратился из дороги, имевшей в первую очередь политическое и военное значение, в транспортную артерию, по которой могли путешествовать простые люди.

Поводом для этого стали паломничества на гору Фудзи и в святилище Исэ.

Идея о том, что гора Фудзи является священной, существовала с древних времён, но в середине периода Эдо число тех, кто стремился совершить восхождение, быстро росло. В самом Эдо образовалось огромное количество фудзико – групп людей, время от времени совершающих паломничества на гору. Они получили обобщающее название хаппяку я ко, «808 ко», то есть «бесчисленное количество групп».

Кроме того, стали популярными и групповые паломничества окагэ-маири в святилище Исэ, а особо крупномасштабные перемещения миллионов людей происходили трижды за период в 60 лет. Известность приобрела также практика посылать в паломничество вместо себя собаку – если человек не мог посетить святилище из-за болезни или травмы, он отправлял любимую собаку, привязав ей к шее кошелёк с деньгами на путешествие.



Утагава Хиросигэ, гравюра «Деревня Иэгава в Исибэ» (Исибэ мэгава-но сато) из серии «Пятьдесят три станции Токайдо». Исибэ (город Конан, префектура Сига) – 51-я станция тракта Токайдо, в левом нижнем углу изображена группа людей, направляющихся в паломничество в святилище Исэ и исполняющих танец Исэ (Нью-Йоркская публичная библиотека)

Дзиппэнся Икку и Утагава Хиросигэ у истоков массового увлечения путешествиями

Народная любовь к роману «На своих двоих по Токайдо» (Токайдо тю хидза куригэ) Дзиппэнся Икку вызвала бум путешествий. В 1802 году он опубликовал первый том своего юмористического романа, снискавшего огромную популярность. Произведение описывает, как друзья Ядзиробэй и Китахати (Ядзи-сан и Кита-сан), уроженцы Хаттёбори в Эдо, странствуют из Эдо в Киото, и на пути терпят неудачи и совершают досадные ошибки. В романе простым языком живо описаны знаменитые места, известные достопримечательности и местные обычаи.

Кроме того, в 1830-х годах Утагава Хиросигэ опубликовал серию ксилографий «Пятьдесят три станции Токайдо», в которой сцены быта каждой станции изображены ярко и лирично, что пробуждало страсть зрителей к путешествиям.

Для людей, которые мечтают путешествовать, но не могут найти для этого время, выпускали игру «Сугороку странствий» (дотю сугороку), позволяющую испытать радость дороги. Это разновидность «иллюстрированных сугороку» (э-сугороку), в которых информация о каждом регионе была показана в виде картинок и текста.



Утагава Сигэнобу, «На своих двоих: сугороку странствий» (Хидза куригэ дотю сугороку). В связи с массовым увлечением романом «На своих двоих по Токайдо» появилось множество версий сугороку по его мотивам (коллекция Национальной парламентской библиотеки)

За сколько дней добирались из Эдо в Киото?

Согласно литературе и романам того времени, путь от моста Нихомбаси в Эдо до моста Сандзё оохаси в Киото занимал от 13 до 17 дней.

Филипп Зибольд, голландский врач, приехавший в Японию в конце периода Эдо, покинул Киото в 25-й день третьей луны и прибыл в Эдо в 10-й день четвёртой луны. Ядзи и Кита на станции Ёккаити свернули с тракта Токайдо, чтобы посетить святилище Исэ, и им потребовалось 12 дней, чтобы пройти примерно 390 километров от Эдо до Ёккаити. Подсчитано, что они проходили в среднем от 30 до 40 километров в день, что показывает, насколько привычными к пешим походам были простые люди в то время. Кстати, Утагава Хиросигэ в игре «Сугороку странствий» изображает 11 «ночёвок».

В пейзажных картинах, в том числе в популярных гравюрах укиё-э, часто можно видеть, как женщины путешествуют в одиночку или парами. Это показывает, что дороги в то время были вполне безопасными.

Скороходы хикяку, проходившие Токайдо за 3-4 дня

Скороходы хикяку, курсировавшие по тракту Токайдо, могли за 3-4 дня преодолеть путь, который обычные люди пешком преодолевали за две недели. Эти люди, если говорить в сегодняшних реалиях, выполняли те функции, которые сейчас присущи почте или телефону.

У станций была важная обязанность – содержать для перевозок людей и лошадей, принимать путников и оказывать услуги связи. Сёгунат держал государственных скороходов цуги-бикяку на каждой станции и использовал эстафетную систему для перевозки государственной почты – ящиков с письмами и багажом. Кроме того, у феодалов даймё были свои скороходы даймё хикяку, и у городов – мати хикяку.

Эта система перевозчиков сохранялась и в эпоху Мэйдзи, а когда в 1871 году почтовая система перешла под управление государства, компании хикяку объединялись, чтобы основать компании наземного транспорта.

Японские эстафетные забеги экидэн унаследовали дух хикяку, которые когда-то бегом преодолевали более десяти километров по Токайдо, чтобы передать почтовое отправление дальше. Самым популярным мероприятием является Хаконэ экидэн, традиционно проходящий в новогодний период. Это университетские соревнования экидэн в регионе Канто, которые начались в 1920 году. Маршрут проходит по национальной автотрассе №1 (Токайдо), он начинается и заканчивается в Отэмати в Токио, в поворотной точке доходя до озера Аси в Хаконэ. Бегуны каждого университета при смене передают друг другу эстафетные ленты.



Утагава Хиросигэ, «Дорога между полей в Хирацука» (Хирацука наватэмити) из серии «Пятьдесят три станции Токайдо». Изображён скороход хикяку, бегущий по тракту (предоставлено Нью-Йоркской публичной библиотекой)

Что было необходимо в путешествии обычным людям?

В годы Бунка и Бунсэй (1804-1830) периода Эдо среди простых людей начался «бум путешествий», в основном связанный со святилищем Исэ, и начали появляться путеводители.

Например, книга «Сборник советов: на что следует обращать внимание в путешествии» (Рёко ёдзин сю) советует людям «нести с собой как можно меньше» и перечисляет «предметы, которые следует взять с собой в дорогу». Среди них указаны «дорожная тушечница ятатэ, веер, иголку с нитками, карманное зеркальце, дневниковая тетрадь, гребень, бутылка с маслом для волос, складной фонарь тётин, свечи, огниво, спички, пеньковая веревка, печать имбан, крючья». Указанные здесь пеньковые верёвки и крючья можно было использовать, например, для сушки белья в гостиницах.



Известная продукция Одавары – складные фонари тётин. Верхняя и нижняя крышки сделаны из священного дерева храма Сайдзёдзи на горе Дайю, где почитается один из «семи богов счастья» Дайкокутэн, и поверья гласили, что оно отгоняет злых духов, которые могут встретиться на пути. Такие фонари стали очень популярны в период Эдо также потому, что легко складывались, и их было удобно носить с собой (PIXTA)

Слоны на перевале Хаконэ?

Слонов в качестве подношений правителям страны привозили в Японию несколько раз, начиная с периода Муромати (1336-1573) и заканчивая периодом Эдо. Сохранилась запись о том, что слон, подаренный 8-му сёгуну Ёсимунэ, прошёл по Токайдо и пересёк Хаконэ хатири, «восемь ри Хаконэ», то есть дорогу через горы Хаконэ.

В 1728 году два слона, самец и самка, прибыли в порт Нагасаки. Эти слоны родились в Кохин, на территории современного Вьетнама, и были подарком от китайского купца. После высадки на берег слониха заболела и умерла, и в Эдо отправили только самца. В Хаконэ была построена новая хижина для слонов и ему предоставили любимую еду слонов – бамбук и сладкие булочки мандзю. После этого слон и сопровождающие останавливались в гостиницах на станциях Одавара, Хирацука, Ходогая, Канагава и Кавасаки, прежде чем прибыли в Эдо. Говорят, что Ёсимунэ с большим интересом наблюдал за этим редким животным в замке Эдо. После этого слона устроили в Хамаготэн, части замка Эдо, а позднее – в Накано, где он прожил до 1742 года.

Есть также записи о том, как по тракту Нагасаки, и потом по тракту Токайдо вели верблюдов из Нагасаки в Эдо.



Кавабата Санэтоси, живописный свиток «Изображение слона, прибывшего в 14-м году Кёхо», копия (собрание Национальной парламентской библиотеки)

«Путешествие чайного горшка» как государственное мероприятие и его отражение в старинной детской песне

С давних времён в Японии поют детскую песню, которая на первый взгляд не несёт особого смысла, примерно такую: «Хоровод-хоровод, мисо с кунжутом! Чайный горшок идёт за тобой – скорее в дом, захлопни дверь! Мимо прошёл – гора с плеч. В соломенном мешке мышка точит рис: “пи-пи-пи”. Если даже позовёт отец, если даже мама позовёт – не выходи во двор!» (Дзуйдзуй дзуккоробаси гомамисо дзуй тяцубо ни оварэтэ топпинсян нукэтара дондокосё тавара-но нэдзуми га комэ куттэ тю-тю-тю-тю о-то-сан га ёндэ мо о-ка-сан га ёндэ мо икикконаси ё).

Несмотря на кажущуюся бессмысленность слов, предполагают, что за ними скрывается сатира на тяцубо дотю, «путешествие чайного горшка» – государственное мероприятие, создававшее помехи крестьянам в напряжённое время посадки риса.

Тяцубо дотю проводилось в период Эдо. Суть мероприятия заключалась в том, что чай из знаменитой своим чаем местности Удзи, который преподносили сёгунам Токугава, помещали в особый «чайный горшок» тяцубо и транспортировали из Киото в Эдо. Ежегодно в конце четвёртой луны или в начале пятой луны около 10 чиновников сёгуната выезжали из Эдо и везли с собой тяцубо. После того, как горшки наполняли чаем, горшок запечатывали и помещали в специальную коробку в паланкине типа нагабо каго. Такая разновидность паланкина была особо престижной, он был снабжён длинными шестами для переноски, и их несло несколько человек.

Процессия тяцубо дотю имела особо важный статус, и при встрече с ней даже феодалы даймё были обязаны выходить из своих паланкинов и уступать дорогу чайным горшкам. Вдоль тракта запрещалось проводить сельскохозяйственные работы, а местных жителей заставляли усаживаться в позе земного поклона догэдза.

По этой причине в песне и появились слова «Чайный горшок идёт за тобой – скорее в дом, захлопни дверь!» и «Если даже позовёт отец, если даже мама позовёт – не выходи во двор!».

53 станции до Киото и 57 до Осаки

Считается, что на Токайдо было 53 станции, однако согласно книгам периода Эдо, в том числе отчёту сёгуната 1843 года «Общий реестр станций и деревень» (Сюку сон тайгай тё), тракт от Киото шёл дальше до Осаки. К упомянутым 53 станциям можно добавить Фусими, Ёдо, Хираката и Моригути на промежутке от Киото до Осаки.

Тракт Токайдо, заканчивавшийся у моста Сандзё оохаси, «Большого моста на Третьем проспекте» в Киото, был продлён до моста Кома в Осаке в 1619 году. Когда второй сёгун, Хидэтада, начал восстановление замка Осака, он соединил Токайдо с трактом Кё кайдо, построенным Тоётоми Хидэёси, и учредил четыре новые станции.

Так почему же в обиходе стали говорить про «53 станции»? Возможно, это было связано с огромной популярностью серии гравюр «Пятьдесят три станции Токайдо» Утагавы Хиросигэ.

В последние годы местные органы власти активно развивают образ «Пятидесяти семи станций». Мэр города Моригути Сэно Кэнъити в ноябре 2023 года принял участие в празднике Камбара сюкуба-мацури, который проходил в Камбара в городе Сидзуока, где располагалась одноимённая станция Токайдо. В Моригути была воссоздана косацуба – конструкция для вывешивания объявлений, существовавшая во времена сёгуната, бывшую резиденцию рода Токунага сделали местом культурного обмена – таким образом делаются шаги для популяризации культуры старинных дорог.

Прогуляемся по месту расположения первой станции тракта Токайдо – Синагава-дзюку

Первая станция тракта Токайдо, Синагава, расположена примерно в 2 ри (около 8 км) от Нихомбаси. Это первая из 53 станций Токайдо. В то время она находилась на берегу моря, и если на рассвете выйти из Нихомбаси, восход солнца над морем встречали примерно здесь.

Окрестности станции Синагава в настоящее время представляют собой деловой район, заполненный небоскрёбами. Однако если пройдёте около 15 минут в сторону станции Кита-Синагава линии Кэйкю, вы увидите указатель с надписью «Здесь начинается территория станции Синагава». Участок дороги длиной около 3,6 км отсюда к территории, где находилось место казней Судзугамори возле современного ипподрома Оои, имеет ту же ширину, что и в прошлом. Здесь можно увидеть, как когда-то выглядел тракт Токайдо.

По пути вы можете наблюдать, что местами там высажены сосны. Это «сосны-братья» – традиция высаживать такие сосны существовала в прошлом в каждом станционном городе на тракте Токайдо.



Утагава Хиросигэ, гравюра «Восход в Синагаве» из серии «Пятьдесят три станции Токайдо» (предоставлено Нью-Йоркской публичной библиотекой)



Торговая улица Китасинагава хондори, расположенная на старом тракте Токайдо. Она извилистая, поскольку дорога когда-то была построена вдоль береговой линии (PIXTA)

Возле торговой улицы Китасинагава хондори находится книжное кафе KAIDO book&coffee.

Сато Рёта, родившийся в Синагаве и отвечающий за проект возрождения торгового района, и Танака Ёсими, бывший владелец магазина подержанных книг, страстно увлечённый прогулками по улицам, открыли этот бизнес летом 2015 года. Первый этаж представляет собой кафе, а если подняться на второй этаж, вы увидите около 10 000 книг о дорогах, прогулках по городу и путешествиях, в том числе и из коллекции Танаки. Там также проводят мини-мероприятия в сотрудничестве с департаментами туризма местных органов власти.

«Я хочу, чтобы Китасинагава стала центром, где концентрируются люди и информация со всей страны, как когда-то», – говорит Сато.

Если вы устали гулять, отправляйтесь в рекреационную зону Синагава Корюкан Хондзюку. Здесь есть бесплатная зона отдыха, а также можно получить туристические брошюры, знакомящие с достопримечательностями станции Синагава.

Пройдя по аллее к морю, вы выйдете к лодочным причалам Синагавауры. Синагаваура когда-то славилась добычей морских водорослей. Дебаркадеры и рыбацкие лодки выстроились в ряд на фоне небоскрёбов, создавая уникальную атмосферу, в которой сливаются прошлое и настоящее.



Слева – кафе KAIDO books&coffee с выделяющимся среди других зданий фасадом из красного кирпича. Справа – вокруг Синагаваура начался проект реконструкции, в дизайне использована тематика верфи (фото: Хисаки Амано)

Фотография к заголовку: Нихомбаси был начальной точкой всех «пяти трактов», идущих из Эдо. Серия «53 станции Токайдо» Утагавы Хиросигэ также начинается с «Утреннего вида Нихомбаси». Изображена процессия санкин котай, а также собирающиеся в дорогу путешественники и купцы (предоставлено Нью-Йоркской публичной библиотекой)