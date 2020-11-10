Из-за эпидемии изменилось поведение оленей в Нара

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Нара, 10 ноября (Jiji Press). Уменьшение числа посетителей парка Нара из-за эпидемии нового коронавируса привело к изменениям в поведении оленей, обитающих в парке города Нара, расположенного в западной части Японии.

Олени парка Нара, которых туристы обычно кормят рисовыми крекерами в центральной части парка, перемещаются в лесную зону парка за орехами и другой пищей в связи с сокращением числа посетителей, приносящих еду. Кроме того, их всё чаще можно увидеть в городских районах. Некоторые магазины сообщают, что их продукты съедают олени из парка.

В парке площадью 511 гектаров обитает около 1300 оленей, находящихся под охраной как национальное достояние. Ежегодно парк посещало около 13 миллионов человек.

По данным исследователей, главным образом из Университета Хоккайдо, количество оленей, зарегистрированных в дневное время в июне в центральной части парка, было примерно на 30% ниже уровня января, в период до распространения вируса.

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