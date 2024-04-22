«Ня-ня» и «ван-ван»: как мяукать и лаять по-японски?Культура Японский язык
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Иной взгляд
Если поехать в другую страну, вы увидите, точнее услышите, что там даже животные говорят на другом языке. В Японии, например, вместо привычного «мяу» они говорят ня или нян, а собаки лают не «гав-гав», а ван-ван. На этих примерах мы видим, что звукоподражательные слова, обозначающие звуки, издаваемые животными, могут быть самыми разными. Возможно, такие слова и не самые приоритетные при изучении языка, но сравнивать японские слова со своими и новым взглядом смотреть на то, как представлены эти знакомые звуки, очень интересно.
Свиньи на ферме хрюкают буу-буу, а коровы мычат моо. Лягушки в старых прудах квакают кэро-кэро, а лисы в лесу кричат кон-кон. Вороны каркают каа-каа, а совы ночью кричат хоо-хоо. Обезьяны переговариваются уки-уки, львы рычат гаоо, а самое забавное, пожалуй, это то, что слон трубит паоон.
Как и во многих других языках, эти звуки изучают в детстве с помощью книжек с картинками, детских телепрограмм и комиксов. В некоторых случаях эти слова используются в «детской речи» (икудзиго) и для обозначения самих животных. Родители могут указать маленькому ребенку на ван-ван (собаку), резвящуюся в парке, или рассказать о том, чем занимается домашний любимец нян-тян (кот), – здесь к звуку «мяу» добавляют ласкательный суффикс -тян, вариацию -сан, как в «Танака-сан».
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Рекламодатели и те, кто создает запоминающиеся тексты, разумеется, не упускают возможность использовать потенциал каваий («милых») звуков животных в своих материалах. Это особенно касается кошек и собак: часто вопросительное слово нан, или нани, заменяют на нян или няни, а ван часто обозначает «один» в двуязычных каламбурах, поскольку напоминает английское one. Они также появляются в именах собственных: известен популярный кот-талисман Хиконэ Хиконян, котообразные покемоны Няасу и детский телевизионный персонаж Ванван, антропоморфная собака.
При использовании в предложении звуки животных иногда сочетаются с глаголом наку – универсальным словом, которое обозначает плач, а также крики зверей и птиц. Есть лишь несколько других глаголов, обозначающих звуки животных – например, хоэру, «лаять», или «выть», в отношении собак и волков, саэдзуру, «щебетать» о маленьких птицах, и инанаку, «ржать» (о лошадях).
В таблице ниже перечислены разные звуки животных в японском языке, при этом стоит помнить, что у многих таких слов часто существуют немного отличные варианты – например, нян и ня для кошек, или кэро-кэро и гэро-гэро для лягушек. В японском языке эти звуки можно записать как хираганой, так и катаканой.
|Кошка
|няа
|Собака
|ван-ван
|Лошадь
|хихин
|Корова
|моо-моо
|Овца, коза
|мее
|Мышь
|тюу-тюу
|Лиса
|кон-кон
|Волк
|уоон
|Лягушка
|кэро-кэро
|Змея
|сюу
|Обезьяна
|уки-уки
|Лев
|гаоо
|Слон
|паоон
|Петух
|кокэкокко
|Цыпленок
|пиё-пиёо
|Утка
|гаа-гаа
|Маленькая птица
|тюн-тюн
|Голубь
|поппо
|Ворона
|каа-каа
|Кукушка
|какко
|Сова
|хоо-хоо
|Угуису (кустарниковая камышовка)
|хоохокэкё
Фотография к заголовку: © Pixta