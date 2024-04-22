«Ня-ня» и «ван-ван»: как мяукать и лаять по-японски?

Изучаем и любим японский язык

По-японски кошки говорят «ня», а собаки – «ван-ван». Звукоподражательные слова, обозначающие крики разных зверей, весьма различаются в разных языках, и здесь мы рассмотрим японские способы выразить мяуканье, лай, мычание и другие крики животных.

Иной взгляд

Если поехать в другую страну, вы увидите, точнее услышите, что там даже животные говорят на другом языке. В Японии, например, вместо привычного «мяу» они говорят ня или нян, а собаки лают не «гав-гав», а ван-ван. На этих примерах мы видим, что звукоподражательные слова, обозначающие звуки, издаваемые животными, могут быть самыми разными. Возможно, такие слова и не самые приоритетные при изучении языка, но сравнивать японские слова со своими и новым взглядом смотреть на то, как представлены эти знакомые звуки, очень интересно.

Свиньи на ферме хрюкают буу-буу, а коровы мычат моо. Лягушки в старых прудах квакают кэро-кэро, а лисы в лесу кричат кон-кон. Вороны каркают каа-каа, а совы ночью кричат хоо-хоо. Обезьяны переговариваются уки-уки, львы рычат гаоо, а самое забавное, пожалуй, это то, что слон трубит паоон.

Как и во многих других языках, эти звуки изучают в детстве с помощью книжек с картинками, детских телепрограмм и комиксов. В некоторых случаях эти слова используются в «детской речи» (икудзиго) и для обозначения самих животных. Родители могут указать маленькому ребенку на ван-ван (собаку), резвящуюся в парке, или рассказать о том, чем занимается домашний любимец нян-тян (кот), – здесь к звуку «мяу» добавляют ласкательный суффикс -тян, вариацию -сан, как в «Танака-сан».

Золотая жила для копирайтеров

Рекламодатели и те, кто создает запоминающиеся тексты, разумеется, не упускают возможность использовать потенциал каваий («милых») звуков животных в своих материалах. Это особенно касается кошек и собак: часто вопросительное слово нан, или нани, заменяют на нян или няни, а ван часто обозначает «один» в двуязычных каламбурах, поскольку напоминает английское one. Они также появляются в именах собственных: известен популярный кот-талисман Хиконэ Хиконян, котообразные покемоны Няасу и детский телевизионный персонаж Ванван, антропоморфная собака.

При использовании в предложении звуки животных иногда сочетаются с глаголом наку – универсальным словом, которое обозначает плач, а также крики зверей и птиц. Есть лишь несколько других глаголов, обозначающих звуки животных – например, хоэру, «лаять», или «выть», в отношении собак и волков, саэдзуру, «щебетать» о маленьких птицах, и инанаку, «ржать» (о лошадях).

В таблице ниже перечислены разные звуки животных в японском языке, при этом стоит помнить, что у многих таких слов часто существуют немного отличные варианты – например, нян и ня для кошек, или кэро-кэро и гэро-гэро для лягушек. В японском языке эти звуки можно записать как хираганой, так и катаканой.

Кошка няа Собака ван-ван Лошадь хихин Корова моо-моо Овца, коза мее Мышь тюу-тюу Лиса кон-кон Волк уоон Лягушка кэро-кэро Змея сюу Обезьяна уки-уки Лев гаоо Слон паоон Петух кокэкокко Цыпленок пиё-пиёо Утка гаа-гаа Маленькая птица тюн-тюн Голубь поппо Ворона каа-каа Кукушка какко Сова хоо-хоо Угуису (кустарниковая камышовка) хоохокэкё

Фотография к заголовку: © Pixta