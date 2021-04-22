Наши умные соседи – вороны

Наши умные соседи – вороныОбщество Экология
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Испорченная репутация
Сначала разберёмся с терминологией. В науке не существует вида под названием «ворона». Ворона – это собирательный термин, объединяющий пять видов птиц из рода воронов семейства вороновых отряда воробьинообразных.
Вороны часто фигурируют в новостях. Если красноногие ибисы и дальневосточные аисты упоминаются преимущественно как вымирающие или подверженные угрозе вымирания виды, новости о воронах трудно назвать нейтральными. Обычно это сюжеты о конфликтах между людьми и воронами в повседневной жизни, где вороны выглядят настоящим бедствием – разбрасывают мусор на помойках, собираются в шумные стаи, пачкают окрестности помётом.
Однако в культуре народов мира вороны считаются божьими посланниками, носителями мудрости. В скандинавской мифологии вороны Хугин и Мунин («мысль» и «память») выступают в качестве слуг бога Одина. В Японии широко известна ворона ятагарасу, обожествляемая в трёх синтоистских храмах Кумано Сандзан, расположенных на тропе пилигримов Кумано Кодо в префектуре Вакаяма. В старейшей японской летописи «Анналы Японии» (Нихон Сёки) упоминается, что ятагарасу показывали дорогу первому императору Японии Дзимму. В древних китайских легендах трёхногие ятагарасу жили на солнце и считались талисманом удачи. В наши дни изображение трёхногой вороны можно встретить на эмблеме японской Футбольной ассоациации.
На Новый год по лунному календарю во многих синтоистских святилищах проходит фестиваль Обися-мацури. Участники фестиваля молятся изображению карасу о безопасности и здоровье для себя и своих семей. Образ вороны тесно взаимосвязан с японской культурой, однако сейчас вороны утратили прежний почётный статус.
Наши пернатые соседи
В мире существует 47 видов птиц, относящихся к роду воронов семейства вороновых. В Японии водится 5 видов ворон – чёрная ворона, большеклювая ворона, грачи, галки и ворон. Первые два вида живут в Японии круглый год.
Японцы обычно называют эти два вида ворон просто карасу. Однако это не единственные представители семейства ворон. Зимой в Японию с материка прилетают грачи, галки и вороны. Вороны зимуют только на Хоккайдо. В последнее время большой интерес представляет поведение грачей.
До 70-х годов ХХ века перелётных грачей замечали только на острове Кюсю, однако в 80-х годах они стали появляться в западной Японии, затем в префектурах Акита, Ниигата и других местах вдоль побережья Японского моря, и в конце концов распространились по всей стране. Здесь вряд ли можно провести аналогию с изменением ареала обитания рыб в связи с глобальным потеплением, однако карту обитания ворон в Японии тоже пришлось корректировать. Сейчас на Хоккайдо происходит расширение зоны обитания воронов. У меня нет статистических данных, однако похоже, что количество прилетающих воронов увеличивалось по мере активизации охоты на местного оленя эдзосика, потому что оставленные охотниками туши служат для них источником пищи.
Всеядность и острый ум
Вороны – это не столько лесные обитатели, сколько часть нашей повседневной жизни. Они упоминаются в мифе о Ноевом ковчеге, в Ветхом Завете, Коране и других древнейших анналах. Проживание вблизи от человека выгодно для ворон. В последнее время на фермерских полях стали появляться кабаны и медведи, однако вороны начали пользоваться плодами деятельности людей намного раньше. Это обусловлено такими биологическими особенностями, как всеядность и развитый мозг. Вороны могут питаться пищевыми отбросами и сельскохозяйственными культурами. Интеллект вороны способен понять причинно-следственную связь между проводимой людьми церемонией похорон и появлением оставляемой на могиле пищи.
Вороны живут с нами по соседству, однако люди далеко не всегда любят своих соседей, будь то люди или птицы. Приведу несколько примеров проблем, возникающих между воронами и людьми в современной Японии.
Стойла
Большеклювые вороны любят коровники, потому что в корме для коров содержится любимое воронье лакомство – кукуруза и злаки. А расположенные поблизости компостные ямы – настоящий кладезь дождевых червей и прочей пищи. Однако вороны не ограничиваются легко доступным кормом. Соски коровьего вымени расположены на уровне головы вороны, поэтому они иногда клюют коровье вымя. От воспалённых ран начинается мастит, при тяжёлом протекании которого корову приходится забивать. Клюв вороны может задеть толстый кровеносный сосуд, и тогда корова умирает от потери крови. Кроме того, вороны – потенциальный источник инфекции. Неудивительно, что фермеры недолюбливают ворон.
Зоопарки
Большеклювые вороны любят зоопарки не меньше коровников. Во многих зоопарках содержатся как хищные, так и травоядные животные, и их разнообразный рацион – отличная приманка для ворон. Вороны в зоопарках – нежеланные гости, потому что они не только воруют пищу, но и нападают на детёнышей.
Энергетика
Мало кто знает о масштабе ущерба в энергетической отрасли. Гнёзда ворон, расположенные на столбах и линиях электропередач, нередко приводят к перебоям электроснабжения. Материал, из которого вороны вьют гнёзда, контактирует с электропроводами, столбами и соединениями, вызывая замыкание и оставляя без света тысячи жилых домов. Электрокомпания «Хокурику» регулярно патрулирует линии электропередач, осматривая десятки тысяч столбов и устраняя гнёзда, способные привести к аварии. В 2018 году с февраля по май, то есть в период гнездования ворон, было устранено 15 880 гнёзд. С аналогичной проблемой сталкиваются все электрические компании, и расходы на патрулирование, устранение гнёзд и установку отгоняющего ворон оборудования достигают нескольких сотен миллионов йен в год.
Города
Вороны разбрасывают мусор на помойках, оглушительно каркают, а в брачный период могут нападать на людей. В осенне-зимнее время стаи ворон усаживаются на электропроводах и деревьях, громко крича и пачкая окрестности помётом. Есть примеры, когда стаи ворон численностью до десяти тысяч птиц усаживались на электропровода в городской зоне, загрязняя улицы помётом. В последние годы жители острова Кюсю столкнулись с этими проблемами в связи с расширением зоны обитания грачей.
Ущерб от ворон
|Места
|Ущерб
|1
|Стойла
|Нападают на скот, наносят травмы скоту (от ран клювом развивается мастит), разносят инфекцию
|2
|Железные дороги
|Бросают мусор на рельсы, вьют гнёзда на проводах
|3
|Здания
|Рвут теплоизоляцию на внешних блоках кондиционеров, ломают растения в озеленяющей зоне на крышах, оставляют помёт
|4
|Поля
|Поедают злаковые
|5
|Электрические компании
|Создают аварии на подстанциях и линиях электропередач, вьют гнёзда на вышках, ломают изоляторы, рвут оболочку на кабеле, оставляют помёт, шумят
|6
|Жилая зона
|Разбрасывают мусор, нападают на людей, оккупируют деревья на аллеях, оставляют помёт, становятся источником шумового загрязнения
|7
|Транспортные компании
|Повреждают картонные коробки на складах, оставляют помёт
|8
|Зоопарки
|Воруют корм, нападают на мелких животных, вьют гнёзда
|9
|Поля для гольфа
|Портят газоны, воруют мячики для гольфа
|10
|Солнечные панели
|Сбрасывают на панели камни, вызывая поломку оборудования
|11
|Школы
|Нападают на школьников (особенно агрессивны в период гнездования и выращивания птенцов)
|12
|Автостоянки
|Портят уплотнители, стеклоочистители, резину, оставляют помёт
«Умён и очень опасен»
Ворон не зря прозвали «крылатыми приматами». Высокий интеллект помогает искусно действовать, а способность адаптироваться к сложному миру людей позволяет им находить новые решения всякий раз, когда человеку удаётся блокировать проблемную активность ворон.
Мозг вороны развит лучше, чем у других птиц. Вес мозга вороны достигает 1,4% веса тела, что в 10 с лишним раз больше, чем у курицы (0,12%), и приближается к показателю человека (1,8%). В качестве доказательства можно привести случаи, когда вороны оставляли грецкие орехи там, где может проехать машина, и перекладывали орех, если их расчёты не оправдывались. Они издавна знают, что соседство человека обеспечивает им жильё и пропитание. К тому же они легко адаптируются к изменению стиля жизни людей. Повышение производительности приводит к появлению избытков, среди которых – еда и материалы для сооружения гнёзд, поэтому численность ворон тоже увеличивается.
В период интенсивного экономического роста в Токио обитало до 37 тысяч ворон, собиравшихся в стаи на помойках увеселительных кварталов, куда выбрасывали остатки еды. Пик поголовья ворон пришёлся на 1998-2001 годы, и людям приходилось принимать дополнительные меры – вывозить мусор по вечерам или утилизировать его в индивидуальном порядке. Данные меры оказались результативными, и сейчас поголовье ворон сократилось до 1/3, а количество жалоб от населения – до 1/10, поэтому значительная часть проблем между человеком и воронами решена. Однако на это потребовалось целых два десятилетия.
Хрупкий баланс сосуществования человека и диких животных легко нарушить, но трудно восстановить. Все дикие животные нуждаются в пропитании, и отучить их от удобного источника пищи непросто. Однако я уверен, что изучение поведения и повадок умных птиц и поиск способов мирного сосуществования – это часть миссии человека на планете.
Фотография к заголовку: большеклювая ворона (все фото предоставлены автором статьи)
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