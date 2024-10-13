Современный японский язык: насколько прочно вошли в обиход новые слова типа «сакутто», «мофумофу» и «маттари»?

В японском языке появляются новые слова. Старшее поколение может не одобрять языковые новшества, но они постепенно становятся частью повседневной речи.

«Наконец-то пятница! Давай сакутто доделаем работу, которую дал начальник отдела, и пойдём домой сразу же, как закончится рабочий день!».

Агентство по делам культуры в 2023 году провело «Опрос общественного мнения о японском языке», чтобы узнать, насколько закрепились в языке такие семь ономатопеических (то есть выражающих звуки, характеристики предметов или образ действия) слов.

さくっと (сакутто) – заканчивать дела, не тратя лишнее время или усилия

もふもふ (мофумофу) – «пушистый» вид животного и т. п.

まったり(маттари) – проводить время «неспешно», «расслабленно»

がっつり(гаццури) – «как следует», «много»

きゅんきゅん (кюнкюн) – ощущение, как сердце замирает в груди (чаще у девушек от романтических чувств)

ふわっと (фуватто) – «расплывчато», «неопределённо»

ごりごり (горигори) – «энергично», «с силой», «навязчиво», «серьёзно»

Более половины опрошенных сообщили, что сами иногда используют слова сакутто, мофумофу и маттари, тогда как горигори употребляет не более двадцати процентов людей.

Среди респондентов, которые иногда используют все приведённые слова, много людей в возрасте 20-49 лет, и доля таких ответов снижается среди людей в возрасте 60-69 лет и старше. Более 40% людей в возрасте 60-69 лет ответили, что они используют сакутто, мофумофу и маттари – похоже, эти слова прочнее вошли в повседневную речь и приняты большим количеством поколений.

Горигори не настолько прижилось – даже среди людей в возрасте 20-29 лет процент использующих это слово составляет чуть более 50%, у респондентов 30-39 лет – около 40%, и у тех, кому 40-49 лет – около 30%, так что многие не решаются применять это слово.

Более 80% людей сказали, что они не обратили бы особого внимания, если кто-то использовал бы слова сакутто, мофумофу, маттари, гаццури и кюнкюн, что указывает на их привычность, они уже прочно вошли в речевой обиход.

«Опрос общественного мнения о японском языке» проводится каждый год с 1995 года с целью определения уровня осведомлённости и понимания людьми японского языка, чтобы использовать эту информацию в японской языковой политике. В ходе опроса 2023 года вопросы были разосланы 6000 людям в возрасте 16 лет и старше, получены релевантные ответы от 3559 человек.

Фотография к заголовку: PIXTA

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