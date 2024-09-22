В Японии за лето произошло 212 несчастных случая на воде, около 70% из них повлекли гибель людей: анализ Nippon Foundation

В Японии за лето произошло 212 несчастных случая на воде, около 70% из них повлекли гибель людей: анализ Nippon FoundationОбщество
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Проект фонда Nippon Foundation «Готовность к морю» отслеживал новости в газетах (национальных, местных, сетевых версиях) и новости телеканалов в Интернет, и за период с 1 июля по 25 августа выявил и проанализировал 2548 материалов, имевших отношение к случаям утопления, произошедших по всей стране. За этот период произошло 212 случаев утопления, тонуло 230 человек.
Из них благополучно спасли 51 человека, 156 человек (почти 70%) погибли, 14 человек пропали без вести. Чаще всего происшествия происходили на морском побережье (99 человек), а вместе с несчастными случаями в открытом море и в портах и рыболовных портах около 60% всех происшествий были связаны с морем.
По возрастным группам больше всего было людей старше 70 лет (52 чел.), за ними следовали люди 20-29 лет (44 чел.). Таким образом, несчастные случаи чаще происходят с самыми молодыми и пожилыми людьми.
По типам деятельности во время утопления люди чаще всего занимались плаванием (64 чел.), далее следовали развлечения в реке и рыбалка. Тенденции по возрастным группам показывают, что люди до 30 лет во время утопления чаще плавают и развлекаются в реке, а люди старше 60 лет занимаются рыбалкой.
Четыре организации – фонд Nippon Foundation, экологический фонд «Умирай», Японская ассоциация спасения на воде и Японская ассоциация спасения жизни – работают в рамках трёхлетнего плана «Готовность к морю», целью которого является распространение новых повседневных стандартов поведения на воде, чтобы безопасно наслаждаться водной средой.
Фотография к заголовку: PIXTA
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