Несчастные случаи в горах в Японии летом 2024 года: снижение количества инцидентов, 52 человека погибли или пропали без вести

Летом 2024 года впервые были введены правила входа на гору Фудзи и начали взимать плату за восхождение. Впервые за четыре года начало снижаться число несчастных случаев в горах.

По данным Национального полицейского агентства Японии, число несчастных случаев в горах по всей стране с июля по август 2024 года составило 660, что на 78 меньше, чем за тот же период прошлого года. Число пострадавших составило 736 человек, на 73 человека меньше, из них 52 человека погибли или пропали без вести, то есть на 9 человек меньше, чем годом ранее. В прошлом году и количество кораблекрушений, и количество погибших людей были рекордно высокими, но в этом году наблюдается небольшое снижение.

Наибольшее количество горных бедствий произошло в префектуре Нагано (116), за ней следуют Тояма (64), Сидзуока (62), Хоккайдо (46) и Яманаси (39). Из них в трёх префектурах, за исключением префектур Сидзуока и Яманаси, наблюдалось увеличение количества несчастных случаев по сравнению с предыдущим годом. По возрасту из 736 попавших в бедствие 166 человек (22,6%) были в возрасте 70-79 лет, за ними следовали 164 человек (22,3%) в возрасте 60-69 лет и 148 человек (20,1%) в возрасте 50-59 лет.

Основной причиной несчастных случаев было падение, на которое пришлось 23,0% всех несчастных случаев. Потеряли дорогу и заблудились в 19,4% случаев, среди других причин – скольжение по склону (16,3%).

Количество несчастных случаев на воде в период с июля по август составило 488, что на 35 больше, чем за тот же период прошлого года. Число попавших в бедствие выросло на 33 до 601, из них число погибших или пропавших без вести увеличилось на шесть до 242, причём 18 были детьми младшего школьного возраста. И количество происшествий, и количество попавших в бедствие людей за последние годы остались примерно одинаковыми.

Из 601 попавших в бедствие на воде 318 человек (52,9%) находились в море и 200 (33,3%) – в реках. Из 242 погибших и пропавших без вести людей в море погибло 117 человек, что на 11 больше, чем за тот же период прошлого года, и в реках – 88 человек, что на 12 человек меньше, чем в предыдущем году.

Из 601 человека, погибшего в море, 318 (52,9%) находились в море, а 200 (33,3%) - в реках. Если рассматривать 242 погибших и пропавших без вести по месту происшествия, то в море погибло 117 человек, что на 11 больше, чем за аналогичный период прошлого года, а в реках погибло 88 человек, меньше на 12.

Фотография к заголовку: PIXTA

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