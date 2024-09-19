Новые японские выражения «сакутто» и «мофу-мофу» набирают популярность: 80% не возражают против их использования — Результаты опроса Агентства по делам культуры

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ТОКИО, 17 сентября (Jiji Press) -- Согласно ежегодному опросу общественного мнения о японском языке, проведенному Агентством по делам культуры в 2023 году, более 80% респондентов не возражают против использования новых выражений, таких как «сакутто» (означающее «сделать что-то быстро и без усилий») и «мофу-мофу» (описывающее что-то мягкое и пушистое, обычно о животных). Более половины опрошенных признались, что сами используют эти слова, что свидетельствует об их широком распространении.

Этот опрос проводится ежегодно с 1995 года с целью изучения отношения населения к родному языку и используется при разработке языковой политики. В этом году анкеты были разосланы 6000 жителям Японии старше 16 лет, из которых ответили 3559 человек.

56,2% респондентов сообщили, что используют «сакутто», а 52,6% — «мофу-мофу». Столько же (52,6%) употребляют слово «маттари» (означающее «расслабленно, неторопливо»). Более 80% не видят проблемы в использовании этих выражений другими людьми, особенно среди молодежи.

Исследование также затронуло идиомы, значение которых со временем меняется. Выяснилось, что понимание выражения «хики комогомо» (изначально означавшее «испытывать радость и печаль поочередно») разделилось между его первоначальным смыслом и новой трактовкой — «присутствие разных людей, одни из которых радуются, а другие печалятся».

Около 70% опрошенных интерпретировали выражение «акуун-га цуёй» (дословно «иметь сильную злую судьбу», изначально означавшее «избегать наказания за злодеяния») как «способность выходить сухим из воды».

В опросе также затрагивалась тема использования знаков долготы при записи японских слов латиницей. Большинство респондентов отметили, что наличие этих знаков облегчает чтение и письмо. Совет по делам культуры в настоящее время впервые за 70 лет пересматривает систему романизации, и результаты этого опроса будут учтены при обсуждении.

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