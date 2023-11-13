Битва при Сэкигахаре (часть 1): смерть Тоётоми Хидэёси и последовавшая смута

Исследования по истории Японии

Битва при Сэкигахаре была крупномасштабным сражением, которое произошло в 15-й день 9-й луны 5 года Кэйтё (21 октября 1600 года по современному календарю), и основным полем боя была местность Сэкигахара в земле Мино (совр. посёлок Сэкигахара преф. Гифу). В битве, которую называют «решающей битвой Поднебесной», Восточная армия под предводительством Токугавы Иэясу разбила Западную армию, которой командовал Исида Мицунари, после чего Иэясу в 1603 году основал сёгунат Эдо. В трёх частях этой серии мы постараемся объяснить разные аспекты ситуации – от тактики обеих сторон перед решающей битвой до факторов, определивших победу и поражение.

Последняя воля Хидэеси

В 15-й день третьей луны 3 года Кэйтё (1598) Тоётоми Хидэёси устроил праздник цветения сакуры на горе за храмом Дайгодзи монастыря Самбоин в Киото. Это было грандиозное мероприятие, на которое были приглашены 1300 женщин, в том числе Кита Мандокоро и Ёдо-доно, законная жена и наложница Хидэёси, и жёны множества феодалов-даймё.

Однако примерно в это же время здоровье Хидэёси начало ухудшаться. Точно сказать невозможно, но похоже, что у него был рак желудка в терминальной стадии. Хидэёси разделил политические дела между пятерыми ближайшими помощниками, входившими в го-бугё, совет Пяти высших советников (Исида Мицунари, Асано Нагамаса, Масита Нагамори, Маэда Гэнъи и Нацука Масаиэ). Важные же вопросы он поручил совету Пяти старейшин (го-тайро), состоявшему из могущественных даймё (Токугава Иэясу, Маэда Тосииэ, Мори Тэрумото, Уэсуги Кагэкацу, Укита Хидэиэ), принимавшими решения коллегиально (в последнее время появилась теория об отсутствии строго установленной системы Пяти бугё и Пяти тайро).



Храм Дайгодзи в районе Фусими города Киото, известный как место, где Хидэёси проводил «Любование цветами в Дайго». Это главный храм направления Дайго буддийской школы Сингон, он входит в список Всемирного культурного наследия. На фотографии – монастырь Сампоин во время цветения сакуры (PIXTA)

Хидэёси через два месяца после любования цветущей сакурой в Дайго потерял сознание после одной из церемоний, и затем огласил своё завещание из 11 статей Пяти бугё и Пяти го-тайро, заставив их дать ему священную клятву перед богами и буддами (кисёмон), что они его исполнят.

Содержание завещания было следующим:

«Поскольку Иэясу – очень благородный человек, я с ним породнюсь, моего сына Хидэёри я хочу женить на его внучке (Сэн-химэ). Так я хочу добиться процветания Хидэёри. После моей смерти Иэясу будет вершить правление из замка Фусими. Маэда Тосииэ – друг детства, и знаю, что у него верный характер, поэтому назначаю его опекуном Хидэёри. Пускай поселится в замке Осака с Хидэёри и помогает ему. Укита Хидэиэ, поскольку я тебя вырастил, прошу тебя помогать Хидэёри. Уэсуги Кагэкацу и Мори Тэрумото тоже верные люди, поэтому я прошу вас помогать Хидэёри. Пять старейшин тайро не должны нарушать закон и ссориться. Если кто-то будет препятствовать вам, зарубите его. Пять тайро и пять бугё с этого момента должны договариваться с Иэясу и Тосииэ по всем вопросам и уважать их решение».

Хотя завещание обращено к десяти вассалам, заметно, что большая его часть адресована Иэясу и Тосииэ, что показывает, насколько большим влиянием они пользовались.



Деревянная статуя эпохи Эдо, обнаруженная в мае 2020 года в святилище Омия в районе Асахи, город Осака, предположительно изображающая Тоётоми Хидэёси. Выполнена в натуральную величину и является самой большой деревянной статуей Хидэёси в Японии (Jiji Press)

В шестую луну состояние Хидэёси сильно ухудшилось.

Понимая, что его ждёт смерть, Хидэёси раздал вещи на память феодалам и аристократам, одарил их деньгами и заставил вассалов ещё раз присягнуть Хидэёри на верность. Затем, в 18-й день восьмой луны, он скончался в замке Фусими.

Незадолго до этого Хидэёси ещё раз огласил пятерым старейшинам тайро своё завещание. Даю вольный перевод оригинального текста:

«Пять старейшин тайро, снова и снова я прошу вас помогать Хидэёри. О подробностях я рассказал пяти бугё. Мне жалко расставаться с вами. Адресую эту запись пяти старейшинам тайро для благоденствия Хидэёри. Больше мне не о чем жалеть».

Когда я вижу последнюю волю высшего правителя Хидэёси, в которой он молится о мире и благоденствии для своего сына, я чувствую и жалость, и ужас от его одержимости властью.

После смерти Хидэёси между пятью бугё и пятью го-тайро состоялся обмен священными клятвами кисёмон. Затем, к Новому году следующего года, Тоётоми Хидэёри и Маэда Тосииэ переехали из замка Фусими в замок Осака, следуя завещанию Хидэёси.

План убийства Мицунари

Тем временем Иэясу, оставшийся в замке Фусими и ведавший государственными делами, женил своего шестого сына Тадатэру на дочери Датэ Масамунэ, выдал свою приёмную дочь за Тадакацу, сына Фукусимы Масанори, а также начал налаживать связи с Хатисукой Иэмасой.

Это было нарушением соглашения, заключённого с Хидэёси перед его смертью, и его допросили остальные пять бугё и четверо тайро. Иэясу признал свою вину, но браки он расторгать не стал.

Можно сказать, что Иэясу нарушил свое обещание о том, что политика будет проводиться путём совещаний пяти бугё и пяти тайро. Через браки без разрешения он породнился с другими феодалами для того, чтобы распалить противоречия между фракциями «военных» (Фукусима Масанори, Като Киёмаса и др.) и «администраторов» (Исида Мицунари, Масуда Нагамори и др.) в правительстве Тоётоми, разгромить фракцию «администраторов» силой «военных», и составил заговор с целью захвата власти.

Однако в последние годы появилась совершенно другая теория. Говорят, что перед смертью Хидэёси передал Иэясу должность правителя с обещанием, что тот вернет Хидэёри реальную власть, когда тот достигнет совершеннолетия. Несмотря на это, после того, как Хидэёси умер, Мори Тэрумото и Исида Мицунари стали говорить, что политика должна проводиться путём совещаний пяти бугё и пяти тайро. Иэясу, не ожидавший этого, начал укреплять свою власть, в том числе путём заключения браков с другими феодалами.

Некоторые исследователи также утверждают, что Иэясу, будучи допрошен о его не согласованных с другими действиями, не извинялся перед пятью бугё и четырьмя тайро.

Когда Иэясу был допрошен, он пришёл в ярость, сказав, что сомнения в его верности вызваны клеветой, и что отстранение его от власти нарушает волю Хидэёси. Объединив других военачальников, он показал волю сражаться с другими бугё и тайро, вынудив их подчиниться его воле. Эта интерпретация полностью противоречит общепринятому среди историков взгляду.

Как бы там ни было, но через два месяца после этого инцидента из-за болезни скончался Маэда Тосииэ, опекун Хидэёри, и баланс сил внутри правительства сильно пошатнулся. Согласно популярной теории, Тосииэ пытался зарезать Иэясу, когда тот пришёл проведать его во время болезни, но его остановил Тосинага, сын Тосииэ.

Вечером того же дня семеро из военной фракции – Като Киёмаса, Курода Нагамаса, Тодо Такатора, Фукусима Масанори, Хатисука Иэмаса, Хосокава Тадаоки и Асано Юкинага – напали на Исиду Мицунари в Осаке. Мицунари отвечал за организацию снабжения при отправке войск в Корею, и на основании его докладов Хидэёси выносил военачальникам из даймё выговоры и назначал наказания, так что, похоже, они стремились отомстить ему.

Ранее считалось, что Мицунари пошёл на хитрость, сбежав после нападения в усадьбу Иэясу, но в последние годы выяснилось, что он укрывался в своей собственной усадьбе на территории замка Фусими. Также существует версия, что Мицунари не подвергался нападению, а что семеро военачальников подали против него иск, требуя от Мицунари совершить сэппуку.

В любом случае, при посредничестве Иэясу проблема была решена – Мицунари вышел из состава пяти бугё и поселился в уединении в своём замке Саваяма (город Хиконэ, префектура Сига).



Портрет Исиды Мицунари. Мицунари потерпел поражение в битве при Сэкигахаре, был взят в плен и казнён в Киото. В январе 1978 года его потомок Исида Такаюки впервые за 377 лет извлёк его череп из могилы и сделал реконструкцию лица (Kyodo)

План убийства Иэясу

Когда умер тайро Маэда Тосииэ, а бугё Исида Мицунари ушёл с публичной сцены, сила Иэясу в правительстве резко возросла.

Всего через три дня после того, как Мицунари укрылся в замке Саваяма, Иэясу переехал из своей усадьбы на Мукодзиме в Фусими в западную часть замка Осака, Нисиномару. Когда об этом узнали придворные дворяне и монахи, среди них поползли слухи, что Иэясу стал полновластным правителем страны.

Однако произошёл инцидент, который стал своего рода холодным душем для Иэясу, которого уже считали верховным правителем. Это был заговор с целью убийства Иэясу, раскрывшийся в девятую луну 4 года Кэйтё (1599).

Маэда Тосинага, Асано Нагамаса, Оно Харунага и другие планировали убить Иэясу. Хотя мало известно о деталях плана, Иэясу подозревал их и планировал карательный поход на княжество Кага, чтобы казнить Маэду.

Маэда Тосинага не ожидал этого и отправил свою мать Хосюнъин в Эдо в качестве заложницы. Асано Нагамаса был вынужден передать пост главы рода своему сыну и удалиться в Футю в земле Мусаси, которой управлял род Токугава. Оно Харунага также был наказан и оставлен под надзором Юки Хидэясу (второго сына Иэясу) в земле Симоса. Примерно в это же время Като Киёмаса, Хосокава Тадаоки и другие также подчинились воле Иэясу.

В первую луну 5 года Кэйтё (1600) даймё, пришедшие с новогодним приветствием к Хидэёри на Главную площадку, Хоммару, замка Осака, оттуда сразу же шли на Западную площадку, Нисиномару, и приветствовали также Иэясу. В следующем месяце Иэясу направил даймё документы о назначениях на должности и предоставление новых владений (тигёатэ гайдзё), подписав их только своим именем. Можно сказать, что он повёл себя действительно как полновластный правитель страны.

«Послание Наоэ», спровоцировавшее Иэясу на начало военных действий

Кроме того, Иэясу приказал Уэсуги Кагэкацу прибыть из Айдзу в Осаку.

Кагэкацу, приёмный сын Уэсуги Кэнсина, после его смерти унаследовал пост главы рода Уэсуги. Незадолго до смерти Хидэёси его перевели в княжество Айдзу, его доход вырос до 1,2 миллионами коку, и он уехал туда, чтобы сосредоточиться на управлении своими новыми владениями.

Однако Хори Хидэхару, переехавший в Этиго, бывшие владения Уэсуги, сообщил Иэясу, будто бы Кагэкацу замыслил мятеж.

Иэясу воспринял донос всерьёз и отправил своего вассала Ина Акицуна в Айдзу, чтобы тот убедил Кагэкацу приехать в Осаку.

Однако Кагэкацу, занятый управлением владениями, не выполнил приказ. Затем монах Сайсё Дзётай, доверенный советник Хидэёси и Иэясу, обладавший политическим опытом в отношении храмов и святилищ, а также во внешней политике, по приказу Иэясу составил письмо, в котором говорилось, чтобы Кагэкацу, если невиновен, принёс об этом клятву, написал священную клятву кисёмон и немедленно прибыл в Осаку. Письмо в Айдзу отвёз судебный посланник.

Ответ на это письмо написал один из старших вассалов Кагэкацу, Наоэ Канэцугу. Письмо из 18 пунктов, которое называют «посланием Наоэ», содержит критику в адрес Хори Хидехару, многочисленные аргументы в защиту позиции рода Уэсуги и критикует Иэясу: «Разве вы сами не пытаетесь помешать Кагэкацу поехать в столицу?». Письмо логично обосновывает отказ Кагэкацу ехать в Осаку.

Это письмо в конечном итоге спровоцировало Иэясу на военные действия и отправке карательной экспедиции в Айдзу. Однако осталась только копия этого «послания Наоэ», и долгое время велись споры о его подлинности. Высказывались мнения, что это подделка, либо же что оно действительно существовало, но подверглось редактированию. Эти дебаты продолжаются и сегодня.



Статуи Уэсуги Кагэкацу (слева) и Наоэ Канэцугу в парке Мацугасаки на руинах замка Ёнэдзава в городе Ёнэдзава, префектура Ямагата (PIXTA)

Совет в Ояме

Иэясу расценил отказ Уэсуги приехать в Осаку как мятеж против правительства Тоётоми. В шестую луну 5 года Кэйтё он повёл большую армию численностью около 56 000 человек (хотя существуют различные версии численности войск) из Осаки в Айдзу, чтобы усмирить Уэсуги Кагэкацу.

Иэясу созвал всех военачальников в замок Осака, где провёл совет по поводу нападения на Айдзу. Он определил руководителей и распорядился, чтобы даймё, чьи владения соседствуют с Айдзу, в том числе Могами Ёсиаки и Датэ Масамунэ, вернулись в свои земли. Из замка Осака он пошёл в замок Фусими, собрал армию и выступил в поход.

Хотя считалось, что карательная экспедиция в Айдзу была осуществлена Иэясу самовольно, и он без разрешения правительства собрал своих союзников в этот поход, однако сейчас многие исследователи полагают, что поход на Айдзу был всё же официальным мероприятием правительства Тоётоми.

Дело в том, что Иэясу получил официальное разрешение на правление от Хидэёри, ему были предоставлены все полномочия, в том числе военное командование.

С другой стороны, некоторые исследователи по-прежнему считают экспедицию в Айдзу личным делом Иэясу.

В 21-й день шестой луны Иэясу покинул Эдо и двинулся в сторону Айдзу. Однако в 24-й день, когда он находился в Ояме в земле Симоцукэ (совр. город Ояма, префектура Тотиги), он узнал о том, что Исида Мицунари и Оотани Ёсицугу собирают войска.

На следующий день Иэясу собрал всех военачальников и устроил военный совет, который впоследствии стал известен как «совет в Ояме». На встрече Иэясу предоставил каждому право выбрать, к кому присоединиться, сказав, что они свободны выбирать сторону.

На совете воцарилась тишина. Военачальники колебались – у многих из присутствовавших остались заложники в замке Осака, а с другой стороны, не было никаких гарантий, что победит Иэясу.

Нарушив молчание, Фукусима Масанори громко заявил: «Я на стороне господина Токугавы», а затем Ямаути Кадзутоё предложил Иэясу свой замок Какэгава в качестве опорного пункта, после чего все пообещали следовать за Иэясу, армия развернулась и направилась на запад.

Однако в последние годы появились теории, что «совет в Ояме» – выдумка, или что Фукусима Масанори там не присутствовал.

Оттуда Иэясу вернулся в Эдо и оставался там более месяца, не выдвигаясь на запад. Он имел для этого вескую причину, о которой мы поговорим подробно в следующий раз.

Фотография к заголовку: Вид на лагерь Иэясу со смотровой площадки горы Сасао, где располагались войска Исиды Мицунари (город Сэкигахара, префектура Гифу) (Jiji Press)