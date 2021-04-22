Наши умные соседи – вороны

Вороны разоряют помойки, разбрасывают мусор на дорогах и нападают на прохожих. Люди недолюбливают ворон, но это их ничуть не беспокоит – вороны отлично знают, что близость к человеку гарантирует жильё и еду. Что это за птицы? Мнение исследователя, на протяжении многих лет изучающего поведение и образ жизни ворон.

Испорченная репутация Сначала разберёмся с терминологией. В науке не существует вида под названием «ворона». Ворона – это собирательный термин, объединяющий пять видов птиц из рода воронов семейства вороновых отряда воробьинообразных. Вороны часто фигурируют в новостях. Если красноногие ибисы и дальневосточные аисты упоминаются преимущественно как вымирающие или подверженные угрозе вымирания виды, новости о воронах трудно назвать нейтральными. Обычно это сюжеты о конфликтах между людьми и воронами в повседневной жизни, где вороны выглядят настоящим бедствием – разбрасывают мусор на помойках, собираются в шумные стаи, пачкают окрестности помётом. Однако в культуре народов мира вороны считаются божьими посланниками, носителями мудрости. В скандинавской мифологии вороны Хугин и Мунин («мысль» и «память») выступают в качестве слуг бога Одина. В Японии широко известна ворона ятагарасу, обожествляемая в трёх синтоистских храмах Кумано Сандзан, расположенных на тропе пилигримов Кумано Кодо в префектуре Вакаяма. В старейшей японской летописи «Анналы Японии» (Нихон Сёки) упоминается, что ятагарасу показывали дорогу первому императору Японии Дзимму. В древних китайских легендах трёхногие ятагарасу жили на солнце и считались талисманом удачи. В наши дни изображение трёхногой вороны можно встретить на эмблеме японской Футбольной ассоациации.



На Новый год по лунному календарю во многих синтоистских святилищах проходит фестиваль Обися-мацури. Участники фестиваля молятся изображению карасу о безопасности и здоровье для себя и своих семей. Образ вороны тесно взаимосвязан с японской культурой, однако сейчас вороны утратили прежний почётный статус.

Наши пернатые соседи В мире существует 47 видов птиц, относящихся к роду воронов семейства вороновых. В Японии водится 5 видов ворон – чёрная ворона, большеклювая ворона, грачи, галки и ворон. Первые два вида живут в Японии круглый год.



Японцы обычно называют эти два вида ворон просто карасу. Однако это не единственные представители семейства ворон. Зимой в Японию с материка прилетают грачи, галки и вороны. Вороны зимуют только на Хоккайдо. В последнее время большой интерес представляет поведение грачей.

До 70-х годов ХХ века перелётных грачей замечали только на острове Кюсю, однако в 80-х годах они стали появляться в западной Японии, затем в префектурах Акита, Ниигата и других местах вдоль побережья Японского моря, и в конце концов распространились по всей стране. Здесь вряд ли можно провести аналогию с изменением ареала обитания рыб в связи с глобальным потеплением, однако карту обитания ворон в Японии тоже пришлось корректировать. Сейчас на Хоккайдо происходит расширение зоны обитания воронов. У меня нет статистических данных, однако похоже, что количество прилетающих воронов увеличивалось по мере активизации охоты на местного оленя эдзосика, потому что оставленные охотниками туши служат для них источником пищи.